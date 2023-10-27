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27 октября 2023, 7:20 Читати українською

Работать после 70 и отдавать 50% пенсии на налоги: как живут пенсионеры в других странах

Средняя пенсия в Украине составляет 5 350 грн, в то же время, почти треть пенсионеров получают от 2 до 3 тыс. грн, а «минималка» ограничивается 2 093 грн, на которые прожить нереально. Поэтому, уже долгое время власти готовят варианты пенсионной реформы. Как формируют пенсионные системы другие страны и стоит ли обращать внимание на их опыт, разбирался «Минфин».

Средняя пенсия в Украине составляет 5 350 грн, в то же время, почти треть пенсионеров получают от 2 до 3 тыс. грн.

Пенсионерам выставят баллы

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, 1 марта в следующем году планируется провести индексацию пенсий, а также переформатировать расчеты будущих выплат для будущих пенсионеров.

В начислении пенсий будет введена балльная система. Она выровняет диспропорции между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и теми, кто вышел недавно. То есть выплаты пенсионерам, которые выходили на пенсию ранее, подтянутся к современному уровню.

Ежемесячный взнос украинцев в Пенсионный фонд будет пересчитываться в баллы, согласно соотношению между зарплатой человека и средней зарплатой в Украине на тот момент. Если человек платит взносы из средней зарплаты — получаете 10 баллов. Выше среднего — получает, например, 12 или больше, если меньше среднего — меньше и баллов. Эти баллы будут ежегодно пересчитываться в пенсию, согласно актуальной средней заработной плате.

По словам Дениса Шмыгаля, такой подход сделает солидарную пенсионную систему защищенной от инфляции и девальвации.

Какая сейчас пенсионная система

Предложенные Правительством новации не меняют саму суть пенсионной системы Украины. Нынешняя ее архитектура была создана в 2004 году и предусматривает трехуровневую систему.

Первый уровень — это солидарные пенсии. Работающие граждане платят взносы в Пенсионный фонд, и из этих средств выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам.

Второй — система пенсионных накоплений. Согласно ему, человек, его работодатель или оба ежемесячно платят определенный процент в специальный пенсионный фонд, который можно будет использовать после выхода на пенсию.

Третий — добровольное негосударственное пенсионное обеспечение. Человек или работодатель делают пенсионные накопления в негосударственном пенсионном фонде.

Сейчас в Украине функционируют первый и третий уровни. Однако, второго, который часто является основой пенсионной системы западных стран, нет.

Как будут внедрять второй уровень

По факту, когда в законодательстве появилось положение о втором уровне пенсионной системы, продвигаются инициативы о его внедрении. Последний из таких проектов был зарегистрирован в Верховной Раде в апреле этого года. Его внесла группа из нескольких десятков нардепов.

В соответствии с проектом, предусматривается установить обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех работающих лиц до достижения ими 55 лет, и обязательную уплату пенсионных взносов работодателями в пользу таких наемных работников.

Работодатели будут платить 1,5% — в 2024, 2% — в 2025 году от размера заработной платы работников, а государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах за счет средств госбюджета. При этом размер единого социального взноса, уплачиваемого работодателем, останется неизменным: накопительный взнос включается в состав единого социального взноса.

По желанию работника, размер его самостоятельных взносов может быть увеличен. Государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах в пределах 3% от размера средней заработной платы.

Средства накопительной системы, согласно проекту закона, являются собственностью участников системы, в случае смерти лица право собственности на пенсионные сбережения переходит к наследникам.

Предполагается, что управление активами пенсионных фондов будет осуществляться авторизованными компаниями по управлению активами. С 2026 года участники системы смогут самостоятельно выбирать негосударственный пенсионный фонд, в котором они будут аккумулировать свои накопления.

Хотя проект закона был внесен в парламент еще около полугода назад, с тех пор его принятие не продвинулось. Нет даже решения профильного комитета. Поэтому ожидать скорейшего введения второго уровня пенсионной системы в ближайшее время — не стоит. Тем более, что в Украине эта система часто критикуется из-за недоверия к государству, к управляющим компаниям и отсутствия инструментов (кроме ОВГЗ) для надежных инвестиций пенсионных средств для защиты их от инфляции.

Как работают пенсионные системы других стран

Нидерланды

Согласно Глобальному пенсионному индексу Mercer CFA Institute, Нидерланды занимают первое место в мире среди лучших пенсионных систем. В этом году это государство опередило предыдущего победителя — Исландию.

