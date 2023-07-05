Куда инвестировать военным: 6 простых и доходных инструментов

В конце июня парламент принял в целом законопроект, который определяет новую систему выплат военным. Теперь наши защитники оправданно становятся одним из самых платежеспособных слоев населения. «Минфин» расспросил у профессионалов о надежных вариантах сохранения и приумножения заработанного ратным трудом.

Сколько зарабатывают военнослужащие

Средства, которые получают военнослужащие, состоят из двух частей. Первая — это денежное довольствие, которое зависит от должности, воинского звания, условий службы, секретности и т. д. К примеру, для солдата-контрактника сумма минимального денежного довольствия составляет 20 тыс. грн.

Вторая составляющая — дополнительное денежное вознаграждение. В настоящее время доплату — 100 тыс. грн в месяц — получают военнослужащие, которые участвуют в активных боевых действиях, а также некоторые категории военных при выполнении боевых задач. В частности, представители ракетных войск и артиллерии, летчики, военные медики и т. д.

С 1 февраля появилась еще одна дополнительная выплата — 50 тыс. грн, — ее будут получать те, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Список таких органов утверждается главнокомандующим либо Генштабом.

В прошлом году доплату 30 тыс. грн в месяц получали также военнослужащие, которые находятся вне зоны боевых действий, а также срочники и курсанты военных вузов и офицеры управлений и штабов. Однако, эти выплаты зимой были отменены.

Также новым законом, принятым Верховной Радой 28 июня, предусматривается, что доплаты военным составят от 30 до 100 тыс. грн в месяц, однако, порядок начислений будет определять Кабмин. По факту, таким образом закреплены нынешние правила.

Несмотря на то, что правительство отказалось от некоторых выплат военнослужащим, они остаются одними из самых платежеспособных категорий общества. Только за первые два месяца этого года на зарплаты военным было направлено из бюджета 148,7 млрд грн.

Значительные выплаты военнослужащим повлияли даже на ювелирный рынок. «Если говорить о массовом сегменте, то здесь ювелирный бизнес получил нового целевого покупателя — это военнослужащие, особенно в прифронтовых зонах. Наши защитники часто покупают ювелирные изделия, чтобы поддержать, порадовать любимую, мать или сестру», — рассказывает основатель ювелирного дома «Кимберли» Игорь Ильчишен.

В то же время, многие военнослужащие пытаются отложить средства. «Защищая государство, военнослужащий получает соответствующую оплату, а расходы в это время, как правило, небольшие. Очень многие решили накапливать деньги к Победе, а там купить квартиру, авто или другую давно желаемую вещь. Другие же понимают, что теряют деньги даже сейчас, и хотят вложить их, чтобы они работали», — рассказала «Минфину» сооснователь компании по управлению финансами SMART Алина Шух.

Особенности инвестиций

Советы, которые специалисты дают военным для сбережения своих средств, существенно отличаются от «традиционных» портфелей. «Военнослужащие ценой своей жизни защищают нашу страну от российских захватчиков. Соответственно, к классическим рискам нужно добавить, а, скорее, поставить на первое место потерю жизни, полной или частичной работоспособности», — объясняет сооснователь телеграмм-канала «INVEST-KAVA» Сергей Гончаренко.

Поэтому, по его словам, инвестиционные накопления военнослужащих должны быть максимально ликвидными для их вывода при необходимости на непредвиденные нужды. Также стоит подумать о доступе к инвестиционным активам родных или специально назначенных лиц.

Сооснователь компании по управлению финансами SMART Алина Шух сравнивает военных с профессиональными спортсменами.

«Пиковые заработки приходятся на короткий промежуток времени (у спортсменов спортивная карьера заканчивается до 35 лет, а у военнослужащих — контракт до окончания войны). И это, вроде, и очевидно, но часто не принимается во внимание. Спортсмены, завершая карьеру, часто сталкиваются с падением доходов в разы и неприспособленностью к новой жизни.

У военнослужащих может возникнуть похожая ситуация. Именно поэтому, прежде чем инвестировать, следует понять перспективы собственных доходов и спланировать соответствующий уровень финансовой подушки, часть денег отложить на лечение и адаптацию к гражданской жизни, работу с психологом и отпуск", — отмечает она.

Финансовый советник iPlan.ua Семен Наркевич предлагает военным разделить портфель на три части. Первую — держать под рукой для непредвиденных расходов, вторая — это сбережения на текущие цели, например, автомобиль или жилье, и третья — деньги на финансовую свободу в будущем.

Что касается того, какие именно инвестиции выбирать, эксперты назвали ряд вариантов. Рассмотрим их поподробнее.

Депозиты

Банковский депозит — это самый простой и знакомый большинству способ инвестировать средства. Главное его преимущество — легкость оформления, ведь это можно сделать дистанционно, даже не посещая банк.

