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8 мая 2023, 9:40 Читати українською

Спецназ чиновников: как он поднимает экономику Индии и может ли прижиться у нас

Стремительному росту экономики Индия в значительной степени обязана отдельной группе государственных чиновников. Они получают высокие зарплаты и занимают ключевые должности, но полностью оправдывают затраты государства на себя. Во сколько они обходятся бюджету страны и могла ли их позволить себе Украина, рассказал сооснователь и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Стремительный рост индийской экономики в значительной степени объясняется отдельной группой государственных чиновников, которые получают высокие зарплаты и занимают ключевые должности.

Спецназ государственного управления

Знаете, в чем успех экономики Индии? Да, именно успех. Эта страна растет быстрее многих других.

ВВП:

  • 2000 — $461 млрд,
  • 2010 — $1,7 трлн (рост в 3,7 раз),
  • 2020 — $2,7 трлн (рост 1,6 раза),
  • 2027-е — $5 трлн (стратегическая цель).

Нам говорят, что нельзя следовать примеру Сингапура, Грузии. Это маленькие страны. А вот Индия. Огромная страна с площадью 3,28 млн. кв.км (Украина, для сравнения, 600 тыс. кв.км) Страна с населением 1,4 млрд человек. С долей теневой экономики не менее 20%.

Но экономика страны активно растет. Как они этим управляют? Ответ меня удивил.

Оказывается, важнейшую роль в управлении страной играют сотрудники спецоргана — Индийская административная служба — Indian Administrative Service (IAS).

Это не простые госслужащие. Это как спецназ среди всех госслужащих! У них специальная подготовка и обучение.

Только они имеют право занимать руководящие должности в госсекторе и министерские позиции, это не случайные люди, как в некоторых странах. А специально для этого обученные.

Сотрудники службы IAS должны владеть широким спектром навыков и квалификаций, включая:

  • Лидерские качества и умение работать в команде.
  • Организационные навыки и умение управлять процессами.
  • Аналитические и проблемно ориентированные навыки.
  • Навыки общения и убеждения.
  • Знание правовых норм и нормативных актов.
  • Понимание социальных и экономических проблем страны.
  • Знание административных процедур и системы правительства.

Численность службы IAS составляет около 5 тыс. человек, которые занимаются управлением разных отраслей правительства. Всего 5 тыс. из 6 млн госслужащих (менее 0,1%).

Ежегодно на индийскую административную службу отбирают лишь 180 кандидатов из разных категорий. Отобранные кандидаты проходят двухлетний период обучения IAS в Национальной академии управления им. Лала Бахадура Шастри (LBSNAA).

Сотрудники службы IAS проходят широкую подготовку, включающую как академические, так и практические занятия. Программа обучения для сотрудников IAS разработана и ведется Индийской Академией Административных Наук в Муссуре.

Карьера в IAS строится на основе системы ступеней. Сотрудники службы начинают свою карьеру как младшие административные чиновники, затем продвигаются на более высокие должности. Продвижение в карьере осуществляется на основании производительности, опыта и квалификации сотрудника.

Одной из основных функций IAS является обеспечение эффективного и честного управления. Сотрудники службы должны быть независимыми и не склонными к коррупции. В этом контексте служба IAS играет немаловажную роль в борьбе с коррупцией в правительственных структурах.

Во сколько обходится содержание этих чиновников

Заработная плата сотрудников службы IAS зависит от занимаемой должности.

Вот примеры заработной платы на разных позициях:

  • Младший административный чиновник: от 50 до 70 тыс. индийских рупий в месяц (около $700−1000).
  • Помощник-комиссар: около $1−2 тыс.
  • Комиссар: около $2-$3,5 тыс.
  • Более высокие должности, такие как глава региона или министр, могут получать зарплату около $3,5-$7 тыс.

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Чем этот пример интересен для нас

В Украине госслужащих, без учета военных и Нацгвардии, более 0,5 млн человек. Всех заменить невозможно. Учитывая индийский пример, нам нужен свой Легион Государственников.

Если взять по аналогии с Индией, что «государственный спецназ» составляет всего 0,1%, то для Украины это будет около 500 человек.

500 высокомотивированных, высокопрофессиональных спецназовцев, которые возглавят госорганы и изменят страну.

Даже если взять среднюю ЗП в $5 тыс, налогоплательщикам они обойдутся в год лишь в $42 млн.

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Много ли это, или мало? С учетом того, что Украина в год только от коррупции теряет более $30 млрд — эта сумма ни о чем. Вопрос лишь в том, хотим ли мы оставить все как есть и дождаться прекращения государства Украина или… мы готовы менять страну.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
mihab
mihab
8 мая 2023, 11:44
#
А як у них з кумівством ??? :)
+
+30
idebsa
idebsa
8 мая 2023, 11:59
#
З якогось мультфільма: — для цієї операції візьміть кращих з кращих, — так їх немає, — тоді візьміть кращих з гірших
+
0
bonv
bonv
8 мая 2023, 13:29
#
Українські чиновники хочуть ще більших зарплат? І продовжувати брати хабарі.
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