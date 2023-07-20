НБУ начал национализацию Сенс Банка

Правление Национального банка приняло решение вывести с рынка Сенс Банк (ранее Альфа-банк) российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Правление также обратилось к Кабинету Министров с просьбой национализации финучреждения. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный на прессбрифинге 20 июля.

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На основании решения НБУ с пятницы, 21 июля 2023 года, в банке будет введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Во время временной администрации сервисы для физических лиц будут работать в обычном режиме без дополнительных ограничений со стороны Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Также без ограничений будут приниматься платежи юридических лиц.

В НБУ отметили, что после национализации Сенс Банка доля госбанков вырастет всего на 3,3% до 56%.

Завтра с 9 утра Фонд гарантирования вкладов вводит в Сенс Банк временную администрацию. Ее возглавит Виктория Степанец.

Пышный заявил, что не ожидает оттока клиентов банка.

«Репутационный риск, возникший в связи с наложением блокирующих санкций на акционеров, спровоцировал существенное негативное влияние на показатели банка. Кредитный портфель существенно ухудшился. Банк был рекордсменом по убыточности за прошлый год.

Регулятивный капитал банка снизился в то время, как по остальным системно важным банкам он возрос. Да, банк ликвидный, операционно сейчас прибыльный, но Национальный банк оценивает работу банка в перспективе на несколько лет с точки зрения его устойчивости.

Конечно, если государство получит право собственности на банк, будут проведены все необходимые процедуры аудита, контроля, исследования, изучения банка с целью обеспечения его дальнейшей эффективной, прибыльной, стабильной и устойчивой работы", — отметил Пышный.

В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9107−1 о выводе с рынка системных банков с подсанкционными собственниками. Он позволяет государству национализировать Сенс Банк.

Недавно Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против ряда компаний, большинство из которых связано с российскими олигархами Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Петром Авеном.

Среди них — люксембургская ABH Holdings SA и кипрская ABH Ukraine Limited. Именно эти две компании — непосредственные акционеры украинского Сенс Банка.

Напомним

«Минфин» писал, что номинальный держатель акций Сенс Банка ABH Holdings SA заявил, что в случае национализации банка без компенсации ABHH сверх номинальной суммы обратится в международный суд.