Президент Украины Владимир Зеленский пообещал радикальную налоговую реформу, которая будет реализована по окончании войны. Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопросы по отношению к проекту налоговой реформы «10−10−10», сообщает LIGA.net.
Зеленский пообещал радикальную налоговую реформу и финансовые новации после окончания войны
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«Реформа правильная, реформа точно будет. Восстановление нашего государства должно быть в лучшей (налоговой, — ред.) системе Европы, чтобы наше государство было привлекательным для возвращения», — сказал президент.
По его словам, это касается не только налогов.
«По-другому невозможно вернуть человека, который, например, в Польше зарабатывает 1000 евро, а у нас 500−600. Ты не вернешь этого человека. Поэтому будут важны финансовые новации, включая налоговые», — отметил Зеленский.
Он пояснил, что законопроект о налоговой реформе пока не вносятся на рассмотрение, потому что идет война и существуют договоренности с МВФ.
«Мы дотационная экономика. Не мы устанавливаем правила сейчас, когда не наша экономика генерирует деньги, а их нам дают. Потому что мы выплачиваем пенсии за счет других государств. Поэтому мы должны считаться с МВФ. Все международные институты боятся рисков снижения налогов. Когда велики риски из-за выезда бизнеса и потери рабочих мест, а ты хочешь при этом снизить налоги, конечно, тебе никто не даст такой возможности», — пояснил президент.
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Напомним
Над концепцией реформы 10−10−10 работают в Офисе президента совместно с Министерством экономики.
Реформа предполагает снижение:
- до 10% налога на добавленную стоимость (который в настоящее время составляет 20%),
- до 10% налога с доходов физлиц (сейчас 18%),
- до 10% прибыль предприятий (сейчас 18%).
Во время войны предполагалось повысить вдвое ставку военного сбора до 3%. Кроме того, планировалось отменить уплату ЕСВ (сейчас 22% от фонда оплаты труда работника), но оставить для ФОП, находящихся на системе единого налога.
В конце 2022 года глава финансового комитета Даниил Гетманцев назвал возвращение к реформе «10−10−10» диверсией.
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Комментарии - 11
В итоге сам доигрался до вторжения да еще потерял 20% территорий.
Обскакал Пороха, чё. Стадион так стадион…
«Требование МВФ»это ЛИПА написанная нашим Правительством.
Ничего МВФ такого не требовал от Украины мало того Они сами были удивлены что во время войны правительство решило вернуть налоги