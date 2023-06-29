Золото дешевеет: как надолго и стоит ли переживать инвесторам

Золото в очередной раз подтвердило свой имидж одного из объективных индикаторов реального состояния жизни всего человечества. Цену на «желтый металл» в июне достаточно прилично лихорадило, что было связано с экономикой, политикой и войной.

Какие факторы повлияли на стоимость золота

Из экономических причин сработал фактор динамики показателей инфляции США и Европы, поднятие потолка госдолга США в начале июня, а затем — заседания ФРС США 14 июня и ЕЦБ 15 июня по вопросу повышения процентных ставок.

Напомню, что Федрезерв взял паузу в очередном повышении процентной ставки, сохранив ее на уровне 5,25% годовых, а ЕЦБ продолжил повышать ключевую ставку и поднял ее на 0,25% — до отметки 4% годовых.

Но заявления представителей Конгресса США во время прений по американскому госдолгу в начале июня, а также комментарии чиновников Федрезерва и ЕЦБ по предстоящим решениям по процентной ставке в середине месяца были настолько полны противоречий для инвесторов, что именно в этот время цена золота, как защитного актива, и достигала своего пика.

К этому всему добавлялся политический и военный шантаж россии, которая угрожала миру применением ядерного оружия, подрыв Каховской ГЭС и шантаж с Запорожской АЭС, а также мятеж Пригожина. Все это добавило стрессов многим инвесторам. И они, для минимизации своих рисков, периодически прибегали к покупке золота, что немедленно отражалось на его цене на мировых рынках.

А как только накал страстей хоть чуть-чуть снижался — котировки золота на мировых рынках на это реагировали небольшим проседанием. Все эти нюансы мировой политики и экономики очень хорошо видны на июньском графике золота:

Что ждет золото в июле

Июль этого года обещает быть очень жестким для золота за счет политических, военных и экономических событий, которые неминуемо спровоцируют спекулятивную раскачку цен на этот металл при повышении глобальных рисков.

Из важных событий это будут, как минимум:

1. Подготовка и сам саммит НАТО в Вильнюсе (10−13 июля). После недавнего бунта Пригожина и усиления активности украинского контрнаступления, страна-агрессор постоянно угрожает миру новыми техногенными катастрофами, а также все больше втягивает Белоруссию в свои военные игры.

Украина же, логично, уже давно требует от своих западных партнеров четкого плана вхождения нашей страны в НАТО, что заставит чиновников данной организации определиться с алгоритмом и «дорожной картой» по этому вопросу.

Любая агрессивная риторика рф на фоне растущего противостояния россии со странами НАТО приведет к усилению желания инвесторов уходить в защитные активы для минимизации своих рисков — то есть в золото. Это будет ситуативно подталкивать цены на золото в вверх в данный период.

2. Очередные заседания ФРС США (26 июля) и ЕЦБ (27 июля). Они будут касаться дальнейшего повышения ставок для борьбы с инфляцией, которая и в США, и в Европе остается значительно выше запланированной цели в 2%.

И если по Америке, на фоне относительно позитивных показателей экономики, Федрезерв еще сможет с высокой вероятностью продолжить «паузу» в их повышении, то глава ЕЦБ Кристин Лагард четко указала, что Европа будет вынуждена их повышать и далее. И, скорее всего, на этом заседании ЕЦБ снова поднимет ключевую ставку еще на 0,25% годовых — то есть до 4,25% годовых.

Но и американский фондовый рынок сейчас лихорадит, у достижений в борьбе с инфляцией пока еще нет признаков постоянства, а политические баталии вокруг предстоящих уже скоро выборов разгораются с новой силой. Это отражается на настроениях потребителей в США.

И уверенности, что чиновники Федрезерва не изменят в последний момент своих решений, нет ни у кого. В итоге, на радость спекулянтам ралли по паре евро/доллар и по золоту гарантировано пройдут в период, как минимум, с 25 по 28 июля.

3. Война в Украине, угроза экономической рецессии, усиление противостояния США и Европы с Китаем. Мир сейчас настолько взаимосвязан, что успехи ВСУ на фронте прямо влияют на котировки внешних украинских долговых бумаг, а опосредованно — и на поведение всего мирового фондового рынка.

В первую очередь, даже не объемами самого украинского долга и его доходностью для глобальных игроков (мы пока даже не капля в море относительно объемов мирового рынка), сколько психологически непосредственно на настроения инвесторов.

Кроме этого, значительная часть развитых и развивающихся стран оказались в шаге от начала реальной экономической рецессии, и многие центробанки сейчас активно скупают золото в свои резервы, что поддерживает котировки золота на мировом рынке.

Параллельно с этим, негативный пример россии с заморозкой ее активов (в том числе и ЗВР) США и ЕС, в ответ на агрессию рф в Украине, пугает и Китай, который также постепенно наращивает долю золота в структуре своих резервов на фоне его противостояния с Западом в вопросе Тайваня.

Перечисленные мною выше факторы очень хорошо иллюстрируют последние данные по рынку золота, которые обычно публикуются с определенной задержкой, чтобы не вызывать спекулятивной раскачки рынка.

Так вот, 4 центральных банка — сингапурский, китайский, турецкий и индийский — были главными покупателями физического золота в первом квартале 2023 года. Например, по Сингапуру чистый объем купленных золотых запасов составил 69 тонн. При этом его центральный банк держал в общей сложности 222 тонны, что на 45% больше, чем в конце 2022 года. А Китай увеличил свои золотые запасы на 58 тонн — до 2 068 тонн, что составляет около 4% от общего объема его ЗВР.

