Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 27—30 ноября в коридоре 45,11—45,02 грн/$. Таким образом, в течение этих дней американская валюта подешевеет на 9 копеек.
НБУ снизил курсы основных валют на 27-30 ноября
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Евро также дешевеет
Официальный курс евро в эти же дни установлен на уровне 49,49 грн/€ — 49,35 грн/€.
Таким образом, европейская валюта потеряет 14 копеек по сравнению с пятничным курсом.
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Источник: Минфин
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