Народный рейтинг в мае: Как банки блокируют счета за уже уплаченные долги

Арест счетов за уже уплаченные долги, сложности покупки ОВГЗ , «глюки» программ в личных кабинетах, за которые в прямом смысле приходится платить пользователю, — далеко не полный перечень проблем, о которых рассказали клиенты банков — наши читатели. На чем теряли свои деньги и доверие к финучреждениям авторы таких жалоб, и кто остается народным любимцем среди банков, — читайте в очередном «Народном рейтинге».

В мае читатели «Минфина» оставили 303 засчитанных отзыва в разделе «Отзывы» — это на 18% больше, чем в апреле, всего же было 405 отзывов, и среди них — далеко не все отрицательные. Больше читатели писали о проблемах с обслуживанием в Приватбанке и monobank (69 и 65 зачисленных отзывов соответственно). Финучреждения уладили за этот месяц 94 проблемы.

Активнее всего реагировал в мае на отзывы Приватбанк, который решил 38 из 44 озвученных читателями «Минфина» проблем. Вторым был monobank, уладивший 24 из 36 претензий. На третьем месте среди наиболее клиентоориентированных оказался ПУМБ: он решил 11 проблем из 17 озвученных его клиентами на сайте «Минфина».

Как изменился Народный рейтинг за месяц

Существенных перестановок в Народном рейтинге за май не произошло. В первой тройке остаются:

На первый взгляд, особых изменений, по сравнению с апрельским рейтингом, между лидерами не произошло, однако разрыв между monobank и А-Банком понемногу увеличивается второй месяц подряд. Причем за счет незначительного понижения баллов обоих банков.

Поэтому sportbank, который удерживает свои баллы почти на одном уровне в течение трех месяцев, смог сократить разрыв с monobank с 1,9 баллов в марте до 1,2 балла в мае.

В то же время, разрыв между monobank и А-Банком увеличился за три месяца на 0,2 балла не в пользу первого.

Перестановки произошли в первой пятерке рейтинга: Украгазбанк, который в прошлый раз удерживал четвертое место, уступил его Прокредитбанку и переместился на пятое место.

Среди других изменений: ПУМБ улучшил свои позиции, поднявшись сразу на 3 позиции — с 16 в апреле на 14 в мае. В прошлый раз на этой позиции был Сенс Банк, который на этот раз спустился на 15-ю строчку рейтинга.

Укрэксимбанк потерял одну позицию и в мае сместился на 16 место. А ОТП банк и Укрсиббанк на этот раз поменялись местами: Укрсиб поднялся на 23 место, а ОТП — оказался на ступеньку ниже.

На что жаловались читатели «Минфина» в мае

Среди самых интересных и полезных для наших читателей отзывов мы определили три главные темы:

Спорные транзакции и ограничение их количества в банках; Сложности покупки военных облигаций в разных банках; Аресты и блокировка счетов.

Один из отзывов об обжаловании транзакций стал победителем месяца, мы писали о нем подробнее здесь.

Другой касался чарджбека в Райфе. Пользователь под ником DmitrijP рассказал, что его посылка с Али потерялась по дороге и он обратился в банк с требованием вернуть деньги. Но банк сначала отказал в возврате денег, а затем с января по апрель разбирался в ситуацией, в конце концов, сообщив клиенту об отказе. По состоянию на 17 мая ситуация не была разрешена.

Еще одна проблема, о которой сообщила читатель «Минфина» под ником KsanaR. Она пыталась перевести деньги с карты одного банка на карту Приватбанка, но столкнулась с проблемой. Сумма перевода была небольшой, но осуществить его с карт других банков читатель не смогла. Банк пытался объяснить это возможным превышением лимитов в 200 транзакций. По утверждению читателя, этот лимит она не превышала.

Почему частные клиенты не могут купить ОВГЗ в банках

Читатель «Минфина» под ником avdeeva86 попыталась купить военные облигации. Но сделать это через Приватбанк оказалось довольно сложно. Консультации сотрудников банков, по мнению читателя, были недостаточными, а сам процесс растянулся на две недели. Она обратилась в ПУМБ с заявкой на покупку ОВГЗ, но и здесь столкнулась с ненадлежащим уровнем обслуживания и сложностью процедуры.

Ответа от Приватбанка мы не дождались, но получили ответ от ПУМБа.

«ПУМБ, как банк-первичный дилер, уже давно предлагает клиентам продажу военных ОВГЗ. Основные условия военных ОВГЗ в ПУМБ: номинальная стоимость одной облигации — 1000 гривен; срок обращения — 1 год; ставка доходности — 18,5% годовых, нет никаких ограничений по сумме инвестирования.

Покупка военных ОВГЗ в ПУМБ для клиентов-физических лиц действительно доступна только в отделениях банка. Но мы работаем над улучшением и расширением перечня сервисов в приложении ПУМБ Online, поэтому просим следить за обновлениями", — ответили в банке по запросу «Минфина» объяснить ситуацию.

