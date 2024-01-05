monobank заблокировал пополнение счетов в казино Космолот из своих карт. Это было сделано из-за незаконного использования бренда банка, сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.
monobank заблокировал казино Космолот из-за незаконного использования бренда
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«В рамках лечебно-профилактических мероприятий заблокирована оплата картами Монобанк в казино Космолот», ─ написал Гороховский.
Оказалось, что казино «Космолот» назвало одно из своих приложений «Monoban Казино». На него вела ссылка с сайта, который уже заблокирован.
«Нашим брендом так пользоваться нельзя», — добавил Гороховский.
Он также сообщил, что казино теперь должно перевести 10 млн грн на ВСУ, чтобы банк снова разрешил пополнение счетов.
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Источник: Минфин
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