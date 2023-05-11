Украинцы ежемесячно платят налоги со своих зарплат, но далеко не все знают, о каких суммах идет речь. Какую действительно часть дохода работника забирает государство, пояснил в фейсбуке президент Киевской школы экономики (KSE), эксминистр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов. «Минфин» выбрал главное.
Сколько налогов уплачивают украинцы с каждой гривны зарплаты
Так все же, какова ставка налога на труд в Украине.
Правильные ответы: 51,55% и 34,02%. Я могу обосновать вам одновременно обе цифры.
А как это может быть, если налоги 18% на доход, 1,5% — военный сбор и 22% ЕСВ? Ибо, если все сложить, то будет 41,5%. И вот этот результат неверен!!! Теперь объясню.
Задача. Представьте, что работодатель тратит 100 грн на сотрудника. Сколько получит на руки?
Считаем! 100 грн — это зарплата плюс ЕСВ 22% от зарплаты. То есть зарплата 81,97 грн плюс 22% от 81,97 грн = 18,03 грн, итого 100 грн.
Теперь из зарплаты вычитаем военный сбор 1,5% от 81,97 грн и НДФЛ 18% от 81,97 грн, что вместе будет 15,99 грн. Получаем 65,98 грн.
То есть если работодатель платит 100 грн, то на руки человек получает 65,98 грн, а всех налогов уплачено 34,02 грн, или 34,02%.
Можно сосчитать по-другому. Если человек получает 65,98 грн. на руки, а налоги 34,02 грн, то какой процент составляют налоги от чистой зарплаты? 34,02/65,98*100% = 51,55%
Читайте также: Сколько денег нужно украинцам, чтобы достичь «американской мечты»
Вывод?
Тот, кто в политико-экономической дискуссии говорит о налоговой нагрузке в 41,5%, не знает материала.
Главный вывод?
Ставка налога не имеет значения, пока мы не согласовали терминологию. Потому что налоги составляют 34 грн, а ставка одновременно и 34% и 51%.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 18% зарплаты, ставка антисипативная.
Военный сбор — 1,5% зарплаты, ставка антисипативная.
Единый социальный взнос (ЕСВ) — 22% зарплаты, ставка декурсивная.
Комментарии - 12
не курите приму
и никакой акциз
к вам не прилипнет.
скасують 2% податку для бізнесу із оборотом менше ніж 10 мільярдів гривень;
відновлять документальні перевірки на територіях, де не ведуться бойові дії;
повернуть штрафи за невиконання податкових обов’язків
Податки платять ФОП різних категорій
ФОП різних груп платять різні суми податків для держави. Ситуація така:
ФОП 1 групи сплачує ЄСВ — 1474 гривні та єдиний податок — 268,4 гривні;
ФОП 2 групи сплачує ЄСВ — 1474 гривні та єдиний податок — 1340 гривень;
ФОП 3 групи сплачує ЄСВ — 1474 гривні та єдиний податок — 5% від доходу або 3%, якщо додатково сплачує ПДВ.
Які штрафи чекають на українців, які не реєструють свій бізнес
Бухгалтер Михайло Смокович у коментарі розповів, що сам знає кількох незареєстрованих підприємців, але наголосив, що за таку діяльність можна отримати дуже серйозний штраф.
Однак це порушення, за яке передбачено відповідальність. Почнемо з того, що можна отримати штраф від 17 000 до 85 000 гривень за ведення господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання. Цей штраф передбачено статтею 165 кодексу України про адміністративні правопорушення, — пояснив він.
Також він додав, що люди без реєстрації не сплачують податки, тому це може лише посилити ситуацію. Якщо податкова дізнається про вашу діяльність, то до вищезазначеної суми вам доведеться доплатити 18% ПДФО, 1,5% військового збору та штраф за несвоєчасну сплату податку 20% за весь період функціонування бізнесу.
Приміром у Польщі такий показник ще вище 55,30%.
Заробляючи чистими 2715,94 зл, зарпалата брутто становить 3500,00 зл. (податки та інші обов’язкові платежі, які платить працівник становлять 784,06 зл), загальна сума з/п з врахуванням спачених і роботодавцем і працівником платежів становить 4216,8 зл. (податки та інші обов’язкові платежі, які платить роботодавець становлять 716,8 зл).
Загальний розмір податків становить 1500,86 зл.
Який відсоток складають податки від чистої зарплати: 55,3% (1500,86/2715,94*100%)
Посилання на джерело https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0083