Банк также напомнил, что есть и другие возможности поддержать деньгами отечественную экономику во время войны. «ПУМБ принимает переводы без комиссии на счета благотворительных фондов для поддержки ВСУ, ТРО и волонтеров во всех дистанционных каналах и работающих отделениях. Также банк запустил собственный благотворительный проект „Мы одной крови“. Целью проекта является финансирование инициатив по донорству крови, закупка кровоостанавливающих средств для ВСУ, помощь обескровленной экономике страны и поддержка патриотического украинского арта», — говорят в банке.

Блокировка и финмониторинг

Больше всего в мае читатели жаловались на блокировку и арест счетов.

Варианты того, почему банки это делали, были разными.

Читатель под ником LadyMariupol рассказала, что банк требовал идентификации клиента, проблема длится уже год и до сих пор не решена. Сначала банк заблокировал ей доступ к PUMB Digital, позже — персональный счет и карту. Читатель объясняет, что она пожилой человек, вынужденная переселенка из Мариуполя, находится на лечении за рубежом и у нее нет возможности постоянно посещать отделения, как того от нее требует банк.

«Счета остаются заблокированными и мой менеджер обвиняет меня в том, что львовские отделения с ним не связались и нужно было проходить другой вид идентификации. На данный момент я выехала на лечение за границу и смогу приехать во Львов только через несколько месяцев. Средств к существованию практически не осталось, деньгами сейчас помогает сын. Написала заявление в банк с требованием закрыть счета и перечислить остатки на мой счет в другом банке, но уже месяц нет ответа по этому заявлению», — пишет LadyMariupol.

«В любом случае, блокировка пенсионных карт запрещена, необходимо обратиться в банк с просьбой предоставить информацию о блокировке, или в случае открытия исполнительного производства — к исполнителю.

В случае безосновательной блокировки счета банком человек имеет право подать жалобу в НБУ и направить письменное письмо в банк с просьбой перевода средств на счет другого банка", — советует управляющий партнер юридической компании «Муренко, Куревой и Партнеры» Никита Муренко.

Другие жалобы касались процесса финмониторинга, как в случае, описанном читателем Qevgeniy86, о блокировке счетов в том же ПУМБ. Счет был заблокирован еще в феврале, но ситуация по состоянию на май так и не решена.

«Открыл я счет в Пумбе пользовался несколько месяцев, потом без всякого предупреждения фин мониторинг заблокировал мне карты, все документы я предоставил которые есть, но начались разные вопросы непонятного содержания, договора купли продажи есть ли у Вас. Я предоставил, но толку никакого не было, 10 раз я звонил на тех поддержку, но ответа так и не дождался, на карте были также средства, которые тоже не возвращают, эти средства я собирал на автомобиль нашим воинам на ВСУ, в подтверждение тому у меня есть соответствующая награда (медаль) за помощь ВСУ», — жаловался читатель.

По запросу «Минфина» банк ответил следующее:

«Банк обязан осуществлять надлежащую проверку клиентов и мониторинг их финансовых операций на предмет соответствия имеющейся у банка информации. Также банк обязан проверять деятельность клиентов, включая информацию об источниках средств, связанных с финансовыми операциями.

Банком было проведено расследование, которое выяснило, что предоставленные клиентом документы не подтверждают его финансовое состояние и не отвечают требованиям регулятора. Соответственно, согласно требованиям законодательства, банк был вынужден отказать клиенту в продолжении деловых отношений".

Юристы говорят, что с подобными проблемами сталкиваются многие их клиенты.

«Мы часто встречаемся с некомпетентностью работников отдела финмониторинга банков, которые неправильно трактуют классы доходов в декларациях физлиц или же неправильно анализируют нормы гражданского права.

Как юристу, мне часто приходится толковать работникам таких отделов нормы права, чтобы помочь клиентам пройти финмониторинг. Особенная проблема, когда обращаются волонтеры с проблемой блокирования счетов, и мы вынуждены каждому объяснять, что человек, который осуществляет волонтерскую деятельность, должен регистрироваться в реестре волонтеров или регистрировать благотворительную организацию. Несмотря на военное положение на территории нашего государства, законы не прекратили действовать, а значит, обязанность их придерживаться — для всех", — говорит Никита Муренко.

По его словам, история, описанная читателем Qevgeniy86, — вероятно, один из таких случаев.

«Он собирал средства на личную карту, это могли быть сотни мелких транзакций, и банк обязан проверить, не осуществляет ли такое лицо предпринимательскую деятельность, используя частные карты. Закон требует в банке выяснить источник происхождения средств (это могут быть договоры, декларации и другие официальные документы). Однако, к сожалению, награда (медаль) за помощь ВСУ не является документом или обстоятельством, подтверждающим источник происхождения средств», — объясняет юрист.

