Почему Украине невыгодно развивать свое производство и что с этим делать

После войны количество реальных плательщиков налогов в Украине будет составлять менее 5 млн человек. На каждого из них придется по два пенсионера и одному ребенку. Чем это чревато для страны и экономики, рассказал украинский экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

Ситуация по демографии на сегодняшний день и чего ожидать после войны

По моим оценкам, в Украине на данный момент осталось примерно 26 млн человек.

Из которых 10 млн — пенсионеры, до 5 млн детей, и 11 млн — экономически активное население — мужчины и женщины (6 млн — женщины и 5 млн — мужчины).

С учетом существующей динамики, после завершения войны, в качестве базовой, можно взять демографическую структуру: 10 + 10 + 5 (пенсионеры + экономически активное население + дети).

То есть на двух работающих украинцев будет приходиться по два пенсионера и один ребенок.

Для понимания глубины катастрофы: до войны у нас было 17 млн экономически активных людей и страна испытывала проблему с необходимым количеством плательщиков налогов.

И тут проблема даже не столько в тенизации, как в том, что у нас банально не было достаточного числа потенциальных плательщиков налогов — физических лиц.

А после войны будет 10 млн потенциальных плательщиков, из них 2 млн — перейдут на единый налог ФОПа, реальных плательщиков (минус «спящие» и «сидящие» на минималке) будет менее 5 млн человек.

То есть на одного реального плательщика налогов будет приходиться два пенсионера и один ребенок, и значительная часть этих людей будет работать в госсекторе.

В этом контексте, наша экономическая модель упрощается до минимума:

собрать налоги с импорта, по сути, с потребления импортных товаров (пошлины и НДС), выплатить зарплаты бюджетникам и в секторе безопасности, собрать с этих зарплат подоходный налог, и перераспределить его в пользу местных бюджетов. А также — наполнить пенсионный фонд за счет ЕСВ.

В этих условиях ключевой финансовый поток у нас — это импорт, а ключевой механизм перераспределения национального дохода — бюджетный сектор.

В указанной модели любая политика экономического протекционизма по ограничению потребительского импорта убьет бюджет.

Развитие национального производителя не станет компенсатором утраты части импортного товарного потока в результате роста внутреннего производства: национальный бизнес просто не станет платить столько налогов, сколько собирают с импорта.

Любое сокращение бюджетных расходов и «цены государства» в этой модели активирует глубочайший экономический кризис. Кроме того, привлечение кредитов является в этой модели единственным выходом для покрытия бюджетных и платежных дисбалансов. То есть госдолг будет расти.

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Демографическая структура и экономический профиль

Таким образом, демографическая структура после войны будет автоматически «прошивать» и предопределять наш экономический профиль.

Хотим развивать внутреннее производство, наращивать доходы бюджета, платить достойные пенсии, сокращать уровень госдолга — нужны люди.

В противном случае, это будет путь максимизации импорта и усиление роли бюджетного сектора: бюджетники и сектор безопасности.

Только в бюджетном секторе будет происходить сбор налогов, остальные будут либо переходить в тень, либо оптимизировать доходы с помощью единого налога для ФОП.

В этой связи, основные атаки со стороны государства и наших кредиторов, таких как МВФ, будут идти на тенизацию экономики и упрощенную систему налогообложения.

Отсюда требования к фискализации, РРО, «модификации» единого налога и так далее.

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Почему возникнут проблемы с интеграцией в ЕС

Эта же модель существенно усложняет нашу интеграцию в ЕС, если вообще, не делает ее невозможной.

Ведь 10 млн пенсионеров при средней европейской пенсии в 500 евро — это 60 млрд евро в год только на пенсионное обеспечение. Плюс расходы на инфраструктурное выравнивание.

То есть ЕС придется тратить в год на Украину из своих фондов ежегодно до 80 млрд евро лишь для достижения регионального выравнивания в уровнях средних пенсий и качестве инфраструктуры.

Напомню, Польше в год платили до 10 млрд евро.

Не осуществлять региональное выравнивание в ЕС не смогут, так как, в таком случае, в Евросоюзе окажется страна со средней пенсией в 100 евро в месяц, что само по себе недопустимо.

То есть для вступления в ЕС нам нужно разогнать свою экономику и добиться роста ВВП в несколько раз.

Давайте считать.

Расходы на Пенсионный фонд — до 10% ВВП.

Если нужен размер пенсионного фонда в 60 млрд евро, значит ВВП страны должен вырасти до 600 млрд евро.

Но сырьевая модель не сможет сформировать такой годовой финансовый поток. Кроме того, демографическая структура приведет к тому, что все центры реформ будут «рисовать» для нас безрадостную сырьевую перспективу.

Будьте, как Австралия — станут писать они, а на деле это будет означать — будьте, как Монголия.

В этих условиях произойдет очень жесткое столкновение сырьевой модели и урбанистического ядра страны в виде нескольких мегаполисов, таких как Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса, Львов, где будет жить более 7 млн человек, то есть почти треть населения страны.

Чем будут заниматься все эти люди, если страна превратится в одно большое кукурузное поле?

Кризис урбанизации в таких условиях — один из реальных сценариев. Да, будет сектор услуг, но высокий уровень развития туризма требует решения вопросов безопасности, а с этим после войны возникнут серьезные проблемы.

Вполне вероятно, что сервисный характер урба-экономики сработает во Львове, Киеве и, возможно, Одессе.

Но вот с такими городами, как Харьков, Днепр и Запорожье, могут возникнуть проблемы — они все-таки создавались как промышленные, образовательные и научные центры, а не места предоставления специфических услуг.

В целом, решение вопроса с базисом, то бишь с демографией, является ключевым для нас.

При решении любых второстепенных вопросов и задач, мы будет все время наталкиваться на нерешенный базовый вопрос.

Поэтому, любая модель роста в Украине без демографического блока — это утопия.

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