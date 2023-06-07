Зеленский пообещал радикальную налоговую реформу и финансовые новации после окончания войны

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 июня 2023, 11:50 Читати українською

Зеленский пообещал радикальную налоговую реформу и финансовые новации после окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал радикальную налоговую реформу, которая будет реализована по окончании войны. Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопросы по отношению к проекту налоговой реформы «10−10−10», сообщает LIGA.net.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал радикальную налоговую реформу, которая будет реализована по окончании войны.
Фото: president.gov.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Реформа правильная, реформа точно будет. Восстановление нашего государства должно быть в лучшей (налоговой, — ред.) системе Европы, чтобы наше государство было привлекательным для возвращения», — сказал президент.

По его словам, это касается не только налогов.

«По-другому невозможно вернуть человека, который, например, в Польше зарабатывает 1000 евро, а у нас 500−600. Ты не вернешь этого человека. Поэтому будут важны финансовые новации, включая налоговые», — отметил Зеленский.

Он пояснил, что законопроект о налоговой реформе пока не вносятся на рассмотрение, потому что идет война и существуют договоренности с МВФ.

«Мы дотационная экономика. Не мы устанавливаем правила сейчас, когда не наша экономика генерирует деньги, а их нам дают. Потому что мы выплачиваем пенсии за счет других государств. Поэтому мы должны считаться с МВФ. Все международные институты боятся рисков снижения налогов. Когда велики риски из-за выезда бизнеса и потери рабочих мест, а ты хочешь при этом снизить налоги, конечно, тебе никто не даст такой возможности», — пояснил президент.

Читайте также: Реформа «10−10−10» возвращается: какой будет налоговая система

Напомним

Над концепцией реформы 10−10−10 работают в Офисе президента совместно с Министерством экономики.

Реформа предполагает снижение:

  • до 10% налога на добавленную стоимость (который в настоящее время составляет 20%),
  • до 10% налога с доходов физлиц (сейчас 18%),
  • до 10% прибыль предприятий (сейчас 18%).

Во время войны предполагалось повысить вдвое ставку военного сбора до 3%. Кроме того, планировалось отменить уплату ЕСВ (сейчас 22% от фонда оплаты труда работника), но оставить для ФОП, находящихся на системе единого налога.

В конце 2022 года глава финансового комитета Даниил Гетманцев назвал возвращение к реформе «10−10−10» диверсией.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 11

+
+25
MaxTirpiz
MaxTirpiz
7 июня 2023, 12:23
#
Він вже війну виграв, території повернув щоб обяцяти?
+
+27
Rubi0
Rubi0
7 июня 2023, 13:51
#
А что вообще он и его команда выполнили?
+
0
zevs1
zevs1
7 июня 2023, 14:39
#
Он ничего и не обещал, пересмотрите его выступление на стадионе, там обычный набор лозунгов, а люди уже сами себе дорисовали чего хотели.
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
7 июня 2023, 14:54
#
Обещал закончить войну, упрекал Пороха в сдаче Крыма.
В итоге сам доигрался до вторжения да еще потерял 20% территорий.
Обскакал Пороха, чё. Стадион так стадион…
+
0
zevs1
zevs1
7 июня 2023, 15:14
#
Это да, было на стадионе там ещё многое было что Зе припомнят на следующих выборах если пойдет.
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
7 июня 2023, 12:43
#
Хорошо бы административную реформу, реформу НДС ну и единый надо менять
+
+72
zevs1
zevs1
7 июня 2023, 12:45
#
Зе не в состоянии сдержать собственные обещания которые дал, что на время военного положения и год после окончания войны отмена штрафов, РРО, проверок и т.д.

«Требование МВФ»это ЛИПА написанная нашим Правительством.

Ничего МВФ такого не требовал от Украины мало того Они сами были удивлены что во время войны правительство решило вернуть налоги
+
+57
252side
252side
7 июня 2023, 13:31
#
Ми ще шашлики не доїли
+
+12
Rubi0
Rubi0
7 июня 2023, 13:56
#
«Мы дотационная экономика. Не мы устанавливаем правила сейчас» еще раз подтверждает что независимость бывает только одна — финансовая, нет финансов — все ты раб в ярме
+
+15
brigadirius
brigadirius
7 июня 2023, 14:33
#
Сама радикальна податкова реформа, це замість усих податків ввести один. Податок на транзакції. Економісти порахували що на сьогодні для виконання бюджету України він має складати 1,2 відсотки. Але нажаль такого ніколи не буде, бо тоді можна вигнати всіх фіскалів і силовиків економічних підрозділів.
+
0
Rey000
Rey000
7 июня 2023, 14:41
#
Я так розумію, що війна вже закінчилась судячи з того що коммуналку піднімають.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами