Что на самом деле спрятано в налоговой реформе «10-10-10» и две ее альтернативы

Залогом быстрого экономического развития после победы Украины в войне должна стать налоговая реформа. Как ее нужно провести и какие проблемы действительно беспокоят бизнес, в колонке для ZN.UA рассказал вице-президент ICC Ukraine Дмитрий Алексеенко. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

В чем заключаются изменения

Часть команды Президента в лице заместителя главы офиса Президента Ростислава Шурмы предложила идею достаточно радикальной реформы «10−10−10».

Суть реформы, которую ее авторы попытались отразить в названии, состоит в изменении процентных ставок основных групп налогов. Речь идет о:

налоге на прибыль предприятий: сейчас он составляет 18%, а предлагается — 10%;

налоге на доходы физических лиц: составляет 18%, а предлагается — 10% (или 13%, окончательной информации нет);

налоге на добавленную стоимость: сейчас у нас, по меньшей мере, три разных варианта процентной ставки: 20, 7 и 0%, предлагается все свести к 10%;

единый социальный вклад для наемных работников должен исчезнуть, хотя и будет оставаться для ФОП; на сегодняшний день он составляет 22%.

На первый взгляд, казалось бы, уменьшение налогов должно привести к существенному сокращению бюджетных поступлений (практически в два раза). Но, по мнению авторов идеи, эффект должен был быть противоположным вследствие увеличения налогооблагаемой базы. При благоприятных условиях бизнес должен был бы выйти из «тени», а значит, количество налогоплательщиков должно было увеличиться.​

В прошлом году эта идея вызвала обширную дискуссию среди общественности. Эксперты и бизнес отнеслись с энтузиазмом к предложенным изменениям. Но команда за полгода не предоставила ни законопроект, ни детальные расчеты или хотя бы презентацию для реального разговора.

Отдельные интервью Ростислава Шурмы, Андрея Длигача и народного депутата Марьяна Заблоцкого начали наводить на мысль, что в реформе спрятано гораздо больше, чем сообщают публике. Ведь частично речь шла и о повышении топливных акцизов «до уровня ЕС», и о росте экологического налога, и о распространении военного сбора на все транзакции в государстве, и о драконовском ограничении для ФОП снимать, как персональные дивиденды, более 2% прибыли.

Для примера: заработал ФОП в месяц 100 тыс. грн, а с бизнес-счета может вывести в качестве собственной прибыли всего 2000 грн. Предлагалось также ликвидировать любые льготы для бизнеса, а также упразднять банковскую тайну для проверок налоговой службы, чтобы ведомство могло точно знать о размерах и обороте финансов на счетах украинцев.

Кто противостоит реформе

При всем новаторстве, эти идеи не были восприняты всей командой Президента и монобольшинством в Верховной Раде. Кроме категорических возражений от руководителя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева, следует обратить внимание также и на позицию министра финансов Сергея Марченко. Выполняя принятые законы о возврате доплат военным в 30 тыс. грн, он уже ищет возможности увеличить определенные группы налогов, в том числе НДС на 4% и военный сбор в три раза, ведь необходимо где-то взять дополнительные 170 млрд грн.

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Отрицательной к реформе является и позиция МВФ. Там уже прямо заявляют, что Украине нужно избегать новаций, которые «подрывают налоговые поступления». Кроме того, до конца этого года Кабинет министров обязался подготовить и приступить к имплементации Национальной стратегии доходов, которая должна содержать четкие цели по доходам, привести НДС и акцизы в соответствие с законодательством ЕС, и пересмотреть упрощенный налоговый режим. МВФ всеми силами требует от Украины практически невозможного — постоянства, которого можно достичь только через прогнозируемые изменения.

Какая реформа действительно нужна бизнесу

Если обратиться к недавним опросам бизнеса, которые публиковал один из спикеров реформы Андрей Длигач, можно увидеть, что среди проблем бизнеса высокие налоги занимают шестое место. Выше в списке совсем другие проблемы:

отсутствие прогнозируемости развития ситуации;

непредсказуемые действия государства;

препятствия со стороны регуляторных и/или фискальных органов.

Вместе с заявлением МВФ это наводит на размышления о необходимости изменить не налоговые ставки, а именно администрирование налогов.

Сама налоговая реформа «10−10−10» может оказаться и неплохой, если будет предоставлен текст законопроекта и подробные бюджетные расчеты в пятилетнем разрезе. Но сейчас главное — защита права собственности, а также бизнеса и инвестиций.

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Во-первых, какие-либо действия правоохранительных органов, налоговых или других фискальных органов должны быть ориентированы на то, чтобы бизнес был защищен. Это ключевой момент.

Во-вторых, одинаковые правила игры для всех, когда нет преференций, льгот, иного рода искажений конкурентной среды.

В третьих, максимально упрощенная система администрирования и с отменой влияния человеческого фактора в системе сервисов.

В-четвертых, вывод ситуации из состояния, когда предприниматели должны постоянно убеждать, что они честно зарабатывают деньги. Необходима так называемая презумпция невиновности для предпринимателей. И последним шагом должно стать введение прогнозируемости и плановости в принятии решений по налоговым изменениям. А потом и сами изменения можно внедрять.