За прошедший месяц украинский автопарк пополнили 17,3 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы. Об этом сообщает Укравтопром.
В июне украинцы приобрели наибольшее за последние 10 месяцев количество подержанных легковушек
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По сравнению с маем 2023 года, регистрации таких авто увеличились почти на 13%.
К тому же июньское пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за последние 10 месяцев.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка
- Бензиновые автомобили — 43%.
- Дизельные автомобили — 35%;
- Электромобили — 14%;
- Авто с ГБО — 5%;
- Гибриды — 3%.
Самые популярные модели луны
В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf — 1461 ед.;
- Renault Megane — 1238 ед.;
- Skoda Octavia — 880 ед.;
- Volkswagen Passat — 716 ед.;
- Nissan Leaf — 514 ед.;
- Ford Focus — 407 ед.;
- Nissan Qashqai — 384 ед.;
- Volkswagen Touran — 380 ед.;
- Volkswagen Tiguan — 304 ед.;
- Audi A4 — 292 ед.
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Средний возраст авто
Средний возраст подержанных машин, в июне перешедших на украинские номера, составляет 10,5 лет.
Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 87,2 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что в 3,2 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период.
Источник: Минфин
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Комментарии - 3
«В Україні автосалони хочуть сплачувати податки під час реалізації вживаних авто, але українське законодавство не дає… Тобто ринок вживаних автомобілів на 100% перебуває в тіні та надходжень до бюджету — зеро», — повідомив Назаренко.
Він пояснив, що викуп авто салоном називається процедурою trade in — коли власник віддає автомобіль та бере більш новий з доплатою. Однак законодавство забороняє дилерам викуповувати авто як товар, тож доводиться оформляти викуп транспортного засобу. Це передбачає постановку на облік у кількох організаціях, а після появи покупця — зняття.
«Але всі ці обліки в РВК та СЦ (територіальні центри комплектування та сервісні центри, — ред.) — титанічна робота: часові та фінансові затрати, тому автосалони офіційно авто в продавців не викуповують, а викуповують за генеральним дорученням, як це роблять «перекупи «, а потім продають без жодних постановок на облік в РВК та СЦ», — розповідає Назаренко.