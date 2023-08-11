Главное за неделю: Смягчение валютных ограничений, падение инфляции и комиссии и заработки на военных ОВГЗ

Июль не снизил напряжения во взаимоотношениях банков и потребителей финансовых услуг. Главные проблемы, с которыми им приходилось сталкиваться в предыдущие месяцы, никуда не делись. Вновь потребители страдали от исчезновения средств с карт и блокирования счетов. Вдобавок появились новые заботы: снижение кредитного рейтинга по странным причинам и недоразумения с ИИ. Как банкиры решали «боли» своих клиентов, читайте в новом обзоре «Минфина».

Нацбанк смягчает ряд валютных ограничений

Национальный банк с 12 августа 2023 года смягчает ряд валютных ограничений для более активного участия банков-нерезидентов на рынке ОВГЗ, увеличения притока иностранной валюты в страну, а также поддержки социальных инициатив по защите граждан.

PayPal запустила свой стейблкоин: как им воспользоваться клиентам платежной системы

После двух лет разработок и переносов крупнейшая электронная платежная система PayPal запустила собственный долларовый стейблкоин и стала одной из первых крупных платежных компаний, которые смогли вывести свой криптопродукт на массовый рынок. Рассказываем, зачем это нужно PayPal, что значит для криптосферы и какие перспективы у нового инструмента на мировом финансовом рынке.

Лучший отзыв июля: как Яна рассорила Приват с клиентом

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в июле. Им стала пользовательница под ником OlenaChe62, которая рассказала, как по недоразумению с голосовым помощником банка ее финансовый номер был удален из системы и заблокирован вход в Приват24. Ее опыт может быть полезен другим читателям «Минфина».

В monobank уточнили, какие комиссии заплатят владельцы за военные облигации во время и после отмены военного положения

В monobank попытались разъяснить порядок начисления из частных инвесторов комиссий при покупке/продаже в его мобильном приложении военных облигаций правительства.

Цены на золото ушли на каникулы: какие котировки на металл увидим в сентябре

После недавнего июльского взлета почти до $1 990 за унцию, золото быстро подешевело до уровней около $1 930-$1 925. Куда едут дальше цены на благородный металл, разбирался «Минфин».

НБУ снизил учетную ставку: какие банки продолжают повышать доходность вкладов

Мелкие банки уже начали реагировать на понижение учетной ставки НБУ с 25% до 22% годовых. Как за последние две недели изменились ставки финучреждений с депозитными портфелями до 2 млрд грн и какие условия они могут предложить частным вкладчикам, расскажет «Минфин».

Инфляция в Украине снизилась до 11,3%. Как изменились цены в июле

Потребительские цены в Украине в июле 2023 года по сравнению с июлем прошлого года выросли на 11,3%. Это меньше, чем годовая инфляция месяцем раньше (12,8%). По данным Госстата, цены в июле упали на 0,6% (в июне выросли на 0,8%, в мае 0,5%, в апреле — 0,2%, в марте — 1,5%, в феврале — 0, 7%, в январе — 0,8%). С начала года цены выросли на 4%.

Покупка наугад и перепродажа невыкупленных метров: как стать владельцем жилья в Дубае

Заработать на недвижимости 30% годовых и более, ничем не рискуя, вполне реально, если эта недвижимость находится в Дубае. Сколько сегодня стоят местные «квадраты», как стать их владельцем и что потом с ними делать, чтобы извлечь максимальную выгоду, выяснял «Минфин».

Карточки платежного сервиса Revolut недоступны для украинских беженцев в ЕС

Виртуальные банковские карты платежного сервиса Revolut больше недоступны украинским беженцам в Евросоюзе. 19 июля 2023 г. компания обновила требования регистрации. Теперь, чтобы получить карту, новые клиенты беженцы из Украины должны подтвердить право на жительство в ЕС.

Комиссии и заработки на военных ОВГЗ: «Минфин» купил бумагу в mono и изучил условия Привата

Замедление инфляции и снижение учетной ставки Нацбанка позволяет правительству снижать доходность по ОВГЗ. Госбумаги дешевеют и на вторичном рынке. Аналитики считают, что это только начало, и ставки продолжат снижаться и дальше. «Минфин» выяснил, что происходит на рынке.

В monobank предположили, что после окончания военного положения покупателей ОВГЗ могут вынудить доплатить комиссии задним числом

Консультанты monobank (работающий по лицензии «Универсалбанк») не могут объяснить своим клиентам условия взыскания комиссий при покупке военных облигаций после завершения в Украине военного положения.

Банки в первом полугодии получили 67,6 миллиарда прибыли — НБУ

Платежеспособные банки в первом полугодии 2023 года получили 67,6 млрд грн чистой прибыли по сравнению с 4,6 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года.

Квадраты под офис или магазин: как изменились цены на аренду и покупку

Опрос НБУ во ІІ квартале показал рост индекса деловых ожиданий предпринимателей (на 13,3% — до 104,5%). Позитивные настроения бизнеса позволяют восстанавливаться на рынке коммерческой недвижимости. Возрастает спрос на качественные офисные помещения, активнее заполняются торговые площади, увеличивается количество инвестиционных сделок. Какие скидки предлагают сейчас арендаторам, где самые дорогие квадраты, и стоит ли сейчас вкладываться в такую недвижимость, узнавал Минфин.

Исторический рекорд независимой Украины: Международные резервы превысили $41,7 миллиарда

По состоянию на 1 августа 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $41,718 млрд. В июле они выросли на 6,9%, во второй раз обновив рекордный показатель за всю историю независимости Украины.

В Украине с 1 октября возвращают штрафы за торговлю без кассовых аппаратов