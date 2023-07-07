Китай угрожает оставить США и Европу без сырья для микрочипов: как на этом заработать

На этой неделе мировые СМИ облетело сообщение о том, что Китай вводит ограничения на экспорт в США и Европу редкоземельных металлов, что, будто бы, может поставить под угрозу всю индустрию электромобилей, «зеленой» энергетики, производства микрочипов и современной военной техники. «Минфин» разбирался, какие именно ограничения вводит Китай и действительно ли они столь опасные.

Почему Китай заявил об ограничениях

Соединенные Штаты уже долгое время пытаются ограничить доступ КНР к современным технологиям. Первый весомый удар США нанесли в октябре прошлого года. Тогда были введены ограничения на поставки Пекина супер мощных чипов для расчетов, связанных с искусственным интеллектом, оборудования для их изготовления и ряда других полупроводниковых технологий.

Одновременно Штаты начали оказывать давление на союзников, чтобы те ввели аналогичные санкции. В конце июня Нидерланды ввели дополнительный контроль экспорта в Китай самых передовых микрочипов своего производителя ASML.

Также, по данным Wall Street Journal, правительство США готовится ограничить использование Китаем американских сервисов облачных вычислений, которые позволяют разработчикам искусственного интеллекта обходить предварительные запреты.

Одна из задач США в экономической войне против Пекина — не допустить стремительного технологического развития Китая, особенно в военной сфере. И упомянутые меры — часть этой войны.

Ответ КНР был только вопросом времени.

Какие именно ограничения ввел Китай

Китай ввел режим экспортного контроля над поставками из страны двух минералов — галлия и германия. Эти редкоземельные металлы используются в производстве полупроводников, базовых станций 5G, солнечных батарей и другой продукции. Оба металла считаются «критическими» по стандартам ЕС.

Пока речь не идет о полном запрете вывоза этих металлов из страны. Новые правила потребуют от экспортеров галлия и германия получить лицензию на их транспортировку. Таким образом, правительство получило возможность в ручном режиме контролировать поставки металлов на внешние рынки.

Оба материала не встречаются в природе, но образуются как побочные продукты переработки других металлов. Китай производит 60% германия и 80% галлия в мире.

Производство металлов сложное и высокозатратное. Пока только несколько компаний в мире способны им заниматься. По данным CRM Alliance, одна такая компания расположена в Европе, еще несколько базируются в Японии и Китае.

КНР прямо заявляет, что трудности экспорта этих минералов связаны с политикой отстранения Китая от современных технологий. В статье официального рупора местной компартии Global Times отмечается, что Китай годами использовал собственные ресурсы редкоземельных элементов за счет окружающей среды для обеспечения мировой полупроводниковой промышленности.

«При таких обстоятельствах, почему Китай не может внести необходимые коррективы и быть более осторожным в использовании своих ограниченных редкоземельных ресурсов для поддержки тех, кто поддержал усилия США по „отделению“ от Китая?», — говорится в публикации.

Как на ограничение отреагировали в мире

Российская пропаганда, комментируя последствия решения Китая, описывает апокалиптические перспективы для Запада. При этом, в странах, против которых направлен китайский ответный удар, особой обеспокоенности не возникло. В первую очередь, потому, что речь идет об усложнении процедуры экспорта, а не о его запрете.

«Это предупредительный выстрел, а не смертельный удар», — говорится в записке американской консалтинговой компании Eurasia Group. Аналитики компании отмечают: хотя новые правила требуют от китайских экспортеров сначала получить лицензию, не вводятся правила, которые запрещают экспортировать металлы в определенные страны или конечным пользователям.

Также следует учитывать, что оба металла, хоть и ценные, и редкие, особенно большой роли в промышленности не играют. В прошлом году США импортировали галлия и арсенида галлия (производный материал) всего на $220 млн. Также, по оценкам S&P Global Market Intelligence, Штаты завезли германия на $60 млн. ЕС в прошлом году импортировал германия на $130 млн.

На данный момент именно Китай является самым крупным производителем этих металлов. Но его могут поставлять на мировой рынок и другие страны. В частности, германий — Бельгия, Канада, Германия, Япония, галлий — Япония, Южная Корея, Германия. Также добычей обоих минералов может заниматься Украина.

«Галлий и германий могут быть важными для определенных типов микросхем. Но если Пекин серьезно ограничит их поставки, это просто ускорит диверсификацию глобальной цепочки поставок», — отмечает управляющий директор консалтинговой фирмы Datenna Мартин Рассер.

Вес Китая на рынке редкоземельных металлов

Галлий и германий — далеко не единственные и не самые важные редкоземельные металлы, которые добывает Китай. На КНР приходится около 70% их мирового производства.

Эти материалы необходимы для множества технологических производств. В частности, для создания микрочипов, перехода на зеленую энергетику и производства электромобилей. Много весят (в прямом смысле) они и в оборонной промышленности — для производства истребителя F35 требуется 417 кг редкоземельных металлов.

Распределение производства редкоземельных металлов в мире по состоянию на 2022 год по странам

Китай прекрасно понимает значение этого вида экспорта для других стран, и поэтому уже неоднократно угрожал ввести соответствующие ограничения. Такие заявления звучали от должностных лиц страны в сторону США в 2019 и 2021 годах.

