monobank заблокировал казино Космолот из-за незаконного использования бренда

monobank заблокировал пополнение счетов в казино Космолот из своих карт. Это было сделано из-за незаконного использования бренда банка, сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский .

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«В рамках лечебно-профилактических мероприятий заблокирована оплата картами Монобанк в казино Космолот», ─ написал Гороховский.

Оказалось, что казино «Космолот» назвало одно из своих приложений «Monoban Казино». На него вела ссылка с сайта, который уже заблокирован.

«Нашим брендом так пользоваться нельзя», — добавил Гороховский.

Он также сообщил, что казино теперь должно перевести 10 млн грн на ВСУ, чтобы банк снова разрешил пополнение счетов.

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