Впрочем, по поводу финмониторинга, были и удачные примеры. Сага с блокировкой счетов в А-Банке читателя Ольга Мак, которая тянулась с ноября 2022 года, наконец подошла к концу — счета разблокировали.

Аресты счетов по исполнительным производствам

Еще одна группа жалоб, которая актуализировалась в мае, — блокировка и арест счетов из-за исполнительных производств. До недавнего времени действовал запрет списывать со счетов долги до 100 тыс. грн. Однако, сейчас это правило отменено. Минфин сообщал об этом в начале мая, а впоследствии мы в деталях рассказали о том, чего ожидать клиентам банков.

Итак, в мае начали появляться первые отзывы по арестам счетов по исполнительным внедрениям. Были случаи, когда на счета арестовывали по старым исполнительным производствам. В случае, который описывает читатель 20ev, он лишился возможности пользоваться деньгами, поскольку банк заморозил счет на основании двух исполнительных производств, срок исполнения которых уже истек. Самое неприятное, что такие аресты в одном случае привели к отключению токенизации карт, из-за чего читатель mlp711141 остался без доступа к Дии, потому что не может авторизоваться в ней через BankID.

Юристы говорят, что даже уплата задолженности иногда не решает проблему блокировки счета.

«Исполнитель при открытии исполнительного производства установил наличие у должника счетов и направил в банки постановления о наложении ареста на денежные средства. Затем начало действовать распоряжение Кабинета Министров № 198-р и в это время банки не прорабатывали такие постановления, и не блокировали счета.

Далее исполнитель либо же установил наличие средств на одном счете и списал средства, либо должник уплатил задолженность добровольно. С начала мая 2023 года (вступление в силу Закона 3048 IX) банки начали активно прорабатывать постановления об аресте средств, которые им были направлены ранее, и активно блокировать счета физлиц. Поэтому и возникают такие ситуации, когда задолженность уже уплачена, а банк только сейчас блокирует счет", — рассказывает управляющий партнер юридической компании «Максим Боярчуков и Партнеры».

Снятие ареста с имущества и средств, напоминает юрист, производится по постановлению государственного исполнителя, частного исполнителя или по решению суда. Основания для отмены ареста указаны в законе «Об исполнительном производстве» (см. ст. 59). По этим основаниям исполнитель должен вынести постановление об отмене ареста, и в день его вынесения направить в банк.

«И банк уже после получения этого постановления снимает блокировку счета. Если арест был наложен на счета, которые находятся в разных банках, исполнитель направляет такое постановление в каждый банк.

Поэтому наличие или отсутствие информации в реестре для банка не будет основанием для снятия блокировки, таким основанием может быть исключительно постановление исполнителя", — детализирует Максим Боярчуков.

В условиях войны, у жалоб наших читателей на аресты по исполнительным производствам были и свои нюансы. Например, когда исполнитель находится на временно оккупированной территории, и связи с ним нет, как в случае, который описывает читатель «Минфина» Андрей Бу, а между тем — счет заблокирован, поскольку исполнитель не снимает арест.

«К большому сожалению, такие ситуации, когда исполнители находятся на оккупированных территориях, или выехали из Украины, и должники, даже уплатив задолженность, не могут пользоваться счетами, поскольку у исполнителей отсутствует возможность вынести постановление об отмене ареста, не являются единичными», — соглашается Максим Боярчуков.

С началом полномасштабного вторжения Минюст временно прекратил доступ государственным и частным исполнителям к автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП). Это ключевая онлайн-система для работы с принудительным исполнением решений в Украине, в которой осуществляется весь документооборот, наложение и снятие обременений, открытие и закрытие исполнительных производств.

В апреле 2022 года Минюст начал этот доступ восстанавливать, и до конца мая прошлого года органы государственной исполнительной службы его получили. Но для частных исполнителей этот процесс начался только с июня, а для определенной части исполнителей из оккупированных областей и областей, где ведутся боевые действия, вопрос изменения ими исполнительного округа и восстановления доступа к системе оставался неурегулированным до мая 2023 года.

«В мае 2023 года вступил в силу Закон 3048 IX, который предусматривает во время действия военного положения в Украине возможность передачи исполнительных производств между частными исполнителями, механизм остановки деятельности частного исполнителя, временно отсутствующего более 10 дней, и решение вопроса о его замещении. Данный закон частично улучшает положение как должников, так и взыскателей. Если исполнитель решает приостановить деятельность, он может передать свои открытые производства другому исполнителю, и тот, в свою очередь, продолжает производить исполнение.

Тем не менее, вопрос о исполнительных производствах, которые были открыты до войны и находятся на оккупированной территории, остается открытым. Механизма, который позволит должникам уплатить средства, получить постановление об отмене ареста, а взыскателям получить свои средства по таким производствам, пока не существует. Поэтому остается надеяться лишь на то, что законодатель и Минюст все же в ближайшее время урегулируют этот вопрос", — говорит Максим Боярчуков.