Топ-10 стран по Mercer CFA Institute

Средняя пенсия в стране, которую получают одинокие пенсионеры, составляет 3 015 евро. Те же, кто живет в паре, в среднем получают 2 696 евро в месяц. Правда, это суммы до уплаты налогов. Размер налогов меняется, в зависимости от нескольких факторов, но основной из них — это размер выплат. Если размер пенсии меньше 38,7 тыс. евро в год (сюда попадает и средняя пенсия), то ставка будет 19,3%. Максимальная ставка по пенсии составляет 49,5%, но это уже при условии, если выплаты превышают 73 тыс. евро в год.

В целом, пенсия в стране состоит из 3 частей:

Первая — это базовый доход для лиц, достигших государственного пенсионного возраста. Сейчас он составляет 66 лет и 10 месяцев, но будет постепенно повышаться. Уже со следующего года он будет 67 лет, а с 2028 — еще на 3 месяца выше.

В настоящее время эта часть пенсии составляет менее половины в средних пенсионных доходах. Однако, ожидается ее повышение до 1,5 тыс. евро (после уплаты налогов), что считается необходимым минимумом для жизни в Нидерландах.

Вторая часть — это начисление пенсии через работодателя. Она финансируется примерно на 2/3 работодателем и на 1/3 работником, но могут быть и коррективы, в зависимости от трудового договора. Управляет этими деньгами пенсионный фонд, страховая компания или учреждение премиального пенсионного обеспечения.

В среднем, эта часть занимает около половины пенсии, или немного больше.

Третья часть — частные накопления, например, страхование жизни, инвестиции и т. д. Эта составляющая наименее значительная в Нидерландах. В среднем, по ней пенсионеры получают от нескольких десятков до нескольких сотен евро в месяц.

Читайте также: Средняя пенсия в Украине отличается по регионам. Где наибольшие и наименьшие выплаты

Несмотря на то, что пенсионная система страны считается лучшей в мире, в этом году была запущена ее реформа, которая начнет действовать с 2028 года. Предполагается, что изменится система отчислений на вторую часть пенсионного обеспечения, сделав ее проще для тех, кто неоднократно менял работу или открывал бизнес. Кроме того, размер пенсий будет расти во время экономического роста, но и будет снижаться в случае спада. Хотя против последнего власти обещают создать защитные механизмы.

Польша

В уже упомянутом индексе Mercer CFA Institute Польша занимает 29 позицию. Однако, нам может быть интересен ее опыт, поскольку это ближайший западный сосед Украины.

Средний размер пенсии в стране составляет 3 482 злотых в месяц, но после уплаты налогов эта сумма снижается до 2 910 злотых. По официальному курсу, это чуть меньше 25,4 тыс. грн. Минимальная пенсия «чистыми» в стране — 1 445 злотых, а это около 12,6 тыс. грн.

Мужчины в стране могут выйти на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60. Польша одна из немногих стран мира, которые снижали пенсионный возраст. В 2013 году началось его поэтапное увеличение до 67 лет, но в 2017 году пенсионный возраст снизился до нынешнего уровня.

Нынешняя архитектура пенсионной системы страны была введена в 1999 году. В соответствии с ней, людям, родившимся до 1949 года, пенсия назначается по предыдущим «советским» правилам. Также эти правила распространялись на определенные категории, рожденных до 1969 года, а рожденные после этой даты могут получать пенсию только по условиям реформы.

Работающие поляки могут делать 3 вида пенсионных начислений. Первые два из них обязательные, а третий — добровольный.

Первый уровень — это обязательные взносы, из которых выплачиваются средства нынешним пенсионерам, то есть солидарная система.

Второй — взносы работников и работодателей на индивидуальные пенсионные счета, на которых средства накапливаются для конкретного человека.

Третий — добровольные пенсионные накопления в пенсионных фондах.

Общий размер обязательного пенсионного взноса составляет 19,52% от заработной платы. Из этой суммы 12,22% идет на первый уровень, а остальные — на второй. При этом отчислениями для второго уровня можно распоряжаться по-разному:

  • всю сумму оставлять на счете учреждения социального страхования (ZUS),
  • часть направить ZUS, а часть — на инвестиционный счет для покупки акций, облигаций и других инструментов по решению управляющего фонда.

Все без исключения пенсионеры страны получают 13-ю пенсию, а большинство еще и 14-ю, или ее часть, в зависимости от своих доходов. Эти пенсионные начисления введены нынешней партией власти «Право и справедливость», и долгое время критиковались оппозицией. Хотя, в конце концов, лидеры оппозиции заявили, что не будут отменять эти пенсии.