По моей оценке, у данных за второй квартал этого года также будет похожая динамика.

Какие события сыграют против

Против золота в июле будут играть несколько факторов:

1. Высокие процентные ставки в США и ЕС. Повышение ставок ФРС США и ЕЦБ привело к росту доходности различных инвестиционных инструментов: от казначейских облигаций США до облигаций корпоративного сектора. Это «откачивает» с рынка золота часть капиталов в те моменты, когда экономические и политические новости относительно спокойные, и инвесторы делают шаги, чтобы максимально заработать на фондовом рынке.

2. Тревожные звоночки по охлаждению экономики Китая, неоднозначные перспективы по Индии и ситуация с российским золотом. КНР и Индия — крупнейшие потребители золота в мире, и их показатели влияют на общую картину всего рынка драгметаллов.

Китай. Объем непосредственно производства золота в Китае в первом квартале 2023 года составил 84,972 тонны, что на 1,88% больше, чем за аналогичный период прошлого года (данные Китайского общества золотопромышленников). Но при этом объем потребления золота в промышленном производстве и других сферах за это время составил всего 18,1 тонны, что на 16,9% меньше, чем за тот же период 2022 года.

И практически основную часть спроса обеспечила не промышленность, а население, возможности которого, даже с учетом народонаселения Китая, все же не безграничны. И предел насыщения этого рынка на фоне снижения экономической активности и старения населения — не за горами.

Хотя пока цифры еще и не такие уж «страшные». В частности, объем потребления золота для изготовления золотых ювелирных изделий в Китае составил 189,61 тонны, увеличившись на 12,29% в годовом выражении, и за указанный период инвестиции граждан в золотые монеты и золотые слитки выросли в стране на 20,47% — до 83,87 тонны.

Индия. Рынок ювелирных изделий Индии (второй крупнейший потребитель физического золота в мире) тоже не демонстрирует очень уж радостной картины для золота. Спрос в Индии в первом квартале 2023 года резко упал, поскольку местные цены на золото оказались рекордно высокими и нестабильными. Это отпугнуло как часть инвестиций в золото, так и сократило спрос на ювелирные изделия.

То есть в мире наблюдается определенное перепроизводство ювелирных изделий, по сравнению с их потреблением, а главными покупателями золота становятся именно центральные банки, а не промышленность.

А население в мире хотя пока и активно скупает золото в виде ювелирных изделий, слитков и монет, но экономическая, демографическая ситуация, угроза стагнации и потери доходов во многих странах приводят к периодическому снижению спроса.

При этом на фоне того, что из-за санкций у золотодобывающей и ювелирной промышленности россии нет возможности официально реализовывать основную часть своей продукции за рубеж (как это было ранее) — часть продукции они вынуждены продавать «в серую» (по аналогии с нефтью), что приводит к демпинговым ценам на золото, и также насыщает часть рынка драгметаллов, снижая общий мировой спрос и цену.

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Прогноз цен на золото в июле 2023 года: стоит ли сейчас покупать/продавать «желтый металл»

В итоге, все вышеперечисленные факторы для прогноза цен на золото на июль достаточно разнонаправленные и зависят, в основном, от трех составляющих:

1. Спрос со стороны центробанков.

2. Политические, экономические и военные новости — в первую очередь, предстоящие решения ФРС США и ЕЦБ.

3. Индивидуальные настроения населения и инвесторов, которые очень эмоциональные и часто иррациональные.

По моему прогнозу, золото в ближайший месяц ожидает относительный «боковик» в пределах коридора от $1 870 до $1 965 за унцию с пиковыми колебаниями в период с 25 по 28 июля — перед, во время и сразу после оглашения решений ФРС США и ЕЦБ.

Поэтому, ни потенциальным покупателям, ни продавцам особо паниковать не стоит, помня, что инвестиции в золото — это, обычно, период, как минимум, в 3−5 лет.

При этом графики последних нескольких месяцев показывают, что периодически проседание мировых ценников пробивало уровни около отметки в $1 810 за унцию (март этого года). То есть при сохранении текущей ситуации «дна» пока нет и торопиться покупать не стоит.

Но и пиковые значения свыше психологического порога около $2 000 за унцию достаточно недолговечны. Поэтому, в случае ситуативных скачков золота в период с 25 по 28 июля выше этой отметки (время решений американского и европейского регуляторов по процентным ставкам), я бы уже фиксировал прибыль и «не жадничал».

Кроме этого, важным сигналом для всех скептиков по глобальным перспективам золота является поведение центральных банков в части вкладывания ими своих резервов в покупку этого металла.

Подобные действия регуляторов служат дополнительной подстраховкой для тех инвесторов, кто запутался в большом количестве инвестиционных инструментов и «боится» то не успеть вовремя вложиться, чтобы заработать, то в панике переживает временные проседания ценников золота и готов совершить эмоциональные продажи своих золотых активов, что, обычно, приводит к убыткам. Поэтому, для этой категории читателей специально публикую следующий график цен на золото с 1971 года по сегодняшний день:

Конечно, есть нюанс в виде поправки на долларовую инфляцию за эти более 50 лет.

Но исследования показывают, что, при удачном вхождении в этот рынок, и затем продуманном и неэмоциональном принятии решений по продаже таких золотых активов, инвестор перекрывал уровень инфляции и успевал зафиксировать неплохую прибыль даже с учетом обесценивания доллара.