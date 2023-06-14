Лучший отзыв мая: как клиент monobank сделал перевод в евро между своими счетами с двойной конвертацией

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в мае. Им стал пользователь под ником евгений н , который рассказал, сколько и как можно потерять на переводе евро в monobank . Опыт нашего читателя может быть полезен и другим, и вот почему.

Символ доллара, который обошелся в €40

Согласно отзыву автора, история начиналась банально. Он решил перевести €700 со своего счета в monobank на счет в Genome. Оба счета, как он заметил, валютные, в евро.

«Открыл monobank, выбрал свою карту евро, ввел реквизиты карты Евро genome. Но с удивлением увидел возле суммы перевода значок доллара. Также рядом была микроскопическая непонятная стрелочка на несколько пикселей. Подумал, может, на ту стрелочку надо нажать, чтобы что-то изменить — потыкал ее несколько раз. Но на экране ничего не изменилось», — пишет евгений н.

Пользователя это не насторожило, он подумал, что если переводит евро с одной карты на другую, то само собой разумеется, что доллары здесь ни при чем. Так что он нажал «перевести».

«Как вы могли догадаться — перевел 700 долларов с одного счета евро на другой. Выполнив двойной обмен. При этом за свою опрометчивость и глюки программы я заплатил на месте 40 евро», — рассказал автор.

Попытки отменить операцию не помогли. Также ни к чему не привели долгие переговоры со службой поддержки банка. Здесь, как свидетельствуют предоставленные пользователем скриншоты, сообщили, что нужно нажать стрелку и выбрать соответствующую валюту. На заверение клиента, что он пытался, но ему это не удалось, возможно из-за проблем с программой, ответили, что по результатам проверки на техническом уровне в работе приложения ошибки не обнаружено.

Вместе с тем работники monobank порекомендовали при отправке перевода обращать внимание на сумму/валюту/курс/комиссию. Если все правильно, тогда отправлять перевод.

Что ответил банк

В monobank на отзыв читателя на Минфине ответили почти мгновенно.

«На этапе создания перевода мы отображаем всю информацию по переводу, в том числе и валюту перевода. Действительно, для изменения валюты достаточно нажать на значок валюты и таким образом вы можете выбрать необходимую валюту перевода из доступных», — сообщили представители банка.

Однако исчерпывающего ответа на все вопросы пользователя банк не предоставил, в частности, почему он не мог изменить валюту сделки и как следовало ему действовать в данной ситуации.

Поэтому «Минфин» обратился в банк с просьбой дополнительно прояснить ситуацию, зависшую без решения. Однако в банке ответили, что не успевают подготовить комментарий.

Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.

Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.

В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.

Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Лучшего отзыва месяца» читайте здесь.