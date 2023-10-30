Мы должны быть готовы к уменьшению или даже остановке помощи США: чем ее заменить

После ряда встреч в конгрессе и правительстве США исполнительный директор «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк рассказала о своих выводах по поводу будущей помощи и поддержки Соединенных Штатов, а также о том, как Украине готовиться к снижению помощи. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Основные выводы

1. Центр внимания американцев сместился к событиям в Израиле. Война в Украине уже сошла с первых полос газет и телевидения. Нам становится все сложнее напоминать американцам, что жестокая геноцидальная война рф сейчас продолжается в горячей фазе, как и год назад.

2. Помощь для Украины стала предметом политических дебатов в предвыборном цикле. Это означает, что обоснованные логические аргументы действуют меньше политических. Сейчас в США идет в полной мере война нарративов. Мы соревнуемся с нарративом «сколько можно платить Украине, если все это неизвестно когда закончится?», «лучше мы потратим эти деньги на безопасную границу с Мексикой», «почему мы должны платить украинским учителям и пенсионерам, если наши учителя и пенсионеры нуждаются в помощи?», «неизвестно куда деваются все эти десятки миллиардов».

3. Пакет помощи для Украины сейчас объединен с помощью для Израиля. Часть республиканцев хочет разъединить это финансирование, в то время, как стратегия Белого Дома — скорее проголосовать объединенный пакет. Нет никакой гарантии, что в ближайшее время помощь примут. Ситуация очень шаткая. Прямая бюджетная поддержка, скорее всего, будет уменьшена и будут серьезные требования к прозрачности и проведению реформ в области верховенства права.

4. Байден уже больше не использует мантру «будем помогать столько, сколько нужно». Республиканцы и значительная часть демократов требуют от президента объяснить, какова конечная цель помощи Украине. Каких именно целей США помогут Украине достичь $60 млрд, которые заложены в пакет помощи.

5. Очень хорошо залетает политикам месседж «Make Russia Pay», в рамках которого мы просим конфисковать $350 млрд российских суверенных активов.

6. Прекрасно воспринимается аргумент, что у украинцев должно быть достаточное количество оружия, чтобы разблокировать Черноморские порты и восстановить полноценную торговлю через море. Это уменьшит потребность американских налогоплательщиков предоставлять прямое финансирование в бюджет Украины.

7. Выборы в Украине становятся предметом политических дебатов внутри США. Дальше будет разгоняться нарратив, что в Украине нет демократии, потому что Зеленский не проводит выборы. Мы максимально сбиваем идею американцев заставить/советовать нам проводить весной выборы.

8. Следует больше объяснять, как Иран и россия сотрудничают вместе, учатся друг у друга и координируются. Это две страны-спонсоры терроризма, поддерживающие такие террористические организации, как Хамас, Хезболла, Вагнер, с целью ослабить коллективный Запад, особенно США, и переписать мировой порядок.

Что следует делать

Глобальный вывод — мы должны становиться самозарядными и быть готовыми к постепенному уменьшению помощи из США или даже существенной остановки в долгосрочной перспективе. Выборы президента США через год становятся для нас большой проблемой.

Локализация производства американского оружия в Украине через публично-частные партнерства, конфискация российских активов на Западе, развитие двусторонних договоров об оборонном сотрудничестве, более тесное сотрудничество со странами НАТО в Европе, и главное — реформы, реформы и еще раз реформы с нулевой толерантностью к коррупции — это стратегические задачи для победы.

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Дальнейший объем и уровень помощи нам будет напрямую зависеть от нашей способности и серьезности намерений строить сильные независимые подотчетные государственные институты.