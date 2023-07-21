Начало работы временной администрации Фонда гарантирования вкладов физических лиц в Сенс Банке (ранее Альфа-банк) и взятие под контроль операционной деятельности банка позволило разблокировать выполнение платежей юридических лиц через систему электронных платежей (СЭП). Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Сенс Банк: Выполнение платежей юридических лиц через СЭП — разблокировано
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«До этого все платежи юридических лиц, клиентов банка принимались без ограничений, а теперь будут выполняться в пределах имеющихся на счете средств и с соблюдением определенных регулятором и банком лимитов», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что платежи за счет кредитных средств для юридических лиц, как сообщалось ранее, на период временной администрации временно приостановлены.
«По состоянию на данный момент, Фонд обеспечивает стабильную операционную деятельность банка. Сервисы для физических лиц работают в обычном режиме. В частности, осуществление платежей и получение средств в банкоматах для физических лиц доступны в рамках привычных, установленных регулятором и банком лимитов без дополнительных ограничений со стороны Фонда», — добавили в Фонде гарантирования.
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Напомним
Кабинет Министров в пятницу, 21 июля, принял решение приобрести в полном объеме акции Сенс Банка у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну. Таким образом, банк становится государственным под управлением Министерства финансов.
Также сегодня Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в Сенс Банк.
Вчера, 20 июля, правление НБУ приняло решение вывести с рынка Сенс Банк российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Правление также обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации банка.
Комментарии - 5
юрлиц блокировали на сутки.
В Альфе (Сенс-банке) клиентов
юр.лиц как кот наплакал, поэтому
для формирования баланса и форм
отчётности на дату ввода ВА
хватило и половины рабочего дня.
Держите читателей в курсе, особенно
по вопросу докапитализации…
Продолжайте работать с Альфой как ни в чем неибывало, наслаждайтесь мобильным приложением банка и радуйтесь, что для вас сохранили эту российскую помойку с российским софтом и вытекающими последствиями…
P.S. У нас демократия и я вправе
публично высказывать свои мысли,
даже если они вас раздражают…
А щодо співпраці з Сенс-ом — так, у мене все по плану. Банк націоналізували, відновлюю співпрацю. У понеділок закину якісь невеликі кошти на картки для початку, на «кишенькові витрати». Шкода, що деякі умови у них в останній час погіршились, доведеться враховувати, ну але нічого, поки що терпимо. Зрештою, треба ж український державний банк підтримати, правда Qwerty ? :))