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7 июля 2023, 12:29 Читати українською

В июне украинцы приобрели наибольшее за последние 10 месяцев количество подержанных легковушек

За прошедший месяц украинский автопарк пополнили 17,3 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы. Об этом сообщает Укравтопром.

За прошедший месяц украинский автопарк пополнили 17,3 тыс.
Фото: pixabay.com

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По сравнению с маем 2023 года, регистрации таких авто увеличились почти на 13%.

К тому же июньское пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за последние 10 месяцев.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка

  • Бензиновые автомобили — 43%.
  • Дизельные автомобили — 35%;
  • Электромобили — 14%;
  • Авто с ГБО — 5%;
  • Гибриды — 3%.

Самые популярные модели луны

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

  • Volkswagen Golf — 1461 ед.;
  • Renault Megane — 1238 ед.;
  • Skoda Octavia — 880 ед.;
  • Volkswagen Passat — 716 ед.;
  • Nissan Leaf — 514 ед.;
  • Ford Focus — 407 ед.;
  • Nissan Qashqai — 384 ед.;
  • Volkswagen Touran — 380 ед.;
  • Volkswagen Tiguan — 304 ед.;
  • Audi A4 — 292 ед.

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Средний возраст авто

Средний возраст подержанных машин, в июне перешедших на украинские номера, составляет 10,5 лет.

Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 87,2 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что в 3,2 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
bonv
bonv
7 июля 2023, 12:49
#
І ціни ростуть на все, і продовжують купляти.
+
0
bonv
bonv
7 июля 2023, 12:55
#
Українські автосалони не сплачують податок на прибуток під час перепродажу вживаних авто через вимоги законодавства. В результаті держбюджет нічого не отримує від таких угод, а 100% вторинного ринку перебуває в тіні. Про це повідомляє генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.
«В Україні автосалони хочуть сплачувати податки під час реалізації вживаних авто, але українське законодавство не дає… Тобто ринок вживаних автомобілів на 100% перебуває в тіні та надходжень до бюджету — зеро», — повідомив Назаренко.
Він пояснив, що викуп авто салоном називається процедурою trade in — коли власник віддає автомобіль та бере більш новий з доплатою. Однак законодавство забороняє дилерам викуповувати авто як товар, тож доводиться оформляти викуп транспортного засобу. Це передбачає постановку на облік у кількох організаціях, а після появи покупця — зняття.
«Але всі ці обліки в РВК та СЦ (територіальні центри комплектування та сервісні центри, — ред.) — титанічна робота: часові та фінансові затрати, тому автосалони офіційно авто в продавців не викуповують, а викуповують за генеральним дорученням, як це роблять «перекупи «, а потім продають без жодних постановок на облік в РВК та СЦ», — розповідає Назаренко.
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0
bonv
bonv
7 июля 2023, 12:55
#
Він закликав Верховну Раду внести зміни до законодавства, аби дозволити викуповувати автомобілі з пробігом як товар та забезпечити додаткові надходження податку на прибуток з таких операцій. Крім того, це дасть змогу уникнути ризиків, пов’язаних з купівлею авто за генеральним дорученням.
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