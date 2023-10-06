Сладкая семья Марс: как создать миллиардную корпорацию и (не) стать врагами
Главное за неделю: Международные резервы, отмена фиксированного курса и увеличение доплат военным
Семья Марс считается одной из самых богатых в США. Их общее состояние оценивается почти в $117 млрд и сохраняет полный контроль над крупнейшим в мире производителем сладостей. «Минфин» рассказывает историю необычной семьи, конфликтов, которым позавидовал бы Шекспир, и пути к мировому господству.
Дополнительно 300 млрд. на оборону. Рада приняла изменения в текущий бюджет
Верховная Рада в пятницу, 6 октября, приняла во втором чтении законопроект № 10038, предусматривающий увеличение расходов госбюджета 2023 года на 322,6 млрд грн.
Международные резервы снизились до $39,7 млрд. Нацбанк назвал причины
По состоянию на 1 октября 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $39 708,2 млн. По словам регулятора, в сентябре международные резервы снизились на 1,7% в результате интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины и долговые выплаты страны в иностранной валюте, которые в значительной степени были компенсированы поступлениями от международных партнеров.
НБУ внедряет управляемый гибкий курс
В силу устойчивого прогресса в снижении инфляции, накопления значительного уровня международных резервов, увеличения привлекательности гривневых депозитов и ОВГЗ Национальный банк переходит в режим управляемой гибкости обменного курса.
Власть готова вернуть деньги клиентам Фридом Финанс: что может помешать этому
Фридом Финанс Украина находится под санкциями почти год. После их введения было заморожено 12,8 тыс. счетов, на которых в общей сложности размещено 3,5 млрд грн. Таким образом, каждый клиент в среднем лишился доступа к 273 тыс. грн. Сейчас наконец-то появилась надежда, что клиенты смогут вернуть свои средства. Проблема только в том, что власти пока не определились, как это сделать.
Гибкий курс валют. Что будет с валютой по новым правилам НБУ (видео)
В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о режиме «управляемой гибкости обменного курса»: НБУ ввел на валютном рынке режим «управляемой гибкости обменного курса». Усилит ли это устойчивость валютного рынка и экономики? Прогноз курса доллара и евро на следующую неделю с 5 по 11 октября.
МВФ ожидает рост экономики Украины в 2023 году около 3%
Международный валютный фонд, улучшивший в июне прогноз роста ВВП Украины в этом году из диапазона «от -3% до +1%» до «от +1% до +3%», сейчас оценивает динамику экономики ближе к верхнему краю этого нового диапазона. Об этом сообщил заместитель главы миссии МВФ в Украине Натан Эпштейн.
«Минфин» основательно перетряхнул свой криптопортфель: что продали и почему
В последние дни на рынках произошло несколько знаковых событий, оказавших существенное влияние как на рынок акций, так и на рынок криптовалют. Поэтому мы приняли меры, чтобы уменьшить риски и улучшить доходность криптопортфеля. Рассказываем, что изменили и как построили дальнейшую стратегию инвестирования.
Юрий Гелетий: Курс будет колебаться в обе стороны, а НБУ будет жестко ограничивать эти колебания
Отмена фиксированного курса вызвало большое волнение у рядовых граждан. Такой шаг многие воспринимают как начало девальвации гривны. Прокомментировать шаг регулятора и его последствия «Минфин» попросил замглавы НБУ Юрия Гелетия.
Режим «гибкого курсообразования»: сколько будет стоить доллар и евро в ближайшие дни
Смена правил игры на валютном рынке и переход к политике «управляемого гибкого курса» практически совпали с приездом в Украину миссии МВФ. По-видимому, этот шаг был согласован с Фондом уже давно и для Нацбанка понадобилась просто последняя отмашка. Что изменилось и как эти изменения повлияют на валютный рынок, расскажет Минфин.
Вкладчикам обанкротившихся банков возместили 6 миллионов за первые сутки работы услуги в «Действии»
Украинцам возместили более 6 млн грн вкладов в банках-банкротах за первые сутки работы услуги «Действия». Уже более 1400 человек воспользовались сервисом и подали заявления о возврате средств.
Небольшие банки режут доходность депозитов и сохраняют высокую доходность по вкладам на 3 месяца
Небольшие банки начали активно снижать доходность гривневых депозитов: если в прошлый раз уменьшили ставки всего три банка, то за последние две недели уже восемь. Снижения колебались в пределах 0,5−1,5 п.п. Подробнее об актуальных предложениях для частных клиентов от банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн в новом обзоре «Минфина».
Госдолг Украины: сколько можно будет заработать на ОВГЗ в 2024 году
Минфин выяснил планы правительства по наращиванию заимствований и проанализировал госдолг.
В Украине военным увеличили доплаты. Кто будет получать по 100 тысяч гривен
Министерство обороны Украины увеличивает перечень военнослужащих, получающих дополнительное вознаграждение. Среди прочего увеличены выплаты раненым, инструкторам учебных центров, срочникам и курсантам.
Европарламент одобрил пересмотр бюджета ЕС с €50 млрд для Украины
Европарламент одобрил пересмотр бюджета Европейского Союза на 2021−2027 годы. В нем говорится об образовании Украинского фонда в 50 миллиардов евро.
НБУ отозвал банковскую лицензию и поставил на ликвидацию Укрбудинвестбанк
Национальный банк Украины, учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, принял решение от 5 октября 2023 г. № 350-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Украинский строительно-инвестиционный банк».
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