В июне украинцы приобрели наибольшее за последние 10 месяцев количество подержанных легковушек

За прошедший месяц украинский автопарк пополнили 17,3 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы. Об этом сообщает Укравтопром.

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По сравнению с маем 2023 года, регистрации таких авто увеличились почти на 13%.

К тому же июньское пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за последние 10 месяцев.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка

Бензиновые автомобили — 43%.

Дизельные автомобили — 35%;

Электромобили — 14%;

Авто с ГБО — 5%;

Гибриды — 3%.

Самые популярные модели луны

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf — 1461 ед.;

Renault Megane — 1238 ед.;

Skoda Octavia — 880 ед.;

Volkswagen Passat — 716 ед.;

Nissan Leaf — 514 ед.;

Ford Focus — 407 ед.;

Nissan Qashqai — 384 ед.;

Volkswagen Touran — 380 ед.;

Volkswagen Tiguan — 304 ед.;

Audi A4 — 292 ед.

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Средний возраст авто

Средний возраст подержанных машин, в июне перешедших на украинские номера, составляет 10,5 лет.

Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 87,2 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что в 3,2 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период.