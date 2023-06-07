Зеленский пообещал радикальную налоговую реформу и финансовые новации после окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал радикальную налоговую реформу, которая будет реализована по окончании войны. Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопросы по отношению к проекту налоговой реформы «10−10−10», сообщает LIGA.net.

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«Реформа правильная, реформа точно будет. Восстановление нашего государства должно быть в лучшей (налоговой, — ред.) системе Европы, чтобы наше государство было привлекательным для возвращения», — сказал президент.

По его словам, это касается не только налогов.

«По-другому невозможно вернуть человека, который, например, в Польше зарабатывает 1000 евро, а у нас 500−600. Ты не вернешь этого человека. Поэтому будут важны финансовые новации, включая налоговые», — отметил Зеленский.

Он пояснил, что законопроект о налоговой реформе пока не вносятся на рассмотрение, потому что идет война и существуют договоренности с МВФ.

«Мы дотационная экономика. Не мы устанавливаем правила сейчас, когда не наша экономика генерирует деньги, а их нам дают. Потому что мы выплачиваем пенсии за счет других государств. Поэтому мы должны считаться с МВФ. Все международные институты боятся рисков снижения налогов. Когда велики риски из-за выезда бизнеса и потери рабочих мест, а ты хочешь при этом снизить налоги, конечно, тебе никто не даст такой возможности», — пояснил президент.

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Напомним

Над концепцией реформы 10−10−10 работают в Офисе президента совместно с Министерством экономики.

Реформа предполагает снижение:

до 10% налога на добавленную стоимость (который в настоящее время составляет 20%),

до 10% налога с доходов физлиц (сейчас 18%),

до 10% прибыль предприятий (сейчас 18%).

Во время войны предполагалось повысить вдвое ставку военного сбора до 3%. Кроме того, планировалось отменить уплату ЕСВ (сейчас 22% от фонда оплаты труда работника), но оставить для ФОП, находящихся на системе единого налога.

В конце 2022 года глава финансового комитета Даниил Гетманцев назвал возвращение к реформе «10−10−10» диверсией.