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Пенсионная система Польши часто критикуется внутри страны. Основные проблемы:

  • низкая доля пенсионных активов по отношению к ВВП,
  • низкий уровень участия в негосударственных пенсионных программах,
  • недостаточный уровень сбережений населения, накопленных за период труда,
  • низкая профессиональная активность на рынке труда людей после 55 лет.

Кроме этого, из-за того, что женщины на 5 лет раньше выходят на пенсию, а значительная часть выплат накопительная, — они получают в среднем примерно на 1 тыс. злотых (8 720 грн) меньше, чем мужчины.

В условиях старения нации Польша не сможет долго поддерживать пенсии на нынешнем уровне. Вышедшие на пенсию через 30−40 лет смогут рассчитывать на пенсию в размере всего 30% от средней заработной платы. Хотя сейчас этот показатель около 50%.

Япония

Пенсионная система Японии в рейтинге Mercer CFA Institute на 30 позиции, то есть ниже Польши, но интересна преимущественно тем, что у страны самая большая доля граждан старше 65 лет среди всех государств мира с населения более 1 млн человек.

Иными словами, ей приходится выплачивать пенсии в условиях, когда страна стремительно стареет. По прогнозам, к 2050 году доля пенсионеров там достигнет 36% населения.

Средний размер базовой пенсии по возрасту, которую получают граждане Японии, составляет около 60 тыс. иен (14,4 тыс. грн), а средняя общая сумма выплат — около 150 тыс. иен (36 тыс. грн).

Начать получать пенсию по возрасту можно с 65 лет, имея хотя бы 10 лет трудового стажа. Однако, выйти на пенсию можно и в 60 лет, правда, в таком случае выплаты будут меньше примерно на четверть. Если выйти на пенсию в 70, выплаты вырастут на четверть.

Пенсионная система в стране базируется на 2 столбах:

  • выплаты в Национальную пенсионную систему, с которой уплачивается базовая пенсия;
  • пенсионное страхование, которое составляет 14,6% от доходов и поровну распределяется между работодателем и работником. Это обеспечивает доплату к базовой пенсии.

Из-за большого количества пенсионеров и снижения количества работающих японцев, пенсионеры страны получают небольшие средства и вынуждены дольше работать.

Так, по данным на 2021 год, около 50% человек в возрасте от 65 до 69 лет продолжают ходить на работу. А среди тех, кто находится в возрастной группе от 70 до 74 лет, работает каждый третий. Для примера: водителями такси в стране работали 50 тыс. человек в возрасте от 70 до 74 лет, и еще 20 тыс. — старше 75 лет.

Даже при таких условиях в стране продолжаются дискуссии о повышении пенсионного возраста.

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В целом, как показывает опыт, больший успех в пенсионном обеспечении у тех стран, которые делают ставку на накопительную часть и способны удерживать баланс между социальными выплатами и необходимостью трезво понимать свои возможности.

Источник: Минфин
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Комментарии - 28

