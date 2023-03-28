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28 марта 2023, 15:32 Читати українською

Курс доллара 40,2 грн/$, а рост ВВП — 2%. Прогноз ICU

Украинская экономика стабилизировалась после прошлогоднего падения на 29%, и в этом году ожидается едва заметное экономическое восстановление на 2% благодаря улучшению ситуации в сфере безопасности и логистики, говорится в макропрогнозе инвесткомпании ICU.

Украинская экономика стабилизировалась после прошлогоднего падения на 29%, и в этом году ожидается едва заметное экономическое восстановление на 2% благодаря улучшению ситуации в сфере безопасности и логистики, говорится в макропрогнозе инвесткомпании ICU.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиИнфляцияСогласно прогнозу, потребительская инфляция резко замедлится в этом году из-за слабого частного спроса, стабильных тарифов и фиксированного обменного курса.
Фото: inventure.com.ua

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Инфляция

Согласно прогнозу, потребительская инфляция резко замедлится в этом году из-за слабого частного спроса, стабильных тарифов и фиксированного обменного курса. В ICU ожидают, что инфляция будет составлять 15,4%, замедлившись с 26,6% в прошлом году.

Низшая инфляция в сочетании со снижением давления на валютном рынке побудила НБУ отказаться от жесткой риторики в части монетарной политики, и ICU ожидает, что учетная ставка впервые будет снижена в апреле или июне.

В части внешнего сектора ключевым риском станет рост дефицита торговли товарами и продолжение оттока частного капитала из Украины. Однако, как и в прошлом году эти риски будут нивелироваться кредитами и грантами от международных партнеров Украины.

Курс доллара

НБУ сможет удерживать курс гривны к доллару на текущем уровне в ближайшие несколько кварталов, но может незначительно ослабить его в конце года, чтобы снизить внешние дисбалансы экономики. Отмечается, что курс доллара по итогам года составит 40 грн/$.

Дефицит бюджета

Дефицит бюджета, по всей вероятности, останется на уровне около 28% ВВП. Внешнее финансирование станет единственным источником для его покрытия. Международные резервы, по оценке ICU, вырастут с $28,5 млрд в прошлом году до $30,6 млрд.

Значительные внешние заимствования приведут к росту соотношения государственного долга к ВВП более чем на 90%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+30
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
28 марта 2023, 16:16
#
Поживем увидим…
+
+30
dvded .
dvded .
28 марта 2023, 16:39
#
Че там курс уже ниже 38
+
+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
28 марта 2023, 16:48
#
Чем хуже будут дела у олигархов,тем ниже будет курс доллара к гривне.
+
+15
Kaleso
Kaleso
28 марта 2023, 16:55
#
Мені нравлять ці люди які радіють низькому курсу і думаю що це все економічно обгрунтовано, а не штучно)))) і думають що це позитивно для України але це позитивно для багатих бо в бюджет ми не дополучаємо гроші через не правильні розрахунки бо курс був закладений другий і надходження розраховувались по більшому на ціни і шось друге малий курс ніче недає купити прості люди по мало курсу мало таких бо всі грн понесли на депозити і депозити доларів і виходить вигода багатим які затарюються знаючи який буде курс
+
+30
SkeptikUA
SkeptikUA
28 марта 2023, 17:21
#
Так вже світ влаштований що багатим вигода завжди, якщо це не соціалізм. А курс поліз вниз, бо люди «барижать» купуючи на депозит по 37.45 і продають через 3 місяці в обмінниках, та й так по колу.
+
0
Leonid Kramorenko
Leonid Kramorenko
28 марта 2023, 17:24
#
Перепрошую, ті що понесли всі гривні і долари на депозит принаймні не втратять на коливаннях курсу — вгору чи вниз піде, байдуже. А вигода насправді всім таки існує бо товари та послуги що привʼязані до долара мають дешевшати.
+
+15
vitalik7417
vitalik7417
28 марта 2023, 18:26
#
Главное для стабильности наших финансов и курса гривны — это три миллиарда долларов от США и Европы каждый месяц, которые покрывают наш бюджетный дефицит. А доллар вниз, потому что пусть и полномаштабная война идёт, но весенний фактор никто не отменял — у фермеров посевная и они скидывают валюту под неё, плюс зерновую угоду продлили.
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