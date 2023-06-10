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10 июня 2023, 11:01 Читати українською

«Изношенные» купюры: НБУ дал разъяснение относительно обмена наличной иностранной валюты

Проанализировав обращения граждан, связанные с обменом наличной иностранной валюты, Нацбанк выделил две ключевые проблемы: обмена иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения и обмена банкнот давних лет выпуска. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Проанализировав обращения граждан, связанные с обменом наличной иностранной валюты, Нацбанк выделил две ключевые проблемы: обмена иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения и обмена банкнот давних лет выпуска.
Фото: vechirniy.kyiv.ua

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По словам регулятора, для каждого случая есть четкие требования действующего валютного законодательства и нормативно правовых актов НБУ, соблюдение которых регулятор требует от уполномоченных учреждений, имеющих лицензию на осуществление валютно-обменных операций.

Банкнота с признаками значительного износа или повреждения

В НБУ отметили, если у банкноты признаки значительного износа или повреждения, независимо от ее года выпуска клиенту могут предложить осуществить операцию инкассо.

Операцию инкассо могут осуществлять уполномоченные учреждения, имеющие соответствующий договор с иностранным банком-корреспондентом. Принятые на инкассо банкноты направляются иностранному банку-корреспонденту для обмена и получения годных банкнот.

«Степень износа банкнот иностранной валюты устанавливаются центральными банками соответствующих стран, в частности для доллара США — Федеральной Резервной системой США, и не подлежит регулированию НБУ, в то же время должна быть предусмотрена условиями договоров с иностранным банком-корреспондентом», — отметил регулятор.

В НБУ обратили внимание, что комиссионное вознаграждение за осуществление таких операций банки в соответствии со статьей 47 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» взимают согласно установленным им тарифам, информация о которых должна быть размещена в доступном для клиента месте.

Учитывая существенное усложнение логистических путей во время полномасштабной войны и связанный с этим рост прямых затрат банков на осуществление такой передачи валюты для обмена, уполномоченные учреждения постепенно увеличивают комиссии по операциям инкассо. Клиенты могут выбрать учреждение, комиссия которого ниже.

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Сроки выплаты клиентам возмещения за изношенные банкноты иностранных государств (возмещение непосредственно после приема банкнот от клиента или после получения возмещения иностранного банка-корреспондента) устанавливаются банками самостоятельно.

Обмен наличной иностранной валюты, не имеющей признаков износа или приобретший во время обращения признаки незначительного износа, независимо от года выпуска

В Нацбанке отметили, что уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, являющихся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым совершаются валютно-обменные операции.

В частности, это касается и осуществления операций с банкнотами всех номиналов долларов США, выпускавшихся Федеральной резервной системой с 1914 года до сих пор.

Об этом говорится в Положении о структуре валютного рынка Украины, условиях и порядке торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины, утвержденном постановлением Правления НБУ от 02 января 2019 года № 1 (с изменениями) (далее — Положение № 1).

«Подчеркиваем, что Национальный банк Украины не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет на осуществление валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности обмен долларов США серии 1996 года и выпущенных в обращение ранее», — отметил регулятор.

Следовательно, уполномоченные учреждения обязаны принимать банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков иностранных государств, и не имеют признаков износа или приобрели во время обращения один или несколько признаков незначительного износа.

В случае отказа обменивать валюту из года выпуска Национальный банк готов принимать обращения граждан для проведения соответствующих проверок.

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Если при проверке будут выявлены факты нарушения требований действующего законодательства и нормативно-правовых актов НБУ, к нарушителям будут применяться адекватные меры воздействия.

На следующей неделе НБУ проведет с уполномоченными учреждениями встречу, в ходе которой обсудит с участниками рынка обращения граждан и проблемные вопросы и предоставит соответствующие разъяснения.

Признаки значительного износа/повреждения купюр

  • разорванные (разрезанные) на части;
  • с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически сменные элементы защиты, защитные ленты);
  • с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;
  • с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;
  • с общими загрязнениями, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;
  • обожженные, прожженные, ветхие (повреждены вследствие длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);
  • имеют явные типографские недостатки.

К признакам незначительного износа согласно приложению к Положению № 1 относятся

  • локальные потертости (частичная потеря краски на изображениях) и/или потеря бумагой жесткости;
  • отпечатки штампов/печатей, надписи, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых не превышает 200 мм²;
  • пятна, общее количество которых не превышает трех штук диаметром до 5 мм каждое;
  • надрывы или надрезы, общее количество которых не превышает трех штук длиной до 3 мм каждый;
  • отверстия и проколы, общее количество которых не превышает четырех штук, диаметром не более 1 мм каждый.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+53
bonv
bonv
10 июня 2023, 11:26
#
Бла-бла-бла. Зобов"язані приймати але не приймають.
+
+15
BEZE
BEZE
10 июня 2023, 11:30
#
Значить будуть приймати;)))
+
+38
bonv
bonv
10 июня 2023, 11:27
#
У разі відмови обмінювати валюту на підставі року випуску Національний банк готовий приймати звернення від громадян для проведення відповідних перевірок. Окозамилювання.
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