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11 июля 2023, 14:37 Читати українською

Стало известно, куда центробанки перепрятывают золото

Центральные банки разных стран перевозят золотые запасы домой, а институциональные инвесторы предпочитают пережить период высокой инфляции в «желтом» металле и облигациях. Свежее исследование компании Invesco рассказало о том, как изменились инвестиционные предпочтения институциональных инвесторов, — пишет Reuters. «Минфин» публикует главные тезисы.

Центральные банки разных стран перевозят золотые запасы домой.

Куда уезжает золото

Обвал на финансовом рынке в прошлом году привел к значительным потерям для управляющих суверенными финансами, которые «фундаментально» переосмысливают свои стратегии, полагая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность никуда не денутся.

Более 85% из 85 суверенных фондов благосостояния и 57 центральных банков, которые приняли участие в ежегодном исследовании Invesco Global Sovereign Asset Management Study, считают, что инфляция в ближайшее десятилетие будет выше, чем в прошлом.

Золото и облигации развивающихся рынков считаются хорошей ставкой в этих условиях, но прошлогоднее замораживание Западом почти половины золотовалютных резервов россии на сумму $640 млрд, в ответ на вторжение в Украину, также, по-видимому, вызвало сдвиг.

Опрос показал, что «значительная доля» центральных банков обеспокоена созданным прецедентом. Почти 60% респондентов заявили, что это сделало золото более привлекательным, а 68% — перевезли слитки к себе домой. Для сравнения: в 2020 году доля тех, кто хранил резервы у себя дома, составляла 50%.

Один центральный банк, цитируемый анонимно, сказал: «Мы хранили его (золото) в Лондоне… но теперь мы перевезли его обратно в свою страну, чтобы держать его в качестве актива-убежища и хранить его в безопасности».

Род Рингроу, глава официальных учреждений Invesco, курировавший отчет, сказал, что это широко распространенное мнение.

«Если это мое золото, то я хочу, чтобы оно было в моей стране» — это мантра, которую мы видели в прошлом году, или около того", — сказал он.

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Есть ли альтернатива доллару

Почти 80% из 142 опрошенных считают геополитические кризисы и провоцируемые ими конфликты самым крупным риском грядущего десятилетия. Вместе с проблемами госдолга США и возможностями на развивающихся рынках создается почва для поиска замены доллара.

Правда, веры в одну валюту у опрошенных нет. Число тех, кто рассматривает китайский юань в качестве потенциального соперника, сократилось до 18% с 29% в прошлом году.

Куда будут инвестировать институционалы

Самой надежной сферой инвестирования посчитали инфраструктурные проекты. Особенно проекты, связанные с производством возобновляемой энергии.

В связи с опасениями по поводу Китая, Индия второй год подряд остается одной из наиболее привлекательных стран для инвестиций, пока компании строят заводы ближе к местам продажи своей продукции, что способствует росту Мексики, Индонезии и Бразилии.

А вот куда крупный капитал не спешит инвестировать, так это в Великобританию, Италию и Китай. Эти направления считаются менее привлекательными из-за роста процентных ставок и последствий пандемии. В сочетании с привычкой работать дома и совершать покупки через Интернет, недвижимость стала наименее привлекательным частным активом.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
11 июля 2023, 14:49
#
Бакс рулить!:)))
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