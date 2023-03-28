На аукционе 28 марта Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 17,39 млрд грн, что на 11,79 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 5,60 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин разместил на аукционе облигации на 17,4 миллиарда
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Что предлагали инвесторам
28 марта Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 28,15 млн грн под 18,50% с погашением 14 февраля 2024 года;
- 49,27 млн грн под 19,00% с погашением 26 июня 2024 года;
- 4,51 млн грн под 19,50% с погашением 30 октября 2024 года;
- 3,03 млрд грн под 18,98% с погашением 2 апреля 2025 года.
В иностранной валюте:
- $294,66 млн под 4,74% с погашением 14 сентября 2023 года;
- $5,69 млн под 4,59% с погашением 5 октября 2023 года;
- $90,11 млн под 4,84% с погашением 28 декабря 2023 года.
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О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
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