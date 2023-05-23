Банки арестуют миллионы счетов украинцев, большинство — автоматом

Банки начали сообщать о возобновлении денежных арестов по счетам клиентов, ссылаясь на новые законодательные правила. «Минфин» расскажет, что именно изменилось и кого коснутся эти новации.

Правила ареста счетов: что поменялось

Когда в соцсетях писали об арестах средств на банковских счетах с начала мая, часто отмечали, что эти аресты вернули. Вернули/возобновили. Потому общество восприняло это, как возврат довоенного правила. Хотя, на самом деле, никто аресты не отменял, и вряд ли когда-то отменит. Для них лишь изменились правила и суммы, которые позволяется взыскивать.



Как менялись правила арестов:

2 марта 2022 года Кабмин принял распоряжение № 198-р, которым позволил физлицам тратить деньги с ранее арестованных по долгам счетов, если сумма взыскания по исполнительным документам не превышала 100 тыс. грн. На практике это значит, что, скажем, если размер взыскиваемого долгов меньше 20 тыс. грн, то арест снимается и деньгами можно пользоваться. А юрлицам разрешили тратить с арестованных счетов до 5 минимальных зарплат (32,5−33,5 тыс. грн) на одного работника в месяц для выплаты зарплат и оплаты налогов. После это правило было распространено также на физлиц-предпринимателей (ФОП — укр.) с наемными работниками.

Кабмин принял распоряжение № 198-р, которым позволил физлицам тратить деньги с ранее арестованных по долгам счетов, если сумма взыскания по исполнительным документам не превышала 100 тыс. грн. На практике это значит, что, скажем, если размер взыскиваемого долгов меньше 20 тыс. грн, то арест снимается и деньгами можно пользоваться. А юрлицам разрешили тратить с арестованных счетов до 5 минимальных зарплат (32,5−33,5 тыс. грн) на одного работника в месяц для выплаты зарплат и оплаты налогов. После это правило было распространено также на физлиц-предпринимателей (ФОП — укр.) с наемными работниками. В августе 2022 года вступили в силу законы № 2455-IX та № 2456-IX, которые вносили изменения в процедуры принудительного исполнения на период военного положения. И уже законодательно, а не только постановлением КМУ, было закреплено право физлиц пользоваться арестованными деньгами, если сумма взыскиваемого долга не превышает 100 тыс. грн. Одновременно был введен запрет на взыскания в счет долгов средств с зарплатных карт, а также пенсий, стипендий (кроме граждан рф).

вступили в силу законы № 2455-IX та № 2456-IX, которые вносили изменения в процедуры принудительного исполнения на период военного положения. И уже законодательно, а не только постановлением КМУ, было закреплено право физлиц пользоваться арестованными деньгами, если сумма взыскиваемого долга не превышает 100 тыс. грн. Одновременно был введен запрет на взыскания в счет долгов средств с зарплатных карт, а также пенсий, стипендий (кроме граждан рф). 6 мая 2023 года вступил в силу новый закон (№ 3048-IX), которым отменяется старое правило в 100 тыс. грн и вводится новое правило — людям позволили тратить с арестованных счетов не более 13,4 тыс. грн (два размера минимальных зарплат). Эта сумма не накопительная. Если в этом месяце человек не потратил свои 13,4 тыс. грн, не значит, что в следующем сможет израсходовать уже 26,8 тыс. грн. Каждый месяц действует лимит в 13,4 тыс. грн, который обнуляется. При этом было разрешено арестовывать зарплаты украинцев.

«То есть законом № 3048-IX разрешено налагать арест в том числе и на заработную плату физлиц, чего не было в предыдущей редакции. Также уменьшена сумма разрешенных расходных операций с арестованного текущего счета физлица в течение месяца со 100 тыс. грн. до 13 400 грн», — обобщил для «Минфина» изменения директор департамента сбора и урегулирования кредитов ОТП Банка Олег Коробкин.

Помимо этого, откорректированы правила открытия исполнительного производства.

«Запрещается открытие исполнительных производств на основании исполнительных надписей нотариусов на кредитных договорах, не удостоверенных нотариально», — уточнил адвокат юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Александр Руденко.

