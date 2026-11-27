Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) за 10 месяцев 2026 года выявило нарушения во время полных проверок деклараций более чем на 3,5 млрд грн. Чаще проблемы с декларированием фиксировали у представителей местного самоуправления, Национальной полиции, государственных предприятий, областных администраций и коммунальных учреждений.

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В целом агентство завершило 764 полных проверок деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу. Нарушения обнаружены в 758 декларациях, то есть более чем в 99% случаев.

В 429 декларациях установлены признаки недостоверных сведений на общую сумму более 3,065 млрд. грн. Еще в 11 случаях выявлены признаки необоснованности активов более чем на 49 млн грн, а в 12 декларациях — признаки незаконного обогащения более чем на 426 млн грн.

Эффективность полных проверок за этот период составила 60% завершенных проверок с утвержденным результатом.

Кто чаще всего нарушает правила декларирования

Больше всего деклараций с выявленными нарушениями НАПК зафиксировало среди представителей органов местного самоуправления — 176. В эту категорию входят, в частности, депутаты местных советов, руководители и работники аппаратов советов, председатели общин и их заместители.

На втором месте — представители Национальной полиции, в декларациях которых нарушения выявили в 28 случаях.

Также к группам с наибольшим количеством нарушений относятся:

Государственные предприятия — 18 деклараций. Среди них десять представлены руководителями или исполняющими их обязанности, три — заместителями, одна — главным бухгалтером, три — лесничими и одна — членом комиссии по реорганизации.

Областные и районные государственные администрации — 21 декларация, в том числе одна от главы ОГА и одна от его заместителя.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки — 18 деклараций.

Коммунальные предприятия — 15 деклараций, преимущественно от руководителей и их заместителей.

Таможенная и налоговая службы — 13 деклараций, в том числе пять от таможенников и восемь от представителей налоговой.

Судебная система — 11 деклараций, из которых шесть представлены судьями.

Государственная миграционная служба — 11 деклараций.

ГСЧС — 10 деклараций.

Также нарушения зафиксировали в декларациях представителей Национальной гвардии Украины и региональных сервисных центров МВД по восемь случаев.

Наибольшие суммы нарушений в конкретных декларациях

Среди деклараций, полные проверки которых завершили в октябре, НАПК выделило несколько случаев с наибольшими суммами.

У начальника Центральной базы производственно-технологической комплектации Национальной гвардии Украины выявили признаки незаконного обогащения более чем на 19,6 млн грн. По данным агентства, на бывшую жену и сына чиновника была оформлена недвижимость, движимое имущество и корпоративные права, для приобретения которых у семьи не было достаточных официальных доходов.

Кроме этого, в декларации должностного лица установлены признаки недостоверных сведений на 22,9 млн грн. Речь идет о доме в Киевской области, апартаментах в Буковеле, автомобиле Mercedes-Benz и 100 тыс. долларов, предоставленных взаймы третьему лицу. НАБУ начало досудебное расследование.

В декларации главного врача и депутата Хмельницкого областного совета НАПК выявило признаки незаконного обогащения более чем на 235 млн грн. В ходе следственных действий у должностной лица и ее мужа изъяли более 184 млн грн наличных. Кроме того, мужчина депутата вывез в Польшу средства более чем на 23,8 млн грн. Общие денежные активы супругов превышали 241 млн. грн., тогда как официальный совокупный доход составил 7,4 млн. грн.

В декларации судьи Верховного Суда за 2025 год выявили признаки недостоверных сведений более чем на 2,1 млн грн. В частности, речь идет о финансовом обязательстве на 50 тыс. долларов, достоверность которого проверяется.

В декларации бывшего начальника Самаровского районного ТЦК и СП выявили признаки необоснованности активов более чем на 7,5 млн грн. В частности, речь идет о доме в Днепропетровской области стоимостью почти 200 тыс. долларов, оформленном на гражданина США, но, по данным НАПК, фактически построен и используется самим должностным лицом. Материалы были переданы в САП.

В декларации военнослужащего Ровенского областного ТЦК и СП выявили признаки недостоверных сведений более чем на 83 млн грн. Чиновник не смог подтвердить происхождение задекларированных денежных активов более чем на 2,9 млн долларов. ДБР начало досудебное расследование.

По каким должностным лицам дела передают в суд

По результатам проверок НАПК передает обоснованные выводы компетентным органам, если выявляет признаки уголовного или административного правонарушения. В то же время обвинительные акты в суд направляют органы досудебного расследования, а не именно НАПК.

В октябре 2026 года в суд направили обвинительные акты, в частности:

заместителя директора департамента — начальника управления Департамента оборонной работы и обеспечения правопорядка Винницкой ОГА. Речь идет о недостоверных сведениях в декларации за 2024 год более чем на 4,6 млн грн;

главного бухгалтера государственного предприятия «Финансирование инфраструктурных проектов», в декларации которого за 2024 год обнаружили недостоверные сведения более чем на 5,5 млн грн.

В обоих случаях материалы по признакам недостоверного декларирования рассматривались в пределах уголовных производств по соответствующим статьям.

В то же время в судебной практике по результатам предыдущих производств также есть решение относительно должностных лиц. В частности, Житомирский районный суд признал главного специалиста отдела ветеранской политики Житомирской ОГА виновной в административном правонарушении, но закрыл производство по окончании сроков наложения взыскания.

Хмельницкий горрайонный суд признал директора коммунального предприятия по строительству, ремонту и эксплуатации дорог исполнительного комитета Хмельницкого городского совета виновным в недостоверном декларировании и назначил штраф 17 тыс. грн.

По данным НАПК, на рассмотрении судов находятся 73 обвинительных акта за недостоверное декларирование и три — за незаконное обогащение.

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В каких регионах чаще всего выявляют нарушения

Наивысшую часть деклараций с подтвержденными нарушениями среди проверенных НАПК зафиксировало в Волынской области — 11 из 12, или 92%.

Далее по доле нарушений:

Житомирская область — 15 из 19, или 79%;

Херсонская область — 14 из 18, или 78%;

Хмельницкая область — 17 из 22, или 77%;

Днепропетровская область — 60 из 79, или 76%;

Черновицкая область — 8 из 11, или 73%.

В Киеве нарушения установили в 82 из 215 проверенных деклараций — 38%.

НАПК отмечает, что самая полная проверка декларации не означает, что декларант совершил коррупционное правонарушение. Окончательное решение о виновности принимает суд. Выявленные признаки нарушений могут стать основанием для уголовного производства, административной ответственности или обращения в суд по взысканию необоснованных активов.

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