Сергей Гончаренко советует до 10% своих сбережений держать на депозите с возможностью забрать средства досрочно. Также и Семен Наркевич считает такой депозит самым лучшим способом хранить деньги, которые должны быть под рукой на непредвиденные расходы.

«При выборе банка необходимо ориентироваться как на самые высокие процентные ставки, так и на стабильность работы конкретного учреждения. Важно убедиться, что у банка хорошая репутация и долгосрочные перспективы. Также стоит учесть возможность форс-мажора, такого как закрытие банка по разным причинам. Чтобы снизить риски, лучше открывать накопительные счета или депозиты в разных банках», — советует аналитик компании Esperio Александр Болтян. Проверить же, какой банк считается надежным, можно в рейтинге устойчивости от «Минфина».

Ряд крупнейших банков предлагают для военнослужащих специальные условия размещения средств на депозиты. О них «Минфин» уже рассказывал в отдельной статье.

Высокая ставка по этим специальным депозитам составляет 18% при размещении средств на срок до 2 лет. Такие условия предлагает Укргазбанк. Но несложно найти банки с такой же, и даже более высокой, ставкой для всех клиентов, а не только военных.

Среди экспертов, с которыми общался «Минфин», ни один не посоветовал срочный депозит, как способ хранения сбережений военными. Причина в том, что он полностью проигрывает другому инструменту — ОВГЗ.

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Доходность по долгосрочным военным облигациям (ориентировочно на 1,5 года, в зависимости от времени покупки) сейчас уже превышает 20%. А на вторичном рынке можно найти ОВГЗ с доходностью на несколько процентов выше. Это значительно превышает ставки по депозитам. О самых популярных среди инвесторов выпусках ОВГЗ за последние три недели мы рассказывали здесь.

Кроме того, доход от облигаций не облагается налогом. Зато из дохода от депозитов следует заплатить 18% налога и 1,5% военного сбора.

Несколько лет назад преимуществом депозитов являлась сложность покупки облигаций и комиссии за их приобретение. Однако, сейчас банки и брокеры либо полностью отменили, либо существенно снизили комиссии, а купить ОВГЗ теперь так же просто, как открыть депозит (редакция проверяла это на практике).

Неудивительно, что покупка ОВГЗ стала одним из самых популярных советов, которые давали эксперты.

Сергей Гончаренко советует 60% сбережений держать в гривневых облигациях и еще 30% — в валютных. Управляющий активами Михаил Пацан считает, что в этот инструмент следует направить 50% сбережений. Инвестиционный аналитик Владимир Стойко советует по 20% направить в гривневые и валютные ОВГЗ.

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Фондовый рынок

Покупка акций или облигаций других государств — более экзотическое направление инвестиций. Сейчас возникают трудности с переводом средств на счета брокеров, однако, как отмечал «Минфин», некоторые возможности для этого все еще остаются.

Преимущество этих инвестиций в хорошей доходности в долгосрочной перспективе. К примеру, за последние 10 лет ключевой индекс американского рынка S&P 500 в среднем рос на 10,4%. Но инвестиции на фондовом рынке рискованные и не предполагают гарантированной прибыли. К примеру, в прошлом году тот же S&P 500 обвалился на 19,5%.

Новичкам на фондовом рынке лучше инвестировать на долгий срок и покупать индексные ETF, которые разделяют средства между большим количеством компаний, а не самостоятельно подбирать компании.

Владимир Стойко советует 20% портфеля направить в SPDR S&P 500 ETF Trust, который ориентируется на индекс S&P 500. Такую же долю, по его мнению, стоит направить в фонд iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF, который покупает американские долговые бумаги, и столько же — в ориентированный на золото SPDR Gold Trust.

Подобным образом из индексных фондов и облигаций США формировать портфель для долгосрочных инвестиций советует Семен Наркевич.

Недвижимость

Инвестиции в жилье обычно считаются одними из самых надежных. Но это один из самых дорогих инструментов. К примеру, в Киеве цена самых дешевых квартир стартует в пределах $20−25 тыс. Поэтому приобретение жилья упирается, прежде всего, в финансовые возможности.

Вместе с тем, для военнослужащих существует льготная программа ипотеки, а также многие застройщики предлагают специальные условия. Эксперты говорят, что «квадраты» будут дорожать.

«С ростом себестоимости и увеличением спроса, а именно это сейчас происходит на рынке первичной недвижимости, рост стоимости квадратного метра неизбежен. Цены на материалы, оплату труда, логистику растут почти каждый квартал. Девелоперам ничего не остается, как увеличивать стоимость метров», — объяснили «Минфину» в компании SENSAR Development.