+
+14
Sergio1963
Sergio1963
27 октября 2023, 7:45
#
Питання до знаючих людей. Десь чув що можна докупити недостатній рабочий стаж. Скиньте будь ласка посилання, хто знає як…
+
0
Benderitto
Benderitto
27 октября 2023, 7:59
#
)))))
+
0
56669450
56669450
27 октября 2023, 9:59
#
Не робочий, а страховий. Він зараз так називається. Ось, наприклад: https://if.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/671067.html. Далі самі.
+
+85
neverice
neverice
27 октября 2023, 9:45
#
І всі країни з топ 10 пенсійного рейтингу входять в топ 20 країн по ВВП на душу населення. Збіг? Навряд чи. Деталі пенсійної системи визначають лиш зсув у рейтингу. Глобальну ж позицію визначає те, який ВВП на душу населення.
+
+49
Zorika
Zorika
27 октября 2023, 12:08
#
Эти страны имеют развитую стабильную экономику, минимальную инфляцию. И все, кто получает пенсию, до этого момента платили под 50% налогов с зарплаты. В Украине, пока не будет достигнута экономическая стабильность, сколько налогов ни заплати, но ты будешь нищим на пенсии, тк инфляция все съест
+
+15
SkeptikUA
SkeptikUA
27 октября 2023, 13:05
#
Звісно якщо кошти з накопичувального рахунку будуть вкладатися лише в ОВДП то інфляції все «з'їсть». Але для цього придумали біржу та акції. Тут скоріше питання чи готова наша держава вкладатися в акції американських компаній.
+
0
shabash
shabash
27 октября 2023, 14:21
#
Ага, как суверенный фонд Норвегии, например. Который на днях отчитался о потерях в $31 млрд. за квартал, при том, что чистые вливания в фонд за этот период составили ~$12 млрд.: https://minfin.com.ua/2023/10/24/114848627/
+
+30
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
27 октября 2023, 15:25
#
А перед тим той самий фонд відчитався про плюс 200 лярдів прибутку за рік. Не пам’ятаю який саме рік. Погугли…
+
+14
shabash
shabash
27 октября 2023, 15:56
#
Вот это я понимаю уровень аргументации: «че-то слышал, но не помню, сам погугли» :-D
+
+15
SkeptikUA
SkeptikUA
27 октября 2023, 16:52
#
На то вони й інвестиції, Ви як хочете? Ціна акцій як росте так і падає, але в довгостроковій перспективі ринок дає ріст. Навіть якщо роздавати ці кошти як кредити то є ризик не отримат їх назад. Запропонуйте альтернативу.
+
0
shabash
shabash
27 октября 2023, 17:26
#
Много раз предлагал, мое мнение на этот счет не изменилось. Более-менее развитая экономика способна обеспечивать равный минимум (оплата мед. страховки, коммунальных услуг в жилье ~25 кв. м. на человека, базового продуктового набора, минимума одежды) на солидарных условиях.

Обо всем остальном лучше, чтобы человек беспокоился самостоятельно. Вот те же самые акции американских компаний покупал, или ОВГЗ, или квартиры под сдачу, или детям учебу оплачивал в хорошем ВУЗе в расчете на их помощь в будущем. Но главное, чтобы человеку дали право решать самому. А общественный консенсус почему-то кренит в сторону принудительного загона людей во всякие фонды, менеджмент которых заинтересован только в получении своих комиссий.
+
0
SkeptikUA
SkeptikUA
27 октября 2023, 19:47
#
1) Як нам стати «розвинутою економікою»?
2) Самостійно 95% не будуть інвестувати нікуди — все проїдатимуть. Багато німців інвестує? Чи італійців? Чи французів?

Людей заганяють, бо люди безпорадні та недалекі в основній масі, живуть сьогоднішнім днем. А потім ми отримуємо електорат 65+ який голосуватиме за соціалочку замість розвитку економіки.
+
0
shabash
shabash
27 октября 2023, 21:01
#
1) Украина была достаточно развитой экономикой. Уж тот прожиточный минимум, который я указал, всяко пенсионерам могла обеспечить.
2) Это будет их осознанный выбор.

Как будто от электората что-то зависит. Электорат голосовал за «АТО должно длиться часы» и «буду с чёртом договариваться, чтобы войну закончить». И что в итоге?

Так и с пенс. фондами будет (и в развитых странах в т. ч., поинтересуйтесь масштабом последствий кризиса 2008-го для тех же американских пенсионеров): всех загонят, вытряхнут, и скажут: «ну, простите».
+
+34
Zorika
Zorika
27 октября 2023, 21:37
#
У Вас, наверное, родители не пенсионеры. Какая достаточно развитая? Для тех, кто с хорошим доходом, да. Но всегда рядовые украинские пенсионеры, если дети не помогали, были нищими. А если какое-то тяжёлое заболевание типа онкологии, то вообще ложись и выключай свет. Согласна, в Украине люди сами должны думать, как обеспечить себе старость. Второй уровень пенсионной реформы — фикция, которая даст некоторым избранным доступ к дешёвым деньгам от доппенсионных отчислений, но к пенсии инфляция их в пыль превратит
+
0
SkeptikUA
SkeptikUA
27 октября 2023, 21:59
#
1) Україна завжди була на дні, там і залишиться.
2) Звісно усвідомлений вибір, але поки пенсіонери мають голос на виборах — їх будуть кормити за рахунок інших. А для того щоб не кормити за рахунок інших і потрібно робити щось з пенсійною системою, а не віддавати на самостіне забезпечення (якого не буде у більшості).
+
0
shabash
shabash
27 октября 2023, 22:31
#
Zorika, т. е. вам не случалось у рядовой украинской пенсионерки снимать семидесятиквадратную двушку в хорошем районе города миллионника?

В Украине всегда модно было жалеть бедных-несчастных пенсионеров. Тех самых, которые в 1991-м сами отказались от социализма в пользу вот этого вот всего.

