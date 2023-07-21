Кабмин принял решение о национализации Сенс Банка

Кабинет Министров в пятницу, 21 июля, принял решение приобрести в полном объеме акции Сенс Банка (ранее Альфа-банк) у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну. Таким образом, банк становится государственным под управлением Министерства финансов. Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

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«Правительство приняло решение купить банк за 1 гривну. „Сенс“ становится государственным банком. Орган управления Минфин», — отметил нардеп.

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Напомним

Вчера, 20 июля, правление НБУ приняло решение вывести с рынка Сенс Банк российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Правление также обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации банка.

В пятницу, 21 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в Сенс Банк.