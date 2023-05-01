С ростом цен и без инвестиций: какой может быть наша экономика в этом году

О том, когда возможно восстановление экономики и значительных инвестиций в Украину, насколько важна поддержка Запада, которая будет с гривной в 2023 году и инфляционные прогнозы, в интервью Gazeta.ua рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса . Минфин выбрал ключевые тезисы.

Зиму пережили, но в следующей снова возникнут проблемы

Эту зиму мы пережили гораздо лучше, чем можно было ожидать. Энергетическая система оказалась стойкой. Плюс западная поддержка как трансформаторами, генераторами, так и улучшением системы противовоздушной обороны. Макроэкономисты даже начали пересматривать свои прогнозы на этот год. Потому что уже в первом квартале — феврале-марте — отключений света нет, бизнес работает, скоро мы сможем экспортировать электроэнергию.

Вряд ли мы сможем выйти на энергетические показатели условно в 2021 году — конечно, будут какие-то минусы, и в следующую зиму российские оккупанты непременно будут нам вредить. Но у нас все равно будет полная мощность в электричестве и они точно не смогут этому помешать. Хотя зимой снова возникнут проблемы. Сейчас трудно говорить, что будет через девять месяцев.

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«Мы сейчас не можем восстановить никакие экономические отрасли»

В первую очередь пострадал бизнес, который не мог полноценно работать из-за отсутствия электроэнергии. Это металлургия и другие отрасли, критически зависящие от подачи электричества.

Уменьшатся наши объемы экспорта, но только по отношению к 2021 году, а не к 2022-му. Это минус, но он опять-таки не критичен. В прошлом году мы уже были в ситуации, когда наш экспорт агропродукции был меньше, чем перед полномасштабной войной. У нас будут меньшие экспортные доходы, но это вполне прогнозируемо. С прошлого года украинская экономика упала на 30%. Вряд ли стоит ожидать дополнительных минусов в 2023-ем. Ситуация сильно зависит от того, будет ли работать зерновой коридор.

У нас сейчас нет таких ресурсов, чтобы компенсировать эти (от экспорта зерновых, ред.) потери. Когда закончится война, мы будем жить с этим же уровнем экономики, существенного роста не будет. Ни о каких компенсаторах не может быть и речи.

У нас не будет восстановления экономики и значительных инвестиций, пока идет война. Во время войны не будет никаких финансовых вливаний со стороны Запада. Никто не готов инвестировать при таком уровне неопределенности — с одной стороны, может прилететь ракета, с другой — есть неопределенность по макроситуации. Никто ничего не может прогнозировать, потому и не будет инвестиций. Во время войны Украина неинтересна любым инвесторам — западным, восточным или местным.

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Поддержка Запада для Украины критически важна

Ситуация в Украине вообще зависит от поддержки Запада, можно сказать, критически. Половину государственного бюджета финансируют западные партнеры. Все соцвыплаты, пенсии, субсидии, зарплаты учителям и врачам осуществляют за счет наших союзников.

Из-за войны у нас огромній дефицит бюджета, поэтому все деньги, которые Украина зарабатывает, за некоторыми исключениями, тратит на армию. Все остальное финансирует Запад. Поэтому значительное уменьшение дефицита бюджета в этом году ожидать бесполезно.

Что ожидает гривну 2023-го

Есть официальный курс гривны, и в ближайшее время он будет оставаться стабильным. Наблюдаемые сейчас колебания совершаются на наличном рынке. Последние месяц-полтора мы видим укрепление гривны на определенном уровне. Это связано с рядом факторов — от регуляции Национального банка до сезонного давления аграриев, продающих доллары, готовясь к посевной. Но это кэшевый, черный рынок. Межбанковский курс остается стабильным. Нацбанк благодаря западной поддержке достаточно резервов, чтобы держать курс гривны на стабильном уровне.

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Цены будут расти, но инфляция будет контролируемой

Наш прогноз свидетельствует, что инфляция в этом году будет меньше. В 2023 году нас ожидает почти 20% инфляции. Цены, в том числе на продукты, будут расти высокими темпами. Но я не вижу никакой паники у потребителей или массовых закупок.

20% — это действительно большая цифра, но она контролируемая, как и в прошлом году, когда инфляция составляла 26%, что является хорошим показателем для страны, находящейся в состоянии войны.

К тому же, эти данные были почти такие же, как у наших соседей на Западе — страны Восточной Европы и Балтии в прошлом году имели подобные показатели инфляции.