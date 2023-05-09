Аресты банковских счетов клиентов возвращаются. Банки будут блокировать карты

6 апреля вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения», банки вернут аресты счетов, наложенные исполнительной службой из-за долгов. Об этом в телеграм-канале написал один из соучредителей банка Олег Гороховский .

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Закон отменяет действие постановления КМУ, которое снимало аресты исполнительной службы на сумму менее 100 тысяч грн на время действия военного положения.

Новый закон позволяет клиентам с арестами пользоваться суммой в размере двух минимальных зарплат (13,400 грн) при условии, что клиент обратится к исполнителю и в свою очередь пошлет к нам постановление на снятие ареста на сумму 13 400 грн по одному из счетов клиента.

«Поскольку закон вступил в силу, мы должны вернуть аресты, которые снимали во время действия военного положения. Это коснется 436 тысяч наших клиентов», — написал Гороховский.

Предыстория

Кабинет Министров распоряжением № 198-р от 2 марта 2022 года установил, что временно на период до отмены военного положения на территории Украины:

физические лица могут осуществлять расходные операции со счетов, на которые наложен арест органами Государственной исполнительной службы или частными исполнителями, но при условии, что сумма взыскания по исполнительному документу не превышает 100 тыс. грн;

юридические лица — должники могут осуществлять расходные операции со счетов, на которые наложен арест, исключительно для выплаты зарплаты в размере не более пяти минимальных размеров зарплаты в месяц на одного работника такого юрлица.

Министерство юстиции подтвердило, что с арестованного счета клиент любого банка может совершать расходные операции до окончания действия военного положения в Украине.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на 10% скидку: minfin10.