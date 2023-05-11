Сколько налогов уплачивают украинцы с каждой гривны зарплаты

Украинцы ежемесячно платят налоги со своих зарплат, но далеко не все знают, о каких суммах идет речь. Какую действительно часть дохода работника забирает государство, пояснил в фейсбуке президент Киевской школы экономики (KSE), эксминистр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов. «Минфин» выбрал главное.

Так все же, какова ставка налога на труд в Украине.

Правильные ответы: 51,55% и 34,02%. Я могу обосновать вам одновременно обе цифры.

А как это может быть, если налоги 18% на доход, 1,5% — военный сбор и 22% ЕСВ? Ибо, если все сложить, то будет 41,5%. И вот этот результат неверен!!! Теперь объясню.

Задача. Представьте, что работодатель тратит 100 грн на сотрудника. Сколько получит на руки?

Считаем! 100 грн — это зарплата плюс ЕСВ 22% от зарплаты. То есть зарплата 81,97 грн плюс 22% от 81,97 грн = 18,03 грн, итого 100 грн.

Теперь из зарплаты вычитаем военный сбор 1,5% от 81,97 грн и НДФЛ 18% от 81,97 грн, что вместе будет 15,99 грн. Получаем 65,98 грн.

То есть если работодатель платит 100 грн, то на руки человек получает 65,98 грн, а всех налогов уплачено 34,02 грн, или 34,02%.

Можно сосчитать по-другому. Если человек получает 65,98 грн. на руки, а налоги 34,02 грн, то какой процент составляют налоги от чистой зарплаты? 34,02/65,98*100% = 51,55%

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Вывод?

Тот, кто в политико-экономической дискуссии говорит о налоговой нагрузке в 41,5%, не знает материала.

Главный вывод?

Ставка налога не имеет значения, пока мы не согласовали терминологию. Потому что налоги составляют 34 грн, а ставка одновременно и 34% и 51%.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 18% зарплаты, ставка антисипативная.

Военный сбор — 1,5% зарплаты, ставка антисипативная.

Единый социальный взнос (ЕСВ) — 22% зарплаты, ставка декурсивная.