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11 сентября 2023, 20:02 Читати українською

Главное за понедельник: прогноз курса доллара от Министерства финансов, бизнеса и новые правила игры от НБУ

Нацбанк готовится озвучить новые правила игры: чего ждать от доллара и евро

Середина сентября пройдет на валютном рынке Украины очень динамично и не без интриги. Это сформирует тенденции по курсу доллара и евро, по меньшей мере, к концу месяца, а при самом сложном новостном сценарии — и до конца года. Об этом подробнее — в новом обзоре Минфина.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Mr Bungle
Mr Bungle
11 сентября 2023, 20:19
#
Министество финфансов-круть
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0
youknow
youknow
11 сентября 2023, 22:37
#
Слідкуєм за накладанням вето на законопроект № 9534 про е декларування, в якому не передбачається відкриття декларацій нардепами https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42379
інакше їм не буде місця для продовження своєї кар'єри в Україні
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