Китай наращивает свое присутствие в мировом автопроме. За 20 лет Поднебесная инвестировала в собственных производителей более $120 млрд и активно скупает мировые бренды. Какие известные автопроизводители имеют среди владельцев китайцев, исследовала Liga.Tech. «Минфин» выбрал главное.
Как Китай скупает мировые автобренды и производство
Geely
Компания Geely владеет несколькими брендами, включая британского производителя спортивных автомобилей Lotus, Zeekr (электромобили премиум-класса), Volvo Cars (на все 100%) и Polestar, через совместное предприятие с Volvo.
В Geely изучали возможность покупки доли в Aston Martin с 2020 года, но реализовать замысел смогли только в 2022 году. В мае 2023 года Geely увеличила долю в Aston Martin до 17%, став третьим крупнейшим акционером. Это позволило ввести своего представителя в совет директоров Aston Martin.
Ранее Geely приобрела 10% акций Mercedes-Benz Group AG и 34% акций корейского подразделения Renault SA и 50% акций Smart. Geely Holding Group включает в себя крупнейшего частного автопроизводителя Китая Geely Auto, компании Volvo, Proton и Lotus.
В 2017 году Geely Holding Group приобрел 49,9% акций национального автопроизводителя Малайзии Proton. А со временем Geely также приобрела 51% акций компании Lotus, которая является дочерней компанией Proton. Другая китайская компания, Alibaba Investment, также имеет долю в автопроизводителе Proton.
Также в состав холдинга входят бренды Lynk & Co и Geometry, производитель электрических лондонских такси и фургонов London Electric Vehicle Company, а также разработчик летающих автомобилей Terrafugia.
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Volvo Trucks
В 2018 году китайская компания Zhejiang Geely Holding Group также приобрела 8,2% акций Volvo Trucks, независимого подразделения Volvo Cars, специализирующегося на коммерческих автомобилях.
Китайский автопроизводитель Zhejiang Geely Holding Group также владеет 9,69% акций Daimler AG (Mercedes-Benz). Это тот самый Daimler AG, являющийся материнской компанией для Mercedes-Benz.
SAIC
В 1994 году китайская компания Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) приобрела 50% акций совместного предприятия с южнокорейским автопроизводителем SsangYong Motor Company.
Хотя SsangYong является южнокорейской компанией, это приобретение часто считают значительным, поскольку оно стало первым случаем приобретения китайским автопроизводителем доли в некитайской автомобильной компании. Это не помогло SsangYong и он в конце концов обанкротился, правда, уже не под управлением SAIC.
General Motors (GM)
SAIC Motor Corporation, китайский автопроизводитель с 1998 года имеет совместное предприятие с General Motors в Китае под названием SAIC-GM. Хотя SAIC-GM является отдельным предприятием, SAIC Motor Corporation косвенно владеет значительной долей в GM из-за этого партнерства. Совместное предприятие разделено пополам между американской и китайской компаниями.
Также SAIC имеет совместное предприятие с Volkswagen в Шанхае (SVAC). Доли SAIC и Volkswagen составляют по 50%. Именно отсюда Volkswagen ID.4 (самый популярный электромобиль украинского рынка в прошлом году) попадает на наш рынок.
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Rover Group и MG
В 2005 году британскую марку MG (Morris Garages) купила за 78 млн евро китайская компания Nanjing Automobile (которая в 2007 году вошла в состав SAIC).
Право собственности на оригинальные марки Rover Group разделено между BMW (Германия), SAIC (Китай) и Tata Motors (Индия), причем последняя владеет самой маркой Rover, а ее дочерняя компания Jaguar Land Rover владеет большей частью активов исторической компании Rover.
Dongfeng и группа PSA (Peugeot, Citroen, DS, Opel/Vauxhall)
Китайский автопроизводитель Dongfeng Motor Corporation владел 12,23% акций Группы PSA. Эта доля была приобретена в 2014 году в рамках стратегического партнерства.
После создания мультинациональной автомобильной корпорации, китайцы конвертировали свои акции в новую структуру и теперь владеют 3,16% акций Stellantis, транснациональной корпорации со штаб-квартирой в Амстердаме.
Pininfarina
Одна из известнейших итальянских фирм, занимающаяся строительством кузовов и дизайном автомобилей. В 2015 году китайский производитель электромобилей Hybrid Kinetic Group приобрел контрольный пакет (51% акций) Pininfarina.
Rimac Automobili
Китайский производитель автомобилей и аккумуляторов Camel Group приобрел 10% акций Rimac Automobili, хорватского производителя электрических гиперкаров, в 2019 году. В ноябре 2021 года компания стала частью Bugatti Rimac, совместного предприятия Rimac Group и Porsche AG.
Faraday Future
В 2018 году китайская группа компаний по недвижимости Evergrande Health Industry Group приобрела 45% акций Faraday Future, американского стартапа по производству премиальных электромобилей.
Летом 2023 года Faraday Future наконец-то начали поставки первых серийных экземпляров электромобиля FF 91. Машина поражает своими характеристиками, но шокирует ценником. $309 000 — именно столько стоит топовая версия FF 91 2.0 Futurist Alliance, которая первой вышла на рынок.
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Почему в США нет китайских авто
Поднебесная уже не первый год пытается попасть на американский рынок, но пока безрезультатно. Этому есть несколько причин.
Первая — авторитет, а точнее, его отсутствие. Китайских автопроизводителей нет в списке 100 лучших брендов, опубликованном американскими исследовательскими институтами. Отсюда возникает мысль о низком качестве и ненадежности продукции.
Вторая причина — безопасность авто. Методику C-NCAP, согласно которой проводятся краш-тесты в Китае, критиковали даже в самом Китае и считали ее необъективной.
И, конечно, санкции. Некоторые компании уже попали под санкции Соединенных Штатов и ЕС, ограничивающие доступ к американским и европейским технологиям.
Последняя причина — экологические нормы. Ранее правительство КНР не слишком заботилось о количестве выбросов, производимых их машинами. Однако с июля 2023 года, по данным Reuters, Китай ввел более строгие, чем Евро-6, стандарты выбросов транспортных средств.
В США нормы выбросов транспортных средств регулируется Агентством по охране окружающей среды. Именно эта организация определяет строгие правила и требования, а также контролирует их исполнение.
Китайские компании не готовы к жесткой конкуренции, потому что зародились и развивались в «тепличных условиях» стремительно растущей экономики. Они не считают нужным вкладывать значительные средства в рекламу и продвигать свой товар на постоянной основе. А еще помимо затрат на маркетинг им придется создавать с нуля дилерскую и сервисную сеть.
Все эти факторы говорят не в пользу Китая. Совершенно очевидно, что их авто в Америке не ждут и в ближайшем будущем они вряд ли появятся на их рынке.
Китайские автопроизводители активно инвестируют в западные автомобильные компании, что способствует их международному присутствию и технологическому прогрессу.
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