Главное за неделю: Новая стратегия НБУ, дефолт США и куда инвестировать $100 тысяч

Не сумев повысить потолок госдолга, Конгресс США может довести страну до первого суверенного дефолта в современной истории. Обвал фондовых рынков, всплеск безработицы, паника в мировой экономике — все это вполне возможно уже после 1 июня, теоретически. Минфин расскажет, что происходит на практике и как реагировать на события за океаном украинцам.

Европейский Совет продлил действие «экономического безвиза» с Украиной на год

Европейский Совет сегодня продлил действие «экономического безвиза» с Украиной еще на год. Это означает, что украинский бизнес не будет платить никаких пошлин, квот и тарифов при экспорте товара в ЕС как минимум до июня 2024 года.

Лучшие танки в мире и «классические» БТРы: что Rheinmetall хочет производить в Украине

Один из крупнейших производителей оружия в мире — немецкий концерн Rheinmetall — планирует наладить производство в Украине и уже создал для этого совместное предприятие с Укроборонпромом. На первом этапе планируется только ремонтировать технику, но дальше планы грандиозные. Среди прочего, в Украине могут ежегодно производить до 400 новейших танков Panther KF51, которых еще нет на вооружении ни одной страны мира. Реально ли реализовать такой проект, разбирался «Минфин».

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