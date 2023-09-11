Нацбанк готовится озвучить новые правила игры: чего ждать от доллара и евро
Главное за понедельник: прогноз курса доллара от Министерства финансов, бизнеса и новые правила игры от НБУ
Середина сентября пройдет на валютном рынке Украины очень динамично и не без интриги. Это сформирует тенденции по курсу доллара и евро, по меньшей мере, к концу месяца, а при самом сложном новостном сценарии — и до конца года. Об этом подробнее — в новом обзоре Минфина.
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Не дождавшись осени, рынок труда Украины начал новый этап обновления. В последний месяц лета установлены рекорды по количеству вакансий и размеру зарплат. Есть и антирекорд — конкуренции соискателей за работу. Об этом идет речь в исследовании Work.ua.
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ABH Holdings SA (Люксембург), являющийся акционером российского Альфа-Банка, заявил, что хочет поскорее завершить выход с российского банковского рынка и просит кипрского регулятора одобрить это соглашение.
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Руководители компаний в бюджетах на 2024 год закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 41 грн/доллар. В 2023 году бизнесы закладывали 43 грн/доллар, а в 2021−22 годах — 29 грн/доллар. Об этом говорится в опросе, проведенном Европейской бизнес ассоциацией.
Комментарии - 2
інакше їм не буде місця для продовження своєї кар'єри в Україні