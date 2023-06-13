Почему аналитики стыдятся назвать, кто платит больше налогов в Украине

Украине нужна полная перезагрузка фискальной системы. С чего ее начать и как сделать так, чтобы она действительно дала желаемый эффект, рассказал экономист Алексей Кущ.

Что не так с налоговой аналитикой в Украине

Тема налогов, снижение уровня налогообложения и выяснение, много ли тратят украинцы на содержание своего государства, уже давно стали у нас самыми популярными вопросами повестки дня реформ и аналитических исследований.

К сожалению, в большинстве своем, у этих исследований один существенный недостаток — они будто стыдятся назвать того, кто в Украине платит больше всего.

При этом, все предложения такой аналитики сводятся к пожеланию сократить «налоги бизнеса», хотя даже эфемерное понятие «бизнес» при этом не распадается на ключевые структурные элементы.

Ведь есть аграрный бизнес, игровой, табачный, алкогольный, туристический, торговый, и так далее по списку.

И уже по этому ряду бизнесов очевидно, что тезис о снижении налогов обезличенному «бизнесу» является глубоко ошибочным.

Но перейдем к цифрам.

Две базовые кривые, которые следует использовать во время налоговой аналитики в Украине, нерелевантны к реальной ситуации.

Первая кривая — это кривая Лаффера, которая показывает взаимосвязь между ставками налогов и поступлениями в бюджет.

В классическом варианте рост налогов до определенного предела приводит к увеличению налоговых бюджетных поступлений, затем зависимость меняется на обратную: фискальное давление приводит к тенизации и упадку экономической активности и доходы государственного бюджета сокращаются.

В то же время, в Украине настолько глубокий показатель оптимизации системы налогообложения и теневой экономики (по официальным источникам — 31%, по оценкам экспертов — 50%), что любое снижение налогов фактически не влияет на объем их валового сбора — бизнес все равно платит меньше, чем любой новый уровень налогообложения, включая уменьшение фискальной нагрузки.

То есть кривая Лаффера в Украине будто «поламалась», а ее объективный расчет существенно усложнен высокими темпами инфляции, когда рост поступлений налогов в бюджет воспринимается как эффект от снижения их ставок, хотя, на самом деле, имеем эффект инфляционного роста номинального значения.

Еще одна кривая — кривая Армея, которая демонстрирует зависимость темпов роста от уровня государственных расходов.

Здесь зависимость примерно такая же парабольная, как и у кривой Лаффера.

Учитывая сырьевой характер нашей экономики, темпы ее роста зависят больше от внешних, экзогенных, чем от внутренних, эндогенных факторов.

Для анализа кривой Армея очень важно правильно определять так называемую «цену государства», которая рассчитывается как сумма государственных расходов к ВВП.

С этим в Украине всегда возникает проблема, ведь существует устоявшееся мнение, что в нашей стране очень высокая «цена государства», хотя, если взять показатель теневой экономики и добавить его величину к официальному ВВП, показатель сразу улучшится примерно на четверть.

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Налоговая «цена государства»

Более правильно в наших условиях брать соотношение налоговых поступлений сводного бюджета к ВВП с добавлением в числитель еще и небюджетных сборов по ЕСВ.

Возьмем показатели 2021 года, на которые не влиял фактор полномасштабной войны.

Налоговые поступления составили 993 млрд грн, сборы ЕСВ — 310 млрд. Совокупно, государство изъяло из экономики 1,3 трлн грн при номинальном показателе ВВП 5,46 трлн грн.

Налоговая «цена государства» составила, таким образом, 23,88%.

Это существенно ниже показателей в «40%», которые фигурируют на многочисленных презентациях относительно обоснования необходимости уменьшения уровня государственных расходов.

В приведенном выше расчете мы не учитывали налоги, которые собирает таможня, — прежде всего, налог на добавленную стоимость на импортные товары, — ведь эти налоги взыскиваются с конечного потребителя за счет продажи иностранной продукции.

Налоги на импорт нельзя относить к налоговой нагрузке на внутреннюю экономику, ведь их все равно платит конечный покупатель, а производятся они не в Украине.