Во время действия военного положения решения частных судебных исполнителей разрешили обжаловать не только в судах, как ранее, но и в Министерстве юстиции. Человек, права которого были нарушены, может обратиться в структурное подразделение Минюста, что может оказаться проще и быстрее.

«Как правило, судебное разбирательство соответствующего дела (жалобы) может длиться несколько недель. В то же время, Минюст может рассмотреть такую жалобу в более оперативные сроки», — подтвердил «Минфину» советник LCF Law Group, руководитель практики выполнения судебных решений и поиска активов Денис Сперов.

Как работают новые правила

Запрет списывать со счетов долги до 100 тыс. грн, введенный 2 марта 2022 года, означал разблокировку денег на большинстве счетов. Для самих должников это стало очень важным решением, ведь война заставила изменить привычный образ жизни, что в большинстве случаев потребовало дополнительных трат.

«В связи с введением таких особенностей возникла проблема, что при задолженности до 100 тыс. грн взыскателей этими изменениями лишали возможности удовлетворить требования. В то время, как взыскателей долгов на сумму свыше 100 тыс. грн — нет. Данное явление можно назвать дискриминацией с одной стороны взыскателей, а с другой — должников, которую в дальнейшем решили убрать», — считает юрист ЮК «Riyako&Partners» Катерина Голубцова.

Впрочем, установление с 6 мая 2023 года новой планки, с которой можно тратить арестованные средства — 13,4 тыс. грн/мес. — не означает, что банки все сами проверят, и оставят каждому клиенту такой лимит. Человеку еще придется побегать, чтобы получить возможность пользоваться этими деньгами. Это выписано в вышеупомянутом законе № 3048-IX.

Физлицо должно выбрать со всех счетов только один арестованный счет, который будет использовать на социальные нужды, и сообщить об этом судебному исполнителю. Иначе все останется под арестом.

«По умолчанию, банки должны арестовать все счета, по которым были ранее получены соответствующие постановления исполнителей. То же касается и всех новых выявленных счетов. И лишь в ответ на дополнительное обращение должника к исполнителю один из выбранных им самим счетов будет частично разблокирован», — подтвердил «Минфину» директор департамента рисков, член правления Юнекс Банка Юрий Мельничук.

Другие финансисты также говорят, что должники должны проявить инициативу.

«Должникам, счета которых в результате введенных нововведений будут заблокированы, рекомендуем не ждать инициативы судебных исполнителей, а инициировать процедуру определения текущего счета физического лица — должника в банке для осуществления расходных операций, то есть контактировать с исполнителями», — заявили в Приватбанке.

Заявление судебному исполнителю можно подавать в свободной форме с указанием реквизита счета, который хотят частично разблокировать.

«Исполнитель в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления выносит постановление об определении текущего счета физического лица-должника в банке для осуществления расходных операций и не позднее следующего рабочего дня предоставляет/направляет соответствующее постановление в соответствующий банк», — уточнил «Минфину» Денис Сперов.

По наблюдениям юристов, новая волна арестов денег на банковских счетах началась в украинских банках с 9 мая 2023 года. Накануне судебные исполнители должны были направить должникам по месту их регистрации копию соответствующих судебных постановлений (по которым взыскиваются долги) для ознакомления.

«А вот с перемещенными лицами ситуация сложнее, ведь не все регистрируются по новому месту жительства, поэтому лишаются такой возможности, и блокировка счета может стать неприятным сюрпризом», — сказал «Минфину» управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько.

Альтернативным источником такой информации может стать приложение «Дія», которое извещает людей о наличии исполнительного производства. Некоторые банки информируют своих клиентов о том, что к ним поступило постановление об аресте средств: кто-то еще до фактического ареста, кто-то — в день его проведения. Чаще всего эта информация рассылается через банковские мобильные приложения.

