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1 мая 2023, 15:07 Читати українською

С ростом цен и без инвестиций: какой может быть наша экономика в этом году

О том, когда возможно восстановление экономики и значительных инвестиций в Украину, насколько важна поддержка Запада, которая будет с гривной в 2023 году и инфляционные прогнозы, в интервью Gazeta.ua рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Минфин выбрал ключевые тезисы.

О том, когда возможно возобновление экономики и значительных инвестиций в Украину, насколько важна поддержка Запада, которая будет с гривной в 2023 году и инфляционные прогнозы — в интервью Gazeta.ua рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Зиму пережили, но в следующей снова возникнут проблемы

Эту зиму мы пережили гораздо лучше, чем можно было ожидать. Энергетическая система оказалась стойкой. Плюс западная поддержка как трансформаторами, генераторами, так и улучшением системы противовоздушной обороны. Макроэкономисты даже начали пересматривать свои прогнозы на этот год. Потому что уже в первом квартале — феврале-марте — отключений света нет, бизнес работает, скоро мы сможем экспортировать электроэнергию.

Вряд ли мы сможем выйти на энергетические показатели условно в 2021 году — конечно, будут какие-то минусы, и в следующую зиму российские оккупанты непременно будут нам вредить. Но у нас все равно будет полная мощность в электричестве и они точно не смогут этому помешать. Хотя зимой снова возникнут проблемы. Сейчас трудно говорить, что будет через девять месяцев.

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«Мы сейчас не можем восстановить никакие экономические отрасли»

В первую очередь пострадал бизнес, который не мог полноценно работать из-за отсутствия электроэнергии. Это металлургия и другие отрасли, критически зависящие от подачи электричества.

Уменьшатся наши объемы экспорта, но только по отношению к 2021 году, а не к 2022-му. Это минус, но он опять-таки не критичен. В прошлом году мы уже были в ситуации, когда наш экспорт агропродукции был меньше, чем перед полномасштабной войной. У нас будут меньшие экспортные доходы, но это вполне прогнозируемо. С прошлого года украинская экономика упала на 30%. Вряд ли стоит ожидать дополнительных минусов в 2023-ем. Ситуация сильно зависит от того, будет ли работать зерновой коридор.

У нас сейчас нет таких ресурсов, чтобы компенсировать эти (от экспорта зерновых, ред.) потери. Когда закончится война, мы будем жить с этим же уровнем экономики, существенного роста не будет. Ни о каких компенсаторах не может быть и речи.

У нас не будет восстановления экономики и значительных инвестиций, пока идет война. Во время войны не будет никаких финансовых вливаний со стороны Запада. Никто не готов инвестировать при таком уровне неопределенности — с одной стороны, может прилететь ракета, с другой — есть неопределенность по макроситуации. Никто ничего не может прогнозировать, потому и не будет инвестиций. Во время войны Украина неинтересна любым инвесторам — западным, восточным или местным.

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Поддержка Запада для Украины критически важна

Ситуация в Украине вообще зависит от поддержки Запада, можно сказать, критически. Половину государственного бюджета финансируют западные партнеры. Все соцвыплаты, пенсии, субсидии, зарплаты учителям и врачам осуществляют за счет наших союзников.

Из-за войны у нас огромній дефицит бюджета, поэтому все деньги, которые Украина зарабатывает, за некоторыми исключениями, тратит на армию. Все остальное финансирует Запад. Поэтому значительное уменьшение дефицита бюджета в этом году ожидать бесполезно.

Что ожидает гривну 2023-го

Есть официальный курс гривны, и в ближайшее время он будет оставаться стабильным. Наблюдаемые сейчас колебания совершаются на наличном рынке. Последние месяц-полтора мы видим укрепление гривны на определенном уровне. Это связано с рядом факторов — от регуляции Национального банка до сезонного давления аграриев, продающих доллары, готовясь к посевной. Но это кэшевый, черный рынок. Межбанковский курс остается стабильным. Нацбанк благодаря западной поддержке достаточно резервов, чтобы держать курс гривны на стабильном уровне.

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Цены будут расти, но инфляция будет контролируемой

Наш прогноз свидетельствует, что инфляция в этом году будет меньше. В 2023 году нас ожидает почти 20% инфляции. Цены, в том числе на продукты, будут расти высокими темпами. Но я не вижу никакой паники у потребителей или массовых закупок.

