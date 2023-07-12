Как Китай скупает мировые автобренды и производство

Китай наращивает свое присутствие в мировом автопроме. За 20 лет Поднебесная инвестировала в собственных производителей более $120 млрд и активно скупает мировые бренды. Какие известные автопроизводители имеют среди владельцев китайцев, исследовала Liga.Tech. «Минфин» выбрал главное.

Geely

Компания Geely владеет несколькими брендами, включая британского производителя спортивных автомобилей Lotus, Zeekr (электромобили премиум-класса), Volvo Cars (на все 100%) и Polestar, через совместное предприятие с Volvo.

В Geely изучали возможность покупки доли в Aston Martin с 2020 года, но реализовать замысел смогли только в 2022 году. В мае 2023 года Geely увеличила долю в Aston Martin до 17%, став третьим крупнейшим акционером. Это позволило ввести своего представителя в совет директоров Aston Martin.

Ранее Geely приобрела 10% акций Mercedes-Benz Group AG и 34% акций корейского подразделения Renault SA и 50% акций Smart. Geely Holding Group включает в себя крупнейшего частного автопроизводителя Китая Geely Auto, компании Volvo, Proton и Lotus.

В 2017 году Geely Holding Group приобрел 49,9% акций национального автопроизводителя Малайзии Proton. А со временем Geely также приобрела 51% акций компании Lotus, которая является дочерней компанией Proton. Другая китайская компания, Alibaba Investment, также имеет долю в автопроизводителе Proton.

Также в состав холдинга входят бренды Lynk & Co и Geometry, производитель электрических лондонских такси и фургонов London Electric Vehicle Company, а также разработчик летающих автомобилей Terrafugia.

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Volvo Trucks

В 2018 году китайская компания Zhejiang Geely Holding Group также приобрела 8,2% акций Volvo Trucks, независимого подразделения Volvo Cars, специализирующегося на коммерческих автомобилях.

Китайский автопроизводитель Zhejiang Geely Holding Group также владеет 9,69% акций Daimler AG (Mercedes-Benz). Это тот самый Daimler AG, являющийся материнской компанией для Mercedes-Benz.

SAIC

В 1994 году китайская компания Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) приобрела 50% акций совместного предприятия с южнокорейским автопроизводителем SsangYong Motor Company.

Хотя SsangYong является южнокорейской компанией, это приобретение часто считают значительным, поскольку оно стало первым случаем приобретения китайским автопроизводителем доли в некитайской автомобильной компании. Это не помогло SsangYong и он в конце концов обанкротился, правда, уже не под управлением SAIC.

General Motors (GM)

SAIC Motor Corporation, китайский автопроизводитель с 1998 года имеет совместное предприятие с General Motors в Китае под названием SAIC-GM. Хотя SAIC-GM является отдельным предприятием, SAIC Motor Corporation косвенно владеет значительной долей в GM из-за этого партнерства. Совместное предприятие разделено пополам между американской и китайской компаниями.

Также SAIC имеет совместное предприятие с Volkswagen в Шанхае (SVAC). Доли SAIC и Volkswagen составляют по 50%. Именно отсюда Volkswagen ID.4 (самый популярный электромобиль украинского рынка в прошлом году) попадает на наш рынок.

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Rover Group и MG

В 2005 году британскую марку MG (Morris Garages) купила за 78 млн евро китайская компания Nanjing Automobile (которая в 2007 году вошла в состав SAIC).

Право собственности на оригинальные марки Rover Group разделено между BMW (Германия), SAIC (Китай) и Tata Motors (Индия), причем последняя владеет самой маркой Rover, а ее дочерняя компания Jaguar Land Rover владеет большей частью активов исторической компании Rover.

Dongfeng и группа PSA (Peugeot, Citroen, DS, Opel/Vauxhall)

Китайский автопроизводитель Dongfeng Motor Corporation владел 12,23% акций Группы PSA. Эта доля была приобретена в 2014 году в рамках стратегического партнерства.

После создания мультинациональной автомобильной корпорации, китайцы конвертировали свои акции в новую структуру и теперь владеют 3,16% акций Stellantis, транснациональной корпорации со штаб-квартирой в Амстердаме.

Pininfarina

Одна из известнейших итальянских фирм, занимающаяся строительством кузовов и дизайном автомобилей. В 2015 году китайский производитель электромобилей Hybrid Kinetic Group приобрел контрольный пакет (51% акций) Pininfarina.

Rimac Automobili

Китайский производитель автомобилей и аккумуляторов Camel Group приобрел 10% акций Rimac Automobili, хорватского производителя электрических гиперкаров, в 2019 году. В ноябре 2021 года компания стала частью Bugatti Rimac, совместного предприятия Rimac Group и Porsche AG.

Faraday Future

В 2018 году китайская группа компаний по недвижимости Evergrande Health Industry Group приобрела 45% акций Faraday Future, американского стартапа по производству премиальных электромобилей.

Летом 2023 года Faraday Future наконец-то начали поставки первых серийных экземпляров электромобиля FF 91. Машина поражает своими характеристиками, но шокирует ценником. $309 000 — именно столько стоит топовая версия FF 91 2.0 Futurist Alliance, которая первой вышла на рынок.

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Почему в США нет китайских авто

Поднебесная уже не первый год пытается попасть на американский рынок, но пока безрезультатно. Этому есть несколько причин.

Первая — авторитет, а точнее, его отсутствие. Китайских автопроизводителей нет в списке 100 лучших брендов, опубликованном американскими исследовательскими институтами. Отсюда возникает мысль о низком качестве и ненадежности продукции.

Вторая причина — безопасность авто. Методику C-NCAP, согласно которой проводятся краш-тесты в Китае, критиковали даже в самом Китае и считали ее необъективной.

И, конечно, санкции. Некоторые компании уже попали под санкции Соединенных Штатов и ЕС, ограничивающие доступ к американским и европейским технологиям.

Последняя причина — экологические нормы. Ранее правительство КНР не слишком заботилось о количестве выбросов, производимых их машинами. Однако с июля 2023 года, по данным Reuters, Китай ввел более строгие, чем Евро-6, стандарты выбросов транспортных средств.

В США нормы выбросов транспортных средств регулируется Агентством по охране окружающей среды. Именно эта организация определяет строгие правила и требования, а также контролирует их исполнение.

Китайские компании не готовы к жесткой конкуренции, потому что зародились и развивались в «тепличных условиях» стремительно растущей экономики. Они не считают нужным вкладывать значительные средства в рекламу и продвигать свой товар на постоянной основе. А еще помимо затрат на маркетинг им придется создавать с нуля дилерскую и сервисную сеть.

Все эти факторы говорят не в пользу Китая. Совершенно очевидно, что их авто в Америке не ждут и в ближайшем будущем они вряд ли появятся на их рынке.

Китайские автопроизводители активно инвестируют в западные автомобильные компании, что способствует их международному присутствию и технологическому прогрессу.