«Чаще всего в суды обращаются в крупных городах — Киеве, Одессе, Львове, Запорожье. Человек должен получить решение суда, на основе которого арестованы его счета, ознакомиться с ним. И если он считает, что решение неправомерно, он может подать заявление о его пересмотре на том основании, что физлицо не было надлежащим образом уведомлено. Тогда суд должен рассмотреть дело повторно, на этот раз выслушав все аргументы ответчика. В рамках обеспечения иска должник может потребовать снятия ареста с его счетов до вынесения окончательного решения. Опыт показывает, что суд соглашается с таким шагом в 10−15% случаев», — добавил Ясько.

Как банки арестовывают деньги

На текущий момент в Украине работает автоматический арест счетов, создана соответствующая система на IT-платформе, которая так и называется — Автоматизированная система исполнительного производства, АСИП (АСВП — укр.). Это прямой канал обмена информацией между судебными исполнителями и банками, который позволяет исполнителям больше не рассылать по финучреждениям письменные запросы и подолгу разыскивать счета людей, которые проигрывали суды.

После получения судебного решения о взыскании средств с должника, все происходит очень быстро по отлаженной процедуре:

Судебный исполнитель с помощью АСИП создает и направляет в банки требование о предоставлении информации по наличию у них счетов должника и средств на них. Банк обязан через АСИП предоставить ответ в течение 1 часа с момента получения запроса. Как только исполнитель находит счета в каком-то из банков (или в нескольких), он направляет им судебное постановление с суммами взыскания. Банки обязаны их немедленно арестовать и уведомить об этом судебного исполнителя. Происходят только блокировки средств на счетах, без списания. Чтобы списать деньги должника, исполнитель должен направить в банк соответствующее платежное требование по принудительному взысканию средств. Только после этого банк списывает деньги и перечисляет их на счет судебного исполнителя.

«При этом арестовываются не все средства на счетах должника, а только сумма взыскания с учетом исполнительного сбора или вознаграждения частного исполнителя (10% от суммы взыскания), расходов исполнительного производства (в среднем 200−300 грн) и возможных штрафов», — уточнил Денис Сперов.

Порядок автоматизированного ареста средств должников был утвержден приказом Минюста № 1203/5 от 16 апреля 2019 года. Поначалу в тестовом режиме эта система работала только в Приватбанке, но с 2021-го начала активно функционировать при участии многих других структур. Перед войной Минюст сообщал о подключении к автоматической системе арестов 20 банков:

Из официальной статики НБУ на 1 апреля 2023 года видно, что счета в этой 20-ке имеет 43,3 млн украинцев с размещенными на них 703,8 млрд грн. Это 66% всех вкладов населения в банковской системе (65 банков) на текущий момент.

При этом финансисты уверяют, что после арестов непосредственно с ними редко судятся.

«Судятся, как правило, с исполнителями, поскольку банк, как финансовое учреждение, только выполняет его требования в виде постановлений об аресте средств. За последние 5 лет у нас был только один спор с юрлицом. С физлицами споров не было», — заверил Олег Коробкин.

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Что не могут арестовать

В банках уточнили, что чаще всего через них в автоматическом режиме арестовывают счета за долги по налогам, алиментам и коммунальным услугам, а также административным штрафам (в т.ч. за нарушение ПДД).

Юристы добавили, что финансисты часто автоматом списывают долги по банковским кредитам, что пока не запрещалось на законодательном уровне. Для финансистов установили запрет только на начисление пеней и штрафов, а сумму долга можно забирать. Также банки не имеют права обращать взыскания на недвижимость (ипотеку), переданную в залог. Кредитор сейчас не может:

выселить должников, даже при наличии судебного решения об обращении взыскания на заложенную недвижимость;

переоформить на себя право собственности на предмет ипотеки во внесудебном порядке;

продать ипотеку третьему лицу.

