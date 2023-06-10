«Изношенные» купюры: НБУ дал разъяснение относительно обмена наличной иностранной валюты

Проанализировав обращения граждан, связанные с обменом наличной иностранной валюты, Нацбанк выделил две ключевые проблемы: обмена иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения и обмена банкнот давних лет выпуска. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По словам регулятора, для каждого случая есть четкие требования действующего валютного законодательства и нормативно правовых актов НБУ, соблюдение которых регулятор требует от уполномоченных учреждений, имеющих лицензию на осуществление валютно-обменных операций.

Банкнота с признаками значительного износа или повреждения

В НБУ отметили, если у банкноты признаки значительного износа или повреждения, независимо от ее года выпуска клиенту могут предложить осуществить операцию инкассо.

Операцию инкассо могут осуществлять уполномоченные учреждения, имеющие соответствующий договор с иностранным банком-корреспондентом. Принятые на инкассо банкноты направляются иностранному банку-корреспонденту для обмена и получения годных банкнот.

«Степень износа банкнот иностранной валюты устанавливаются центральными банками соответствующих стран, в частности для доллара США — Федеральной Резервной системой США, и не подлежит регулированию НБУ, в то же время должна быть предусмотрена условиями договоров с иностранным банком-корреспондентом», — отметил регулятор.

В НБУ обратили внимание, что комиссионное вознаграждение за осуществление таких операций банки в соответствии со статьей 47 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» взимают согласно установленным им тарифам, информация о которых должна быть размещена в доступном для клиента месте.

Учитывая существенное усложнение логистических путей во время полномасштабной войны и связанный с этим рост прямых затрат банков на осуществление такой передачи валюты для обмена, уполномоченные учреждения постепенно увеличивают комиссии по операциям инкассо. Клиенты могут выбрать учреждение, комиссия которого ниже.

Читайте также: Почему на самом деле банки отказываются принимать изношенные купюры

Сроки выплаты клиентам возмещения за изношенные банкноты иностранных государств (возмещение непосредственно после приема банкнот от клиента или после получения возмещения иностранного банка-корреспондента) устанавливаются банками самостоятельно.

Обмен наличной иностранной валюты, не имеющей признаков износа или приобретший во время обращения признаки незначительного износа, независимо от года выпуска

В Нацбанке отметили, что уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, являющихся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым совершаются валютно-обменные операции.

В частности, это касается и осуществления операций с банкнотами всех номиналов долларов США, выпускавшихся Федеральной резервной системой с 1914 года до сих пор.

Об этом говорится в Положении о структуре валютного рынка Украины, условиях и порядке торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины, утвержденном постановлением Правления НБУ от 02 января 2019 года № 1 (с изменениями) (далее — Положение № 1).

«Подчеркиваем, что Национальный банк Украины не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет на осуществление валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности обмен долларов США серии 1996 года и выпущенных в обращение ранее», — отметил регулятор.

Следовательно, уполномоченные учреждения обязаны принимать банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков иностранных государств, и не имеют признаков износа или приобрели во время обращения один или несколько признаков незначительного износа.

В случае отказа обменивать валюту из года выпуска Национальный банк готов принимать обращения граждан для проведения соответствующих проверок.

Читайте также: В Раде начали разбираться с комиссиями в обменниках за «изношенные» купюры

Если при проверке будут выявлены факты нарушения требований действующего законодательства и нормативно-правовых актов НБУ, к нарушителям будут применяться адекватные меры воздействия.

На следующей неделе НБУ проведет с уполномоченными учреждениями встречу, в ходе которой обсудит с участниками рынка обращения граждан и проблемные вопросы и предоставит соответствующие разъяснения.

Признаки значительного износа/повреждения купюр

разорванные (разрезанные) на части;

с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически сменные элементы защиты, защитные ленты);

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

с общими загрязнениями, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

обожженные, прожженные, ветхие (повреждены вследствие длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);

имеют явные типографские недостатки.

К признакам незначительного износа согласно приложению к Положению № 1 относятся

локальные потертости (частичная потеря краски на изображениях) и/или потеря бумагой жесткости;

отпечатки штампов/печатей, надписи, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых не превышает 200 мм²;

пятна, общее количество которых не превышает трех штук диаметром до 5 мм каждое;

надрывы или надрезы, общее количество которых не превышает трех штук длиной до 3 мм каждый;

отверстия и проколы, общее количество которых не превышает четырех штук, диаметром не более 1 мм каждый.