Компания реализует несколько проектов в Запорожье, а также вышла на рынок запада Украины, строя новые ЖК во Львове и Яремче.

Как отмечают представители компании, в Запорожье люди продолжают покупать и вторичную, и первичную недвижимость, хотя, по сравнению с довоенными продажами, объемы снизились. «По нашим данным, 70% ВПЛ из соседних областей, которые остановились в Запорожье, дальше ехать не хотят. Так что остаются жить в городе и покупают жилье», — говорят в SENSAR Development.

Растет, по данным компании, спрос на жилье и на западе Украины, ведь многие переселенцы уже успели обустроиться на новом месте.

SENSAR Development не только строит жилье, но и по договоренности с инвестором может сделать ремонт, а также заниматься его сдачей в аренду. Это упрощает инвестиции для тех, у кого нет времени или возможности самостоятельно решать эти вопросы.

В условиях спроса на жилье основатель SENSAR Development Марк Марченко советует направить на инвестиции в недвижимость до половины портфеля.

Земля

После открытия рынка сельскохозяйственной земли это направление приобретает популярность в Украине. Основная причина этого — ожидание дальнейшего подорожания участков.

Как рассказали «Минфину» в компании, которая помогает с покупкой земли, Твое коло, несмотря на войну, земля не только не потеряла в стоимости в долларовом эквиваленте, но в некоторых регионах подорожала на 15−20%.

«Если же ориентироваться на опыт ближайших европейских стран-соседок, то, в среднем, стоимость земли с момента открытия рынка у них увеличивалась со скоростью 20−25% в год и продолжает расти сейчас. Да, у них не было войны. Но и у Украины много преимуществ: это и большая площадь черноземов, благоприятные климатические условия и высокий уровень развития сельского хозяйства, о чем свидетельствуют 93% земель в обработке, а также одно из лидирующих мест украинской агропродукции в обеспечении мировой продовольственной безопасности. У нас уже сегодня есть большое количество как мощных агрохолдингов, так и разного типа зарабатывающих с земли малых и средних фермерских хозяйств. Высокая конкуренция среди арендаторов на старте дает мощный трамплин для будущего роста стоимости. А еще есть хорошая техническая основа: работают онлайн-реестры, меньше спорных ситуаций относительно прав собственности, потому что процессы приватизации происходили достаточно давно, наличие официальных договоров аренды, — все эти факторы позволяют двигать рынок земли еще быстрее», — говорят эксперты Твое коло.

Порог вхождения в инвестицию в землю определяется стоимостью одного пая, который составляет примерно $4−6 тыс., в зависимости от региона. Большие суммы позволяют диверсифицировать инвестиции и купить участки в разных регионах.

Как объясняют в Твое коло, в случае сотрудничества с управляющей компанией, можно покупать земельные участки без личного присутствия на подписании договора. «Все, что нужно на старте, — это очертить свои пожелания менеджеру по стратегии и подбору участка, и оформить нотариальную доверенность. Все дальнейшие шаги по подбору, проверке участка, оформлению сделки купли-продажи, а также дальнейшее управление, включая взаимодействие с арендатором, берет на себя управляющая компания», — объясняет коммерческий директор «Твое коло» Егор Лесничий.

«Доля военных среди наших инвесторов сегодня составляет уже более 10%, и еженедельно мы получаем новые запросы от представителей этой категории», — продолжает Егор.

Поэтому покупку земли можно рассматривать как пассивную инвестицию, ведь вовлеченность нового владельца участка во все процессы будет минимальной.

Криптовалюты

Особенность криптовалютного рынка — в его динамичности и высокой волатильности. Инвесторы, которые покупают на нем активы, как правило, внимательно следят за изменениями. В то же время, у военнослужащих, очевидно, такой возможности нет. Кроме этого, крипторынок хоть и может принести значительную прибыль, но также может и упасть в несколько раз. Поэтому эксперты крайне редко предлагают вкладывать в это направление значительную часть своих сбережений.

По мнению Михаила Пацана, криптовалюту можно приобрести на сумму до 5% портфеля. Также, как вариант, — тратить на биткоин или эфириум прибыль, полученную от ОВГЗ.

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Варианты портфелей

Для того, чтобы военнослужащим было проще определиться, как удобнее хранить сбережения, «Минфин» составил варианты портфелей, которые предложили эксперты.

Это не инвестиционный совет, а лишь пример распределения имеющихся средств.

Сергей Гончаренко, сооснователь телеграмм-канала «INVEST-KAVA»:

60% — гривневые ОВГЗ;

30% — валютные ОВГЗ;

10% — гривневый банковский депозит до востребования или на срок до месяца.

Михаил Пацан, управляющий активами:

50% — ОВГЗ;

45% — недвижимость;

5% — криптовалюты.

Владимир Стойко, инвестиционный аналитик: