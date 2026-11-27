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«К большому сожалению, с 28.11.2026 АО „Ощадбанк“ приостанавливает обслуживание клиентов в Краматорске», — говорится в сообщении горсовета.

О дате возобновления работы банка в городе не сообщается.

О временной приостановке работы всех отделений и банкоматов Сбербанка в Краматорске городской совет информировал еще 16 ноября. В городе также прекратило работу последнее отделение ПриватБанка.

Ранее жителям Краматорска рекомендовали пользоваться услугами ближайших отделений Сбербанка, в частности, в Славянске на улице Почтовой, 44 и Александровке на улице Соборной, 11. Кроме того, клиентам доступны дистанционные сервисы банка.

Как Сбербанк сокращал сеть из-за войны

После начала полномасштабного вторжения Сбербанк неоднократно приостанавливал работу отделений в районах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

По итогам 2022 года сеть банка сократилась на 420 отделений — до 1182. В январе 2023 года Ощадбанк сообщал, что всего имел 1385 учреждений. Из них 53 временно не работали по соображениям безопасности, еще 147 были приостановлены на оккупированных территориях. В тот момент клиентов обслуживали в 1185 отделениях.

В июле 2024 года банк сообщал о прекращении работы отделения в Лимане из-за ситуации безопасности. В то же время в городе продолжал работать банкомат. В Торецке сначала приостановили работу отделения, а впоследствии и банкоматов из-за опасности инкассации.

Тогда на подконтрольной Украине территории Донецкой области работало 27 стационарных отделений Сбербанка, два мобильных подразделения в помещениях и одно мобильное отделение на базе автомобиля.

По данным Национального банка Украины, на начало октября 2026 года Сбербанк имел 1103 отделения по всей стране. За третий квартал сеть сократилась еще на 12 учреждений. Несмотря на это, банк остается самым большим в Украине по количеству отделений.

Банковская сеть Украины также продолжает сокращаться

С начала полномасштабной войны количество банковских отделений уменьшилось не только в Сбербанке. По данным НБУ, в течение 2022 года украинские банки закрыли 1349 учреждений.

Наибольшее сокращение пришлось на второй и третий кварталы: за это время банки прекратили работу 525 и 473 отделений соответственно. Больше всего изменения коснулись Харьковской и Донецкой областей, Киева и Херсонщины.

В 2026 году тенденция сохранилась. За третий квартал количество структурных подразделений банков в Украине уменьшилось на 54 — до 4700. Больше всего отделений за этот период закрыли ПриватБанк — 26 и Ощадбанк — 12.