В целом, таможня в 2021 году перечислила 497 млрд грн — главным образом, это НДС на импортные товары (380 млрд грн) и акцизы — почти 80 млрд грн.

С учетом таможни, показатель налоговой «цены государства» будет составлять почти 33%.

Группировка данных налоговых поступлений дает достаточно интересные результаты.

Если не учитывать таможню, большая часть налогов — это прямые налоги (на прибыль, на доходы, на имущество, единый налог), которые в современной налоговой методологии считаются наиболее токсичными.

Их почти 64%.

При этом, непрямые налоги (НДС, акцизы) составляют лишь 28%, хотя именно они считаются одними из наиболее целесообразных.

Ресурсные налоги — прежде всего, рента за добычу природных ископаемых, водный и лесной сборы, а также эконалог, — составляют всего 8%, хотя Украина является ресурсной экономикой, и ресурсные налоги считают самыми полезными, ведь они стимулируют более эффективное природопользование.

Кроме того, наш бюджет слишком зависим от импорта — если взять суммарные поступления, которые обеспечиваются таможней и ГФС, выходит, что 35% приходится на сборы за счет импорта, что коренным образом меняет пропорции, если указанные выше расчеты провести с учетом таможенных поступлений.

Тогда косвенные налоги будут составлять 53%, а прямые — 41%.

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На чьих плечах основная налоговая нагрузка

Зачем необходимы вышеприведенные сравнения?

Они достаточно наглядно демонстрируют, что наиболее благоприятные формы налогообложения в Украине по общему объему сборов распространяются на налогообложение импорта (косвенные налоги, которые уплачивает конечный потребитель, а бизнес — только транзитер).

А самые же токсичные формы налогообложения (прямые налоги на доходы/прибыль) — применяются к внутреннему бизнесу (эти налоги не компенсируются конечными потребителями и изымаются из прибыли предприятий или доходов населения).

Наиболее минимизированный уровень налогообложения в Украине — у так называемых ресурсных налогов — рента и экологический сбор, что приводит к присвоению сырьевыми ФПГ значительной доли общественных доходов от продажи природных ресурсов.

Еще более интересная информация получается при разложении налогов по конечным плательщикам:

Если взять физических лиц, они платят в виде налога на доход, единого налога и акциза — 74% внутренних налоговых платежей, а бизнес — только 26% в виде налога на прибыль и ренты.

Если взять поступления с таможни, то эта пропорция будет еще больше в пользу населения, ведь НДС на таможенные товары включается в их стоимость и тоже уплачивается обычными украинцами.

Что важно — значительная доля налогов, уплаченных бизнесом, приходится на государственный сектор (налог на прибыль, рента).

Примечательно, что по таким транзитным налогам, как НДС или акциз, бизнес выполняет только функцию фискального посредника: включает эти налоги в стоимость товара, продает эти товары конечному потребителю и перечисляет косвенные налоги в бюджет за минусом налогового кредита (НДС), т. е. , обычно, еще оставляет часть полученного от продажи НДС себе в составе собственных оборотных средств (за счет так называемого входящего НДС — налогового кредита).

На последней позиции, кстати, выстроено огромное количество схем — в частности, налоговые «скрутки» и «товарный пересорт».

Налоговые «драйверы» и «лузеры»

Что касается налогов на труд, то бизнес их платит за счет наемного труда своих работников — добавленного труда наемного персонала.

Кстати, в США, где население самостоятельно платит свои налоги, никто никогда не назовет налоги на труд платежами бизнеса — эти средства всегда относят к налогоплательщикам — гражданам страны.

В отраслевом разрезе налоговых поступлений бизнеса оказывается, что так называемые отрасли-«драйверы», как их у нас классифицируют, платят скудные налоги в бюджет.

Тройка отраслей-«драйверов» и налоговых «лузеров» одновременно выглядит следующим образом:

Такие отрасли, как сельское хозяйство, строительство (и операции с недвижимостью) и сектор информации и телекоммуникаций, до войны обеспечивали поступления в бюджет на уровне 37−32 млрд грн каждая.