SkeptikUA,
1) Не соглашусь по поводу «была». А где останется — решат украинцы. Пока что решают в пользу вашего прогноза, но тут уж ничего не поделать. Свободный выбор свободных людей.
2) Кормить за счет других будут всегда. Уже не раз эту тему обсуждали здесь на Минфине. Нет в мире стран, где было бы хорошее пенс. обеспечение, и в нем не было бы значимой части от солидарного вклада.
+
+11
Антон Куминов
Антон Куминов
27 октября 2023, 11:04
#
«почти треть пенсионеров получают от 2 до 3 тыс. грн» — кто-то понимает как на эти деньги можно выжить?
+
0
Zorika
Zorika
27 октября 2023, 12:04
#
Именно. И ещё лечиться
+
0
shabash
shabash
27 октября 2023, 14:37
#
Сдают комнаты/квартиры.

В Украине коэффициент домовладения один из самых высоких в Европе и мире >93% (https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_sdhdu2018pdf.pdf). Это больше, чем в тех же Норвегии (80%), Германии (50%) и Швейцарии (40%).

При количестве пенсионеров в 25−30% от населения несложно прикинуть, что большинство пенсионеров владеет жильем, сдача которого в аренду является хорошим дополнительным доходом на пенсии.
+
+40
Abramon
Abramon
27 октября 2023, 15:38
#
Це міста при чому рівень обласного центру або міста ± Кривий Ріг та подібні за населенням, а в райцентрах та селах, де більшість пенсіонерів, вони виживають, яка там здача в оренду. Діти допомагають є таке.
+
0
shabash
shabash
27 октября 2023, 16:05
#
В Украине уровень урбанизации 70%. Т. е. большинство людей в любом случае живет в городах. Те, кто живут в сёлах, вместо сдачи недвиги в аренду, ведут на ней хозяйство. И доход дополнительный (точнее потребность в расходах ниже), и организму полезные нагрузки. Ну и дети помогают, в этом тоже ничего плохого нет. Если получал серую/черную з/п, и вкладывал неуплаченные налоги в детей, то совершенно нормально, что эта инвестиция на старости лет себя окупила.
+
0
matroskin
matroskin
27 октября 2023, 18:14
#
Так ведите и Вы кто Вам мешает, продайте квартиру в загрязненном Киеве и на те деньги купите пол села в Винницкой области, ведите хозяйство и зарабатывайте и организму полезные.
😂😂😂😂😂
Или в Винницкую область тоже власть Вам запрещает переехать?
+
0
shabash
shabash
27 октября 2023, 18:33
#
По-моему, вы не прочитали комментарий, на который поспешили ответить.

¯\_(ツ)_/¯
+
0
matroskin
matroskin
27 октября 2023, 19:07
#
Похоже Вы его не читали или зачем держать людей за дураков.
Раз в жить в селе это так легко, прекрасно, полезно и доход дополнительный имеется, то поедьте туда и живите, благо возможность такая более чем имеется.
Бо Вас как почитать, то складывается впечатление что неудача и Вы синонимы, у Вас везде хорошо, кроме там где Вы.
+
0
Abramon
Abramon
27 октября 2023, 20:13
#
В селі пенсіонери, якщо не допомагають діти і здоров’я підводить просто існують. Я не говорю, що навіть аптек немає.
+
0
shabash
shabash
27 октября 2023, 20:55
#
Вот к чему приводит притеснение русского языка. Люди теряют способность на нём читать и написанное понимать.

В начале треда был вопрос «Как прожить на 2−3к грн?» Я ответил, что пенсионеры помимо этих денег обычно имеют доход от сдачи в аренду недвиги. На что мне возразили, что это только в городах. На что я, в свою очередь, заметил, что в городах в любом случае большинство людей и проживают, а те, кто живут в селе несут меньшие расходы, т.к. ведут на земле свое хозяйство.

Где вам тут померещился призыв уезжать в село, и уж тем более, с чего вы решили, что там, где я, плохо, я не знаю.

¯\_(ツ)_/¯
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matroskin
matroskin
27 октября 2023, 21:24
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Да не ограничивайтесь, берите глубже
«Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его», притесненный Вы наш, 34 год прикованным сидит и рассказывает как его все притесняют, а за 30 лет насобирать и сдать бутылок на 50 грн чтоб купить билет до Белгорода ума не хватило.
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shabash
shabash
27 октября 2023, 22:33
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🤦🏿‍♂️
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