20% — это действительно большая цифра, но она контролируемая, как и в прошлом году, когда инфляция составляла 26%, что является хорошим показателем для страны, находящейся в состоянии войны.

К тому же, эти данные были почти такие же, как у наших соседей на Западе — страны Восточной Европы и Балтии в прошлом году имели подобные показатели инфляции.

Комментировать

Комментарии - 4

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bonv
bonv
1 мая 2023, 16:39
#
Зараз Україну дуже підтримує міжнародна фінансова допомога, яка допомагає покрити значний бюджетний дефіцит. Крім цього, міжнародні резерви України у березні досягли рекордного рівня за останні 11 років — 31,9 мільярда доларів.
За даними Нацбанку, таке зростання відбулося завдяки саме міжнародній допомозі, а також меншим обсягам продажу валюти із резервів для підтримки курсу. Так, у березні регулятор продав 1,67 млрд доларів, коли взимку обсяги продажів були практично вдвічі більшими.
Всього обсяг надходжень від міжнародних партнерів цьогоріч може перевищити 42 млрд доларів, і в НБУ очікують, що золотовалютні резерви країни сягнуть близько 35 млрд доларів наприкінці року. Це дозволить регулятору і надалі підтримувати курсову стійкість та поступово пом’якшувати валютні обмеження. Зокрема, у квітні Нацбанк вже дозволив банкам продавати населенню ще більше готівкової валюти: тепер фінустанови можуть продавати клієнтам 120 відсотків обсягу купівлі безготівкової валюти у населення, починаючи з 13 квітня 2022 року (минулого літа вони могли продавати половину такої валюти, а з вересня — 100 відсотків).
Поліпшення економічної ситуації в цілому також, безперечно, впливає на курсову стабільність. Інфляція в Україні почала сповільнюватися: в березні вона знизилася до 21,4 відсотка, і Нацбанк також покращив свій прогноз — з 18,7 до 14,8 відсотка на кінець року. Поліпшив регулятор також і прогноз економічного зростання країни в 2023 році - з 0,3 до 2 відсотків.
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0
bonv
bonv
1 мая 2023, 16:40
#
Такі прогнози вселяють оптимізм щодо стану національної економіки в цілому і валютного курсу зокрема. І більшість фінансових експертів наразі не бачать загроз для курсу гривні найближчим часом. Баланс між попитом та пропозицією валюти на ринку, а також значні обсяги міжнародної допомоги дозволяють гривні не знецінюватися і тримати стабільність в межах 37−38 гривень за одиницю американської валюти.
Серед негативних факторів, які можуть певною мірою вплинути на валютний курс, слід відзначити проблеми з експортом зернових. Деякі європейські країни заборонили імпорт українського зерна через те, що місцевим аграріям важко конкурувати з дешевшим українським продуктом.
Крім цього, країна терорист Росія постійно перешкоджає роботі «зернового коридору», яким вивозиться вітчизняна аграрна продукція з трьох наших морських портів. Тому зниження валютної виручки українських аграріїв може призвести і до здорожчання іноземної валюти в Україні. Фахівці звертають увагу і на те, що це має певний психологічний вплив на очікування наших громадян щодо девальвації гривні.
+
0
bonv
bonv
1 мая 2023, 16:40
#
Але при цьому наразі вагомих коливань курсу чи різкого знецінення гривні не передбачається. Експерти не бачать причин для значних змін до кінця цієї весни — початку літа і очікують збереження курсу приблизно на нинішньому рівні. Також фахівці вважають, що успішний контрнаступ наших героїчних Збройних Сил, який всі очікують у травні-червні, теж може позитивно позначитися на стабільності національного валютного ринку.
Звісно, завжди можуть мати місце екстраординарні чинники, але на те вони і екстраординарні - спрогнозувати їх неможливо. А зараз приводів для хвилювань щодо курсу гривні немає. Тому слід чекати не девальвації гривні, а Перемоги наших героїв на полі бою — і робити максимум зі свого боку, аби допомагати їм.
Катерина Жирій.
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0
irakez
irakez
1 мая 2023, 17:12
#
За 2022 доларові ціни не змінились, тобто інфляція була компенсована девальвацією. Але якщо доларові ціни в Україні за 2023 виростуть на 20%, то Україна втратить найбільшу конкурентну перевагу для тих, хто не прив’язан до країни через роботу, а може вільно вибирати країну, порівнюючи свій доларовий дохід з вартістю місцевого життя. Еміграція ще більше прискориться.
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