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21 июля 2023, 15:03 Читати українською

Сенс Банк: Выполнение платежей юридических лиц через СЭП — разблокировано

Начало работы временной администрации Фонда гарантирования вкладов физических лиц в Сенс Банке (ранее Альфа-банк) и взятие под контроль операционной деятельности банка позволило разблокировать выполнение платежей юридических лиц через систему электронных платежей (СЭП). Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Начало работы временной администрации Фонда гарантирования вкладов физических лиц в Сенс Банке (ранее Альфа-банк) и взятие под контроль операционной деятельности банка позволило разблокировать выполнение платежей юридических лиц через систему электронных платежей (СЭП).
Фото: finbalance.com.ua

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«До этого все платежи юридических лиц, клиентов банка принимались без ограничений, а теперь будут выполняться в пределах имеющихся на счете средств и с соблюдением определенных регулятором и банком лимитов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что платежи за счет кредитных средств для юридических лиц, как сообщалось ранее, на период временной администрации временно приостановлены.

«По состоянию на данный момент, Фонд обеспечивает стабильную операционную деятельность банка. Сервисы для физических лиц работают в обычном режиме. В частности, осуществление платежей и получение средств в банкоматах для физических лиц доступны в рамках привычных, установленных регулятором и банком лимитов без дополнительных ограничений со стороны Фонда», — добавили в Фонде гарантирования.

Читайте также: В Фонде гарантирования объяснили, что будет со средствами клиентов Сенс Банка после начала его национализации

Напомним

Кабинет Министров в пятницу, 21 июля, принял решение приобрести в полном объеме акции Сенс Банка у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну. Таким образом, банк становится государственным под управлением Министерства финансов.

Также сегодня Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в Сенс Банк.

Вчера, 20 июля, правление НБУ приняло решение вывести с рынка Сенс Банк российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Правление также обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации банка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
21 июля 2023, 15:30
#
При вводе ВА в Приват счета
юрлиц блокировали на сутки.

В Альфе (Сенс-банке) клиентов
юр.лиц как кот наплакал, поэтому
для формирования баланса и форм
отчётности на дату ввода ВА
хватило и половины рабочего дня.

Держите читателей в курсе, особенно
по вопросу докапитализации…
+
0
kingcity
kingcity
21 июля 2023, 15:44
#
Не бурчіть, Qwerty, змиріться, ну не збулись ваші мрії по ліквідації Sens-a — що поробиш, буває…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
21 июля 2023, 16:05
#
Неужели мое бурчание вам мешает жить, что так активно реагируете…

Продолжайте работать с Альфой как ни в чем неибывало, наслаждайтесь мобильным приложением банка и радуйтесь, что для вас сохранили эту российскую помойку с российским софтом и вытекающими последствиями…

P.S. У нас демократия и я вправе
публично высказывать свои мысли,
даже если они вас раздражают…
+
+15
kingcity
kingcity
21 июля 2023, 16:36
#
Та ні, не заважає мені ваше бурчання, просто вас морально підтримати стараюсь, як давнього співфорумчанина :)).

А щодо співпраці з Сенс-ом — так, у мене все по плану. Банк націоналізували, відновлюю співпрацю. У понеділок закину якісь невеликі кошти на картки для початку, на «кишенькові витрати». Шкода, що деякі умови у них в останній час погіршились, доведеться враховувати, ну але нічого, поки що терпимо. Зрештою, треба ж український державний банк підтримати, правда Qwerty ? :))
+
0
kingcity
kingcity
21 июля 2023, 17:04
#
P. S. А щодо радості - маю інший привід. В приватні повідомлення напишу.
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