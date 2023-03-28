Курс доллара 40,2 грн/$, а рост ВВП — 2%. Прогноз ICU

Украинская экономика стабилизировалась после прошлогоднего падения на 29%, и в этом году ожидается едва заметное экономическое восстановление на 2% благодаря улучшению ситуации в сфере безопасности и логистики, говорится в макропрогнозе инвесткомпании ICU.

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Инфляция

Согласно прогнозу, потребительская инфляция резко замедлится в этом году из-за слабого частного спроса, стабильных тарифов и фиксированного обменного курса. В ICU ожидают, что инфляция будет составлять 15,4%, замедлившись с 26,6% в прошлом году.

Низшая инфляция в сочетании со снижением давления на валютном рынке побудила НБУ отказаться от жесткой риторики в части монетарной политики, и ICU ожидает, что учетная ставка впервые будет снижена в апреле или июне.

В части внешнего сектора ключевым риском станет рост дефицита торговли товарами и продолжение оттока частного капитала из Украины. Однако, как и в прошлом году эти риски будут нивелироваться кредитами и грантами от международных партнеров Украины.

Курс доллара

НБУ сможет удерживать курс гривны к доллару на текущем уровне в ближайшие несколько кварталов, но может незначительно ослабить его в конце года, чтобы снизить внешние дисбалансы экономики. Отмечается, что курс доллара по итогам года составит 40 грн/$.

Дефицит бюджета

Дефицит бюджета, по всей вероятности, останется на уровне около 28% ВВП. Внешнее финансирование станет единственным источником для его покрытия. Международные резервы, по оценке ICU, вырастут с $28,5 млрд в прошлом году до $30,6 млрд.

Значительные внешние заимствования приведут к росту соотношения государственного долга к ВВП более чем на 90%.