Главное за вторник: Прогноз курса доллара, репутация акционеров Сенс Банка и привлечение второго гранта

Доля государства в банковской системе Украины будет расти. Об этом неделю назад заявил Национальный банк, когда комментировал предложение по продаже Сенс Банка (бывший Альфа-Банк) польским инвесторам. Рынку четко дали понять, что новых частных акционеров у Сенс Банка не будет, структура будет национализирована. Для чего регулятор проработал соответствующий законопроект и передал его в Верховную Раду.

Минфин разместил на аукционе облигации на 17,4 миллиарда

На аукционе 28 марта Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 17,39 млрд грн, что на 11,79 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 5,60 млрд грн.

Кабмин одобрил привлечение второго гранта от США и партнеров на $2,66 миллиарда

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании, 28 марта, принял распоряжение для получения в этом году второго гранта от США в размере $2,5 млрд. Еще $150 млн предоставят другие партнеры. Вместе это позволит привлечь уже второй в этом году транш в размере $2,66 млрд.

НБУ признал небезупречной деловую репутацию акционеров Сенс Банка

Национальный банк признал небезупречной деловую репутацию владельцев существенного участия (акционеров) в АО «Сенс Банк» (бывший Альфа-Банк) — ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited.

Курс доллара 40,2 грн/$, а рост ВВП — 2%. Прогноз ICU

Украинская экономика стабилизировалась после прошлогоднего падения на 29%, и в этом году ожидается едва заметное экономическое восстановление на 2% благодаря улучшению ситуации в сфере безопасности и логистики, говорится в макропрогнозе инвесткомпании ICU.

Банкротство банков: Чего боятся банкиры, плохие активы и что будет делать ФРС (видео)

В этом видео финансовый аналитик Михаил Федоров анализирует состояние мировой экономики. Он рассказывает о банкротстве банков в США, чего боятся банкиры, повышении ставок ФРС и когда может треснуть финансовая система.