Биткоин (BTC) 27 ноября снова опустился до $59 000 после того, как не смог удержаться около $62 000. Через час рынок зафиксировал ликвидации криптовалютных позиций почти на $190 млн, из которых $182 млн пришлись на ставки на дальнейший рост цены (long). По данным TokenPost, за 24 часа принудительно закрыли позиции более 90 тыс. трейдеров.

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Резкое падение после открытия американских торговых сессий. Биткоин потерял около $3 тыс. от локального максимума, а за ним вниз последовали и другие криптовалюты.

Что стало причиной нового падения BTC

На рынок одновременно давят несколько факторов.

— Отказ от уровня $62 000. Биткоин пытался восстановить эту отметку, но после открытия американских рынков продавцы усилили давление. Утрата локального уровня поддержки спровоцировала принудительное закрытие leveraged long-позиций, что дополнительно ускорило понижение.

— Экспирация опционов на $6,8 млрд. 27 ноября на Deribit завершился срок действия биткоин-опционов примерно на $6,8 млрд, что составило 25,4% открытого интереса по BTC-опционам. Такая масштабная экспирация может усилить краткосрочную волатильность из-за перестройки хеджирования и позиций трейдеров. В то же время прямого доказательства, что именно экспирация повлекла за собой падение, нет.

— Отток средств из биткоина-ETF. Американские спотовые фонды продолжают терять капитал. По данным Farside Investors, 25 ноября чистый отток составил $453 млн, в том числе $329,7 млн пришлись на фонд BlackRock IBIT. В общей сложности шестидневная серия оттоков сократила поступление в ETF примерно на $2,6 млрд. Это ослабляет один из важных каналов институционального спроса на BTC.

— Инфляционные риски и ожидания по ФРС. Инвесторы оценивают перспективы американской монетарной политики, в частности, возможно повышение ставки в декабре. Высокая инфляция и неопределенность стоимости кредитования сдерживают спрос на рисковые активы.

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Ликвидации усилили падение

За один час ликвидации достигли около $190 млн, причем $182 млн пришлись на длинные позиции. Это означает, что большинство принудительно закрытых сделок принадлежало трейдерам, ожидавшим роста BTC.

Когда цена падает, а трейдер использует кредитное плечо, биржа может автоматически закрыть его позицию, если залога недостаточно для покрытия риска. Такие продажи создают дополнительное давление на цену, могут запускать следующие ликвидации и формировать так называемый каскад принудительной продажи.

По данным TokenPost, за последние 24 часа было ликвидировано более 90 тыс. трейдеров, а самая большая единичная ликвидация превысила $9 млн и произошла на Binance.

На момент подготовки материала, по твоему наблюдению, биткоин уже восстановился почти до $60 000. Такой отскок после резкого снижения может быть связан с завершением волны принудительных продаж, однако сам по себе еще не свидетельствует об изменении тренда.

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