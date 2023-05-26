Дефолт США: насколько реальна такая угроза и как это скажется на Украине
Главное за неделю: Новая стратегия НБУ, дефолт США и куда инвестировать $100 тысяч
Не сумев повысить потолок госдолга, Конгресс США может довести страну до первого суверенного дефолта в современной истории. Обвал фондовых рынков, всплеск безработицы, паника в мировой экономике — все это вполне возможно уже после 1 июня, теоретически. Минфин расскажет, что происходит на практике и как реагировать на события за океаном украинцам.
Европейский Совет продлил действие «экономического безвиза» с Украиной на год
Европейский Совет сегодня продлил действие «экономического безвиза» с Украиной еще на год. Это означает, что украинский бизнес не будет платить никаких пошлин, квот и тарифов при экспорте товара в ЕС как минимум до июня 2024 года.
Лучшие танки в мире и «классические» БТРы: что Rheinmetall хочет производить в Украине
Один из крупнейших производителей оружия в мире — немецкий концерн Rheinmetall — планирует наладить производство в Украине и уже создал для этого совместное предприятие с Укроборонпромом. На первом этапе планируется только ремонтировать технику, но дальше планы грандиозные. Среди прочего, в Украине могут ежегодно производить до 400 новейших танков Panther KF51, которых еще нет на вооружении ни одной страны мира. Реально ли реализовать такой проект, разбирался «Минфин».
monobank отложил запуск stereo в Польше на неопределенный срок
monobank отложил выход на польский рынок, где планировал работать под названием stereo.
4 крупных банка повысили доходность депозитов в гривне
По мере понижения инфляции и роста депозитных ставок привлекательность банковских вкладов будет расти. Рост потребительских цен в годовом исчислении снизился с почти 27% в начале года до 17,9% в апреле.
Средняя зарплата в Украине выросла. Как изменились выплаты за год
Средняя заработная плата за I квартал 2023 г. выросла на 3,1% по сравнению с мартом 2022 года. Сейчас она составляет 13423 грн.
Куда инвестировать $100 тыс: 5 вариантов портфелей — от рисковых до консервативных
Разбирая возможные варианты инвестиций суммы до $50 тыс., «Минфин» подробно рассказал о различных инструментах и описал их плюсы и минусы. В этот раз рассказываем, на какие активы обращают внимание профессиональные финансовые советники и как предлагают формировать портфель для сбережений до $100 тыс. на срок до 10 лет.
Банки наложат арест на миллионы счетов украинцев, на большинство — автоматически
Банки начали сообщать о возобновлении денежных арестов по счетам клиентов, ссылаясь на новые законодательные правила.
Будут ли расти ставки по депозитам: Что ожидают в НБУ
Нацбанк ожидает, что банки продолжат повышать ставки по срочным депозитам населения, несмотря на обновленный прогноз регулятора, предусматривающий снижение учетной ставки уже в 4 квартале 2023 года.
Банки с начала года уже получили 44 миллиарда гривен чистой прибыли
Платежеспособные банки в январе-апреле 2023 года получили 44 миллиарда гривен чистой прибыли по сравнению с 7,43 млрд грн убытка за аналогичный период 2022 года.
Стоит ли покупать криптовалюту? Советы НБУ
Криптовалюта является рискованным инструментом для вложения денег, украинцам советуют сосредоточиться на других инструментах инвестирования своих сбережений: от депозитов до гособлигаций. Об этом заявила первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.
Нацбанк представил новую стратегию до 2025 года
Национальный банк Украины разработал новую институциональную стратегию, учитывающую факторы влияния вторжения России на условия функционирования финансовой системы и сфокусированную на защиту финансовой стабильности и восстановления страны.
В Украине стало больше должников. Топ причин, по которым украинцы попадают в реестр
С начала Великой войны количество задолженностей в Едином реестре должников возросло на 615 тысяч или на 8%. Для сравнения, в 2021 годовой прирост составлял почти 1,5 млн долгов или 29%.
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Криптобиржа Hotbit объявила о закрытии
Криптобиржа Hotbit объявила о закрытии, операции на платформе были остановлены в 7:00 22 мая. В своем сообщении команда биржи просит всех пользователей вывести свои активы к 07:00 21 июня.
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