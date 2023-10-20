Рынок труда Украины: где работает большинство украинцев и сколько зарабатывает

За время войны Украина потеряла более 10 млн населения: около 6 млн уехали за границу, более 4 млн оказались в оккупации, многие погибли. Все это не могло не отразиться на рынке труда. Какие изменения произошли уже сейчас и чего ждать дальше — ЗН рассказала Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины. «Минфин» выбрал главное.

Сферы занятости

Согласно данным исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 28 сентября по 4 октября 2023 года, сейчас больше всего украинцев работает в торговле (16,7% в целом — 11,4% мужчин и 21,8% женщин), сельском хозяйстве (9,9% — 13,4% и 6,5% соответственно) и образовании (9,7% — 4,2% и 15,3% соответственно), 16,5% мужчин заняты в строительстве, 11,4% — на транспорте и 12,1% женщин — в здравоохранении.

Таким образом, современная украинская экономика в основном обеспечивает логистику, образовательные и медицинские услуги, восстановление разрушенного и выращивание сельскохозяйственной продукции.

Косвенным признаком этого является то, что только 17,3% опрошенных отметили существенное ухудшение доступности услуг социальной сферы (образования, медицины, культуры, социальной защиты и т. д. ) в течение военного периода, в то же время 8,3%, в частности 9,2% женщин, которые чаще этими услугами пользуются, увидели улучшение.

Наиболее подвижными видами деятельности, где люди часто теряют работу, но довольно быстро ее находят, оказываются строительство (именно тут работали 14,8% лиц, не имевших работы в сентябре 2023 года, но искавших ее, в частности 26% мужчин) и торговля (13,4% лиц обоих полов, в частности 19,8% женщин).

Сохраняются ли гендерные особенности в распределении занятых по сферам деятельности во время войны? Да, безусловно, и они не очень изменились по сравнению с мирным периодом. Женщины сконцентрированы прежде всего в торговле (21,8%), образовании (15,3%) и здравоохранении (12,1%). При этом мужчины преимущественно заняты на строительстве (16,5%), в сельском хозяйстве (13,4%) и торговле (11,4%). Фактически торговля — это единственная сфера деятельности, предлагающая и мужчинам, и женщинам достаточное количество рабочих мест.

Самым распространенным статусом экономической активности в Украине, как и в мирное время, является работа по договору, контракту или другому документу за зарплату (38,7% респондентов, в частности 40,2% мужчин и 37,5% женщин). Не работали и не искали работу 31,9% опрошенных, в частности 24,6% мужчин и 38,0% женщин. В основном к этой категории относятся пенсионеры и те, кто из-за личных обстоятельств, например, семейных обязанностей — ухода за детьми или другими родственниками — не может выйти на рынок труда.

40,2% тех, у кого нет работы, но кто ищет ее, являются безработными не менее года, — среди опрошенных 40,3% мужчин и 39,5% женщин. В то же время только 19,3% потеряли работу менее трех месяцев назад, среди них 23,5% мужчин и 22,1% женщин. Наиболее распространенной причиной потери работы во время войны оказалось закрытие предприятий и сокращение штатов (8,9% всех опрошенных, 7,6% женщин и 10,4% мужчин); при этом нашли работу всего 5,4% (5,0% женщин и 6,0% мужчин).

Но, несмотря на эти не очень оптимистичные признаки, 41,6% опрошенных считают, что в случае потери работы довольно быстро (в течение ближайших трех месяцев) найдут новую; вполне ожидаемо мужчины более уверены в своих силах (48,1% против 35,1%).

Читайте также: Работодатели готовы увеличивать штат: за кого будут бороться и что будут предлагать

Негативные признаки военного рынка труда

Главными трудностями при поиске работы в Украине сейчас являются отсутствие рабочих мест по специальности (об этом сообщили 55,3% опрошенных, в частности 58,3% мужчин и 51,8% женщин), слишком низкий уровень заработной платы по существующим вакансиям (44,9%, 41,2 и 49,4% соответственно) и недостаточная квалификация по сравнению с требованиями работодателя (14,9%, 14,7 и 15,3% соответственно). Но, несмотря на это, готовность получать новое образование очень низкая — готовы на это всего 8,9% респондентов, в частности 9,6% мужчин и 8,2% женщин.

Вторым негативным признаком военного рынка труда является консервирование слишком низкой оплаты труда с почти полуторакратными гендерными отличиями: 12 611 грн после уплаты налогов, в частности 10 312 грн у женщин против 15 377 грн у мужчин. Только отчасти это можно объяснить большей продолжительностью рабочей недели (более 40 часов работают 46,1% мужчин и 31,9% женщин), а, скажем, менее 40 часов — 21,6% женщин и только 13,9% мужчин.

40,5% тех, кто работает, отмечают уменьшение своей зарплаты, еще 40,8% — неизменность ее размера с начала войны, что при довольно высокой инфляции также означает уменьшение покупательной способности, то есть от снижения доходов пострадали 81,3% работающих. Всего 12,2% женщин и 14,6% мужчин сообщили об увеличении зарплаты.

При таких условиях вполне закономерно, что именно слишком низкий уровень зарплаты больше всего не устраивает украинцев на рабочих местах (об этом сообщили 45,9% работающих, в частности 41,4% мужчин и 50,4% женщин).

Бросается в глаза практически тождественность масштабов неудовлетворенности фактической зарплатой тех, кто работает, и потенциальной — искателей работы. И в обоих случаях больше недовольны заработками женщины. Они также меньше обращают внимание на опасность условий труда, сложность работы и — вопреки ожиданиям — официальность или неофициальность оформления.