Денис Сперов собрал запреты и ограничения, которые действуют в период военного положения:

Запрет на открытие исполнительных производств и принятие мер принудительного исполнения на территориях, на которых ведутся активные боевые действия или на временно оккупированных территориях (перечень утвержден приказом Минреинтеграции № 309 от 22.12.2022). Запрещены взыскания на пенсию, стипендию (кроме случаев, когда выполняется решение о взыскании алиментов, возмещение вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью вследствие уголовного правонарушения, и решений, должниками по которым являются граждане рф); Остановка исполнения решений о взыскании с физлиц задолженности за жилищно-коммунальные услуги на временно оккупированных или территориях боевых действий. Или если такая задолженность возникла в отношении имущества, уничтоженного или поврежденного в результате боевых действий. Остановка исполнительного производства в отношении должников-предприятий оборонно-промышленного комплекса, органов военного управления, соединений, воинских частей, ВУЗов, военных учебных подразделений высшего образования, учреждений и организаций, входящих в состав ВСУ (кроме случаев, когда взыскателями являются физлица с требованиями по заработной плате, денежному обеспечению и т. п. ). Если взыскателем в исполнительном производстве является гражданин государства-агрессора, у которого нет вида на жительство в Украине (или компания, которой такое лицо владеет), то соответствующее исполнительное производство подлежит остановке.

Многие юристы отметили, что статус военного почти не дает льгот по части ареста счетов нашим военнослужащим. Есть лишь несколько точечных запретов на списание денег: зачисленных, как выходное пособие (при увольнении), полевое обеспечение, надбавки к заработной плате, дотации на обеды и санатории, помощь на лечение/протезирование, пособия на лечение, погребение и пр.

«В нашей практике было несколько кейсов, в которых банки вообще не шли навстречу представителям ВСУ, даже воюющим на передовой, поэтому здесь к каждому случаю ареста нужно индивидуально подходить. Каждый частный случай банк будет детально изучать, отслеживать и затем решать, есть ли аргументированное основание для взыскания средств. Здесь нет всеобщего шаблонного правила», — резюмировал Игорь Ясько.

Под арест попадут 4 млн счетов украинцев

Первое сообщение о возврате арестов средств на счетах клиентов выдал monobank (работает по лицензии Универсал Банка). Его сооснователь Олег Гороховский уточнил, что аресты коснутся 436 тыс. клиентов финучреждения. Это 6% от всех (7,1 млн) счетов, открытых физлицам в monobank на 1 апреля 2023 года, по информации Нацбанка.

Еще более пугающую цифру «Минфину» сообщили в Приватбанке — свыше 1,5 млн. На такое число счетов распространятся аресты в госбанке. Кстати, это те же 6% от общего числа счетов физлиц, которых в Привате по итогу первого квартала было 23,9 млн.

Если отталкиваться от этой 6%-й логики, то можно предположить, что аресты средств могут коснутся порядка 3,9 млн счетов физлиц в масштабах всей Украины. Ведь, согласно официальной статистике, на 1 апреля физлица имели в 65 действующих украинских банках 65,6 млн счетов. Это при том, что до войны численность населения в нашей стране превышала 41 млн человек, а в Нацбанке говорили, что около 40% наших граждан не имели счетов вообще. Выходит, что у кого-то по 2−5 счетов в разных банках, а у кого-то нет ни одного.

Эксперты Opendatabot, анализируя данные Единого реестра должников, сообщили о 14%-м росте общего количества долгов в Украине за 10 месяцев 2022 года. В этот реестр вносят информацию о задолженностях физлиц и юрлиц. С января по октябрь прошлого года их численность в ЕРД выросла на 944,3 тыс. — до 7,5 млн.

В Opendatabot уточнили, что пик прошлогоднего роста долгов был пройден еще до начала полномасштабного вторжения рф: в январе-феврале 2022 года их количество подскочило сразу на 857,6 тыс., а в марте-августе увеличилось лишь на 441,3 тыс. Уже в сентябре-октябре фиксировалось сокращение количества долгов.

Больше всего долги выросли в трех категориях:

на 21% (на 228,5 тыс.) — штрафы за административные нарушения;

на 19% (на 255,6 тыс.) — штрафы на нарушения правил дорожного движения;

на 18% (на 89,7 тыс.) — задолженность за коммунальные услуги.

Если оценивать текущую структуру задолженности, то видно доминирование взысканий в пользу государства (21,7% всех задолженностей), штрафов ПДД (21%) и взыскание средств (20,3%), в которые, очевидно, входят и долги по банковским кредитам.