Кабмин одобрил привлечение второго гранта от США и партнеров на $2,66 миллиарда

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании, 28 марта, принял распоряжение для получения в этом году второго гранта от США в размере $2,5 млрд. Еще $150 млн предоставят другие партнеры. Вместе это позволит привлечь уже второй в этом году транш в размере $2,66 млрд. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Telegram .

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«Сегодня приняли распоряжение для получения второго гранта от США в размере $2,5 млрд. Средства поступят через проект МБРР, а также Международной ассоциации развития. Кроме того, еще $150 млн предоставят другие партнеры», — отметил глава правительства.

Куда пойдут деньги

Денежные средства будут направлены на выплату зарплат спасателям, учителям, врачам, на помощь пенсионерам, внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью и малообеспеченным семьям.

В целом с начала года Украина получила почти $5 млрд поддержки от ЕС и более $2 млрд поддержки от США.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабмин одобрил проект Меморандума с МВФ.