Откуда украинцы берут деньги и куда их тратят

Несмотря на то, что доходы украинцев формируются из разных источников, основными являются зарплата (для 48,5% респондентов, в частности 53,4% мужчин и 44,4% женщин) и пенсия (26,1%, в частности 21,7% мужчин и 29,6% женщин). Из сдвигов структуры доходов в военное время следует отметить роль помощи от родственников (11,4%), которая стала значительно важнее, в частности и для мужчин (10,4%).

35% респондентов (30,7% мужчин и 38,5% женщин) тратят на питание большую часть доходов (или почти все). Всего у 17,1% были в этом году средства на проведение хотя бы недельного отпуска не дома и не у родственников. Только 20,2% делали сбережения. Едва сводят концы с концами, не имея достаточно денег даже на необходимые продукты, 13,5% опрошенных. А хватает средств только на продукты питания и приобретение необходимых недорогих вещей у 41,6%.

Все это дает основания идентифицировать большинство украинцев как бедных, но, несмотря на затруднительное положение, 59,1% часть своих средств тратят на помощь ВСУ и благотворительность. Да, суммы очень разные, и 21,5% ежемесячно направляют на это менее 100 грн, но важен не размер взноса, а именно его наличие, стремление помочь тем, кто в этом нуждается, не пытаясь сравнивать их доходы и возможности со своими. Это как ничто иное свидетельствует о соответствии украинских ценностей европейским.

Европеизации нашего сознания отвечает и изменение самоидентификации: если раньше большинство украинцев считали себя бедными или хотя бы декларировали это, то сейчас 40,1% опрошенных оценили свое благосостояние как среднее по стране.

Читайте также: Бюджет-2024: хватит ли денег на армию, как изменятся зарплаты и пенсии

Какие перспективы рынка труда

Отечественный рынок труда вроде бы приспособился к длительной войне — прекратился рост безработицы, улучшаются практически все макропоказатели, оптимистичнее стали ожидания и работодателей, и политиков, и ученых. Но что завтра?

Понятно, что «невидимая рука рынка» в ХХІ веке разрушенную войной экономику не восстановит. Понятно, что военное поражение не заставит нашего агрессивного соседа отказаться от стремления вредить нам любым другим образом, в частности отвлекая потенциальные инвестиции и квалифицированную рабочую силу. Понятно, что план восстановления (план Прицкер?!) должен опираться на наше собственное видение будущего Украины, ее экономики, рынка труда. Понятно, что нас ожидает миллионное (!) сокращение предложения рабочей силы практически при любом варианте дальнейшего развития событий и несоответствие ее квалификации потребностям экономики.

Как можно компенсировать неизбежные потери?

Наиболее очевидным ответом является внешняя миграция. Действительно, миграция является основным драйвером демографической динамики в Украине. И мы, бесспорно, заинтересованы в том, чтобы украинцы не искали лучшей доли за границей. Очевидно, что предпосылкой является приближение качества жизни к такому, как в развитых странах.

Реально ли этого достичь в ближайшее время? Вряд ли, это процесс достаточно продолжительный, но начинать его нужно. Однако следует отметить, что миграционный обмен населения является неотъемлемой составляющей глобализированного мира, основным каналом обмена достижениями цивилизации, от которого выигрывают и страны-доноры, и страны-реципиенты. И остановить по крайней мере эмиграцию практически невозможно, разве что опустить железный занавес и отобрать у своих граждан загранпаспорта. В то же время надо стремиться к тому, чтобы миграция была циркулярной, а не стационарной, то есть чтобы люди выезжали из страны на некоторое время (на учебу или работу) и потом возвращались. Возвращались с новыми знаниями, навыками, заработанными деньгами.

Вторая составляющая — иммиграция, и страна-реципиент имеет определенные возможности для регулирования притока иностранцев, в основном путем квотирования, при котором учитываются и возраст, и образование, и профессия, и семейное положение. Но, опять же, вводить квоты может только успешная страна, в которую многие люди хотят приезжать.

Еще одно направление действий должно привести к повышению уровня трудовой активности украинского населения, в первую очередь женщин. Для этого необходимо максимально развивать рынок бытовых и социальных услуг, в частности связанных с уходом за детьми, хронически больными и лицами преклонного возраста. Можно сколько угодно говорить о гендерном равенстве и преодолении гендерных разрывов в оплате труда, но пока женщина должна самостоятельно выполнять домашние обязанности, этого достичь не удастся. Да, отдельные личности достигают и продолжат достигать больших успехов, но нам необходимо массовое решение этих вопросов.

Следовательно, компенсацией уменьшения количества экономически активных лиц должно стать не столько активное привлечение иммигрантов, сколько максимальная активизация украинского населения и улучшение качественных параметров рабочей силы, включающее прежде всего улучшение профессионально-образовательной подготовки, создание возможностей и утверждение желания украинцев получать новые знания и навыки не только в начале трудовой деятельности, но и в течение всей жизни.

Реформы и образования, и рынка труда, и медицины, и сферы социальных услуг очень нужны. Но наше будущее сейчас формируют не столько реформы отдельных отраслей, сколько определение приоритетов (политических, экономических, демографических, экологических, социальных) развития Украины и ее отдельных территорий, учет территориальной дифференциации, соотношение рычагов центрального и местного демократического регулирования. Что-то надо откладывать на будущее, но, готовя правовое и информационное поле уже сейчас, что-то можно внедрять, не ожидая Победы.

Надо наконец осознать, что рост ВВП, инфляция и дефицит/профицит бюджета не являются целью развития. Целью развития должно и может быть исключительно развитие страны с высоким качеством жизни населения (чистой безопасной окружающей средой, возможностями для самореализации, достойными доходами, высокой продолжительностью жизни и т. д. ), страны, где хочется жить и гордиться ее гражданством.