Главное за понедельник: прогноз курса доллара от Министерства финансов, бизнеса и новые правила игры от НБУ

Середина сентября пройдет на валютном рынке Украины очень динамично и не без интриги. Это сформирует тенденции по курсу доллара и евро, по меньшей мере, к концу месяца, а при самом сложном новостном сценарии — и до конца года. Об этом подробнее — в новом обзоре Минфина.

Каким будет курс доллара в 2024 году: ожидания Министерства финансов