Новая пенсионная реформа: кто и как будет выплачивать пенсии украинцам

С 1 января 2024 года все работающие украинцы до 55 лет будут вынуждены отчислять на накопительные счета часть уплачиваемого ЕСВ. Это один из главных пунктов новой пенсионной реформы, которую планирует рассмотреть парламент. Соответствующий законопроект (№ 9212) уже зарегистрирован в ВР. О других требованиях проекта и их недостатках The Page рассказал Юрий Бойко, член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). «Минфин» выбрал главное.

Предыдущая попытка принять профильный законопроект была осенью, но тогда к рассмотрению в сессионном зале дело так и не дошло. Анализ нового документа показал, что ряд ключевых норм, а особенно дискуссионных, так и остался без внимания разработчиков. К примеру, особо значимые — инвестиционная стратегия уполномоченного фонда, гарантии по сохранению пенсионных взносов так и не были раскрыты в достаточной степени.

Решительность и скорость при принятии решений важны, но при этом не должно пострадать качество. Если ряд норм будут детализированы в ходе доработки законопроекта, можно говорить о качестве и реформе не для галочки. Далее подробнее рассмотрю нормы, которые мы бы, как регулятор (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку является главным разработчиком базового законопроекта, — ред.), сочли нужным доработать.

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Кто будет отвечать за пенсионные накопления

Уполномоченный пенсионный фонд — это ключевой институт, который должен быть создан государством в рамках реформы. Это пенсионный провайдер, который со старта возьмет на себя всю ответственность за сохранение и приумножение пенсионных накоплений, и он должен быть образцом для других провайдеров услуг.

Позитивным является то, что законопроект предполагает создание в начале именно одного единого фонда под пристальным наблюдением государства, а через определенный период — с 2026 года — допуск к системе авторизованных негосударственных пенсионных фондов. Человеку не придется столкнуться с неопределенностью при выборе варианта накоплений среди большого количества пенсионных учреждений.

Вход для всех участников один. А уже через несколько лет человек по желанию сможет перевести свои пенсионные накопления в любой фонд по собственному выбору. Это отличная опция, которая будет способствовать получению гражданами начальных знаний и опыта накоплений, и в дальнейшем конкуренции и развитию инфраструктуры рынка.

Впрочем, остается неясной будущая структура инвестиций уполномоченного пенсионного фонда, а также стратегия хранения и приумножения накоплений. По нашему мнению, будет уместно предусмотреть, чтобы уполномоченный пенсионный фонд, создаваемый государством, имел форму Фонда жизненного цикла (определенной даты). Именно такая форма будет оптимальной, поскольку фонд создается для широкого круга лиц всех возрастов, у которых разные инвестиционные приоритеты.

Это позволило бы обеспечить индивидуальный подход к построению инвестиционной стратегии для участников системы, в зависимости от их возраста, когда уровень инвестиционного риска уменьшается при приближении участника системы к достижению пенсионного возраста. Такой подход позволит правильно распределять риски на разных этапах накоплений, сделает администрирование более простым и понятным, а будущие результаты более прогнозируемыми.

Также необходимо пересмотреть требования по структуре активов уполномоченного фонда. Авторы документа предлагают, чтобы пенсионные активы не менее чем на 80% состояли из ценных бумаг, погашение и получение дохода по которым гарантировано Кабмином (т.е. из ОВГЗ). Считаем, что нужно либо сразу отказаться от таких требований, либо ограничить действие этой нормы на срок до 3 лет с даты запуска накопительной пенсионной системы. Чем более диверсифицированным будет портфель фонда (и системы в целом), тем надежнее будут сбережения.

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Гарантии пенсионных выплат

Законопроект предусматривает, что пенсионные выплаты участникам уполномоченного фонда гарантирует государство. Вопрос о лицах, которые выберут для себя негосударственные пенсионные фонды, остается открытым. Но мы считаем, что гарантирование выплат пенсионных накоплений является одним из ключевых. Именно от него будет зависеть доверие граждан к системе и государству в целом. Поэтому нормы гарантий должны быть тщательно проработаны и существенно дополнены.

По нашему мнению, в финальном тексте закона должен быть четко прописан механизм применения гарантий, четко определены объекты, случаи и правила их применения. Установка прозрачных и понятных условий должна быть введена до того, как система заработает.

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Какой должна быть роль государства в пенсионной реформе

Позитивным в законопроекте является то, что уполномоченный фонд, созданный государством, управляется независимым советом и независимыми рыночными институтами, и не находится на «ручном управлении» государства.

Однако, законопроект предусматривает достаточно существенное участие правительства в утверждении главных субъектов системы, а именно администратора, компаний по управлению активами и хранителя уполномоченного фонда. В определенной степени это можно назвать вмешательством в деятельность уполномоченного фонда, который хоть и будет государственным, должен стать отдельным независимым институтом.

Вызывает сомнения и обоснованность объединения функций администратора уполномоченного фонда и администратора Единого социального реестра одним учреждением, которое определит Кабмин. Эта опция требует дополнительного обсуждения, поскольку она противоречит тексту самого законопроекта.

С запуском в 2024-м уже не успеваем

Мы неоднократно отмечали, что непосредственному запуску второго уровня пенсионного обеспечения должен предшествовать период, по меньшей мере, 18 месяцев, отведенный для подготовки. В течение него вовлеченные в реформу государственные органы должны создать нормативную базу, выстроить инфраструктуру и авторизовать участников.

Создание программного обеспечения, удобных форматов доступа участников к системе и создание в конечном итоге баз данных и учет лиц невозможно решить за несколько дней. Поэтому вступление в силу закона с 1 января 2022 года, как это указано в переходных положениях, а также начало обязательной уплаты пенсионных взносов работодателем уже в 2024 году выглядят нереалистичными.

Подводя итог сказанному, отмечу, что многолетняя экспертиза государственных органов, и в частности НКЦБФР, позволит подготовить к финальному чтению предложения, которые учтут ряд, возможно и не очевидных сейчас, однако важных моментов. Наша цель — провести реформу, которая вызвала бы доверие у населения и одобрение у международных партнеров, которые внимательно отслеживают ход изменений в нашем государстве.

Именно совместная работа и учет замечаний — залог успеха не только при голосовании, но и тогда, когда мы с вами выйдем на пенсию и станем непосредственными потребителями конечных результатов системы.