НБУ признал небезупречной деловую репутацию акционеров Сенс Банка

Национальный банк признал небезупречной деловую репутацию владельцев существенного участия (акционеров) в АО « Сенс Банк » (бывший Альфа-Банк) — ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Напомним, ABH Holdings SA — это владелец прямого существенного участия (акционер), которому принадлежит 57,6006% акций АО «Сенс Банк». ABH Holdings SA является единственным участником ABH Ukraine Limited, также являющимся владельцем прямого существенного участия (акционером), которому принадлежит 42,3994% акций банка.

ABH Holdings SA

Национальный банк признал деловую репутацию ABH Holdings SA небезