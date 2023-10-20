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20 октября 2023, 13:03 Читати українською

Средняя пенсия в Украине отличается по регионам. Где наибольшие и наименьшие выплаты

В третьем квартале 2023 года средняя пенсия в Украине составляла 5350,33 грн, однако в 8 областях она была ощутима выше средней по стране. Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

В третьем квартале 2023 года средняя пенсия в Украине составляла 5350,33 грн, однако в 8 областях она была ощутима выше средней по стране.
Фото: sluga-narodu.com

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За третий квартал 2023 года средняя пенсия по стране выросла на 39 грн и составляет 5350,33 грн ($146). 3,57 млн пенсионеров — это чуть больше трети от общего количества — получают выплаты на этом уровне или выше.

Из них почти треть (1,13 млн человек) получают пенсии более 10 тыс. грн. На эти категории пенсионеров приходится 59% общей суммы пенсионных выплат в стране.

Отмечается, что 29% или 3,08 млн украинцев получают пенсии от 2 до 3 тыс. грн. Выплаты менее 2 тысяч грн получают менее 1% пенсионеров в стране — 63 862 человека.

Где наибольшие и наименьшие средние выплаты

Сейчас в 8 регионах (Киев, Ровенская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская и Киевская области) средняя пенсия выше средней по стране. В еще одной области — Харьковской — выплаты держатся на уровне средних по стране.

Самая средняя пенсия в Киеве — 7 219 грн. Это на 35% больше средней пенсии по стране. А самая маленькая средняя пенсия снова в Тернопольской области — 4041 грн, на 14% меньше средней выплаты по Украине.

За 3 квартал текущего года еще на 7% выросла средняя пенсия в Ровенской области — до 6674 грн. Это на 25% больше среднего показателя по стране.

Количество пенсионеров

Количество пенсионеров продолжает уменьшаться. В течение третьего квартала 2023 года в Украине стало на 12 368 пенсионеров меньше. В общей сложности пенсионные выплаты от государства получает 10 539 968 человек.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

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0
yarg
yarg
20 октября 2023, 14:33
#
Що за аномалія на Рівенщині ? не зрозуміло.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 октября 2023, 14:56
#
«Самая средняя пенсия в Киеве»

Может, самая ВЫСОКАЯ
средняя пенсия в Киеве…
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