Более того, Китай уже применял это «оружие». В 2010 году, после территориального спора и ареста капитана китайского рыболовного судна, КНР на 2 месяца прекратила экспорт этих материалов в Японию. Результатом стало уменьшение китайского влияния на рынок соседа. Япония, которая в то время почти полностью зависела от поставок этих материалов Пекином, сейчас снизила их долю до 60%. Для сравнения: ЕС получает 98% редкоземельных металлов именно из Китая.

Читайте также: Китайские акции с подвохом: что вы получаете на самом деле, покупая бумаги Alibaba

Китай контролирует основную долю добычи редкоземельных металлов не только из-за их залежей. Добыча и обработка этих материалов — дорогостоящий и крайне неэкологический процесс. Поэтому многие страны не хотят развивать такую добычу на своей территории.

Производство редкоземельных металлов в мире с 2010 по 2022 год (тыс. тонн)

Как мир готовится к возможным ограничениям

«Цель этого „выстрела“ — напомнить странам, включая Соединенные Штаты, Японию и Нидерланды, что у Китая есть варианты мести, и тем самым удержать их от наложения дальнейших ограничений на доступ Китая к высококачественным чипам и инструментам», — говорят о введении нынешних ограничений в Eurasia Group.

Теоретически, КНР может претворить в жизнь угрозу и ввести существенные ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Западные страны уже готовятся к такому сценарию.

В марте этого года Европейская комиссия обнародовала закон о критическом сырье (Critical Raw Materials Act), сейчас он находится на рассмотрении стран. Документ предусматривает, что к 2030 году 10% критического сырья (к нему относятся 34 элемента, включая упомянутые галлий и германий, а также алюминий, никель, литий и т. п. ) будет добываться на территории ЕС. Еще 50% потребления будут обеспечены за счет обработки сырья в ЕС. Кроме того, одна страна не сможет поставлять более 65% любого вещества, которое считается стратегическим.

США и Япония в прошлом году договорились о создании новой структуры, которая будет обеспечивать ее участникам доступ к редким металлам. Присоединиться к инициативе решили десятки стран, включая Канаду, Австралию и Вьетнам, которые входят в первую десятку стран мира по разведанным запасам редкоземельных металлов. Предполагается, что новое объединение существенно упростит финансирование разработки месторождений.

Одна из стран, которая в ближайшее время может составить конкуренцию Китаю, — Вьетнам. С объемом в 22 млн тонн он занимает второе место в мире по размеру залежей редкоземельных металлов. Для сравнения: у КНР запасы составляют 44 млн тонн.

Несмотря на ошеломляющие запасы, страна только начала выходить на этот рынок. В 2021 году добыли таких металлов 400 тонн, а в 2022 году — уже в 11 раз больше.

Помочь западным странам обрести независимость от поставок из Китая должны и современные технологии. В частности, несколько проектов добычи металлов на дне океанов. Первой о планах реализовать подобную инициативу заявила Япония. Страна уже начала разрабатывать месторождение в Тихом океане. Предполагается, что металлы будут добываться из ила, который будет подниматься с глубины 6 км. Первые результаты разработки месторождения появятся уже в следующем году.

По оценкам ученых, в этом месторождении хранятся запасы иттрия, которого хватит всему человечеству на 780 лет, европия — на 620 и тербия — на 420 лет.

Летом текущего года о разработке проекта добычи металлов с морского дна заявила и Норвегия. Месторождения находятся в Гренландском и Норвежском морях. По предварительным оценкам, в месторождении может быть 38 млн тонн меди, а также большие запасы кобальта, неодима и диспрозия.

Читайте также: Безлюдные аэропорты и массовые дефолты: как расплачиваются государства за кредиты Китая

Развитие новых месторождений — дело ни одного года, а то и десятилетий. Поэтому в ближайшее время зависимость от Китая никуда не исчезнет. В то же время, в КНР отдают себе отчет, что резкие шаги в этом направлении приведут к тому, что западные страны ускорят диверсификацию. Перед глазами у лидеров компартии наглядный пример россии, которая только за полтора года потеряла нефтегазовый рынок Европы, хотя недавно была на нем фактически монополистом.

Как заработать

Спрос на редкоземельные металлы стабильно растет, а на фоне противостояния США и Китая по поводу их поставки, цена на ресурсы может существенно вырасти. У частного инвестора есть шанс заработать на этом, инвестируя в производителей сырья за пределами КНР. Среди них можно рассмотреть следующие:

MP Materials Corp — американская компания, сосредотачивает свое производство на неодиме. Общий годовой объем производства составляет 38,5 тыс. тонн металлов. По консенсус-прогнозу аналитиков, за год цена акций вырастет на 44%.

Iluka Resources — австралийская компания, считается крупнейшим в мире производителем циркона и диоксида титана. Кроме Австралии, занимается горной деятельностью в США и Сьерра-Леоне.

Lynas Rare Earths — еще одна австралийская компания, которая, кроме своей родины, работает в Малайзии. Компания добывает, в частности, иттрий, лантан, церий, празеодим и ряд других редких веществ.

Читайте также: Мировая торговля меняет цепочки поставок: кто заменит китайский ширпотреб

Также инвесторы могут рассмотреть ETF, который ориентируется на производителей таких металлов — VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals. Правда, с ним следует быть осторожным, ведь значительный вес в фонде занимают китайские компании.