Что соответствует сборам в секторе образования или государственного управления.

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В то же время, пятерка отраслей-доноров бюджета выглядит так:

Самые большие налоговые сборы за счет государственных компаний обеспечивает добывающая отрасль.

На втором месте — перерабатывающая, далее энергетика, торговля и транспорт.

Показатели сборов от 45 до 145 млрд грн.

Кстати, это так называемые отрасли-«пасынки».

Помимо сектора торговли, указанные отрасли находятся в перманентном кризисе, особенно переработка, где происходят процессы деиндустриализации и падения промышленного производства.

Деструктивными процессами охвачены энергетика и транспорт.

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Выводы

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

Налоговая нагрузка на бизнес в Украине, несмотря на существующие стереотипы, низкая.

Снижение налогов будет иметь ограниченный эффект, потому что новый уничтоженный уровень налогообложения не достигнет уровня реальной налоговой оптимизации. Самую большую налоговую нагрузку в Украине несет конечный потребитель, то есть обычный украинец, за счет которого уплачиваются основные прямые и косвенные налоги. В Украине наблюдается огромная транзитивная нагрузка на бизнес, когда он в системе уплаты налогов становится посредником между конечным потребителем/наемным работником и государством.

Совокупная транзитивная нагрузка оценивается в 1,4 трлн грн в год. Это приводит к оптимизации налоговых платежей и использованию различных схем по минимизации налогообложения. В Украине наблюдается колоссальная асимметричность в налогообложении разных отраслей экономики, когда одни становятся «дойными коровами», а другие — «внутренними офшорами». Общий уровень налогового перераспределения через бюджет, с учетом теневого сектора экономики, относительно небольшой. В Украине наблюдается структурная налоговая асимметричность — когда бизнесы, которые платят полную линейку налогов, проигрывают конкуренцию на рынке труда и товаров/услуг бизнесам, которые оптимизируют свою фискальную нагрузку.

Особенно это негативно влияет на привлечение прямых иностранных инвестиций, ведь инвестор ориентируется именно на полную линейку налогообложения.

Структура отношений между налогоплательщиками и государством настолько деформирована, что любые искусственные, «фасадные» изменения не принесут существенных результатов.

Необходима полная перезагрузка фискальной системы, новое движение по кривой Лаффера, когда ставки будут расти пропорционально наращиванию экономической активности, а не наоборот.

Правильные акценты в фискальной политике

Учитывая приведенные выше пять пунктов выводов, в Украине необходимо:

Уменьшать налоги на труд, снижая фискальное давление на население и конечного потребителя; Уменьшать транзитивное давление на бизнес, когда значительная часть административных расходов идет на администрирование выплаты налогов.

Для этого необходимо передать право на оплату кумулятивного налога на труд (путем слияния налога на доходы, ЕСВ, военного сбора) непосредственно гражданам страны; Исправлять уровни налогообложения между секторами экономики пропорционально их вкладу в корзину ВВП и структуре созданных рабочих мест.

Для этого необходимо ликвидировать схемы оптимизации для отраслей-«офшоров» и прекратить дискриминировать налогами государственный сектор экономики. Необходимо существенно увеличить поступление «добрых налогов» — ренты за добычу природных ископаемых, акцизов и экологического сбора. Что касается налога на добавленную стоимость, его уменьшение целесообразно только по социальным группам товаров, а по линейке предметов роскоши нужно, наоборот, увеличивать. В структуре импортных операций важно увеличивать поступления по статье импортных пошлин, которые не компенсируются за счет налогового кредита, как это происходит с НДС.

Ведь сейчас таможня и налоговая — это будто задача о бассейне, в который вливается и из которого выливается все, что таможня собирает в виде НДС на импорт, затем оптимизируется за счет схем по внутренним поступлениям налога на добавленную стоимость («скрутки», товарный пересорт и т. п. ).

Правильные акценты в фискальной политике позволят сделать и правильные стимулы для экономического развития.

И тогда налоговые реформы в стиле «надо просто снизить стоимость государства и снизить налогообложение» останутся в прошлом.