После закрытия межбанка в пятницу, 27 ноября, курс доллара подешевел на 9 копеек в покупке и столько же в продаже. В то время как курс евро потерял 21 копейку в покупке и 22 — в продаже.
Доллар и евро продолжили понижение на межбанке
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Валютный рынок
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Открытие 27 ноября
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Закрытие 27 ноября
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Изменения
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45,09/45,12
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45,00/45,03
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09/09
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49,51/49,53
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49,30/49,31
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21/22
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,90−45,46 грн. Евро покупают за 49,28 грн., а продают за 50,00 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,15−45,32, евро — 49,73−50,00 грн.
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Источник: Минфин
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