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9 мая 2023, 9:25 Читати українською

Аресты банковских счетов клиентов возвращаются. Банки будут блокировать карты

6 апреля вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения», банки вернут аресты счетов, наложенные исполнительной службой из-за долгов. Об этом в телеграм-канале написал один из соучредителей банка Олег Гороховский.

6 апреля вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения», банки вернут аресты счетов, наложенные исполнительной службой из-за долгов.

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Что известно

Закон отменяет действие постановления КМУ, которое снимало аресты исполнительной службы на сумму менее 100 тысяч грн на время действия военного положения.

Новый закон позволяет клиентам с арестами пользоваться суммой в размере двух минимальных зарплат (13,400 грн) при условии, что клиент обратится к исполнителю и в свою очередь пошлет к нам постановление на снятие ареста на сумму 13 400 грн по одному из счетов клиента.

«Поскольку закон вступил в силу, мы должны вернуть аресты, которые снимали во время действия военного положения. Это коснется 436 тысяч наших клиентов», — написал Гороховский.

Предыстория

Кабинет Министров распоряжением № 198-р от 2 марта 2022 года установил, что временно на период до отмены военного положения на территории Украины:

  • физические лица могут осуществлять расходные операции со счетов, на которые наложен арест органами Государственной исполнительной службы или частными исполнителями, но при условии, что сумма взыскания по исполнительному документу не превышает 100 тыс. грн;
  • юридические лица — должники могут осуществлять расходные операции со счетов, на которые наложен арест, исключительно для выплаты зарплаты в размере не более пяти минимальных размеров зарплаты в месяц на одного работника такого юрлица.

Министерство юстиции подтвердило, что с арестованного счета клиент любого банка может совершать расходные операции до окончания действия военного положения в Украине.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+58
zevs1
zevs1
9 мая 2023, 10:03
#
Сначала поднимают штрафы, после принимают сомнительные законы для наполнения бюджета и после всё арестовывают людям,
вот как работает система госаппарата для собственного выживания.
+
+63
zig4free
zig4free
9 мая 2023, 10:17
#
Война закончилась. Ура!!!
+
0
Rubi0
Rubi0
9 мая 2023, 11:05
#
«Это коснется 436 тысяч наших клиентов» и это только в монобанке. По всем банкам эту цифру можно наверное умножать на 10
+
+15
19226191
19226191
9 мая 2023, 11:11
#
Пора виходити із украінських банків
+
+15
bonv
bonv
9 мая 2023, 11:27
#
Все для народу ©
+
+15
bonv
bonv
9 мая 2023, 11:28
#
Понапридумують якоїсь муйні недороблені слуги типу народу…
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