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27 мая 2023, 16:04 Читати українською

Впервые электрокар стал самым продаваемым автомобилем в мире

Tesla Model Y превзошла прежних лидеров Toyota RAV4 и Corolla и заняла первое место в мировом рейтинге продаж автомобилей в первом квартале 2023 года. Таким образом впервые полностью электрический автомобиль стал самым продаваемым авто в мире. Об этом сообщает motor1.

Tesla Model Y превзошла прежних лидеров Toyota RAV4 и Corolla и заняла первое место в мировом рейтинге продаж автомобилей в первом квартале 2023 года.
Фото: tesla.com

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Это особенно впечатляет, учитывая, что цена на Model Y 2023 года в США начинается с $47 490, что значительно выше, чем $21 550 за Corolla и $27 575 за RAV4.

Продажи Model Y выросли на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Tesla Model Y продалась в первом квартале этого года в количестве 267 200 экземпляров, поставив мировой рекорд и опередив Corolla с 256 400 единицами и RAV4 с 211 000 автомобилями, проданными за тот же период.

Илон Маск ранее предсказывал, что Model Y займет первое место по продажам.

«Мы думаем, что Model Y станет самым продаваемым автомобилем или транспортным средством любого типа в мире. Вероятно, в следующем году», — заявил он инвесторам в 2021 году, пишет The Verge.

Тогда Model Y не достигла этой цели, но заняла третье место в общем глобальном рейтинге за 2022 год, заняв шестое место в списке 10 самых продаваемых автомобилей в Америке, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны пикапов и полноразмерных внедорожников.

В прошлом году Model Y также стала самым продаваемым автомобилем в Европе и Калифорнии и заняла четвертое место по продажам в Китае, поднявшись на 15 позиций по сравнению с предыдущим годом.

Следует отметить, что, хотя Tesla Model Y в настоящее время стала самым продаваемым автомобилем в мире, компания Tesla, безусловно, не является крупнейшим мировым автопроизводителем.

Volkswagen, Toyota, General Motors и Ford сообщают о более высоких доходах и объемах продаж. Tesla даже не входит в десятку крупнейших мировых производителей автомобилей, заняв 19-е место в 2022 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
bonv
bonv
27 мая 2023, 16:24
#
Давно про це писав що Tesla Model Y рулить!:)
+
0
Ranet
Ranet
27 мая 2023, 17:00
#
По факту 400 км едешь, 12 часов заряжаешь. На единственное авто не подходит, для второго — слишком дорого. Кто его покупает?
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0
bonv
bonv
27 мая 2023, 17:02
#
А зарядку поміняти ніяк?:))) І заряджати до години часу…
+
0
Ranet
Ranet
27 мая 2023, 17:13
#
Предлагать возить с собой Supercharger, это все равно, что возить в багажнике трансформаторную подстанцию, с подключением, как минимум к сети 6 kV. Это промышленное решение.
+
0
bonv
bonv
27 мая 2023, 17:24
#
Якщо встановити вдома/гараж трифазну розетку (міжфазна напруга 380 Вольт, напруга кожної фази 220В, сила струму 16А), вона зможе максимально видавати до 10,5 кВт.
Втричі швидша зарядка. І не треба розказувати про промисловість:)))
+
0
bonv
bonv
27 мая 2023, 17:27
#
Типы зарядных станций и разъемов: что нужно знать перед покупкой электромобиля.
https://autogeek.com.ua/tipy-zarjadnyh-stancij-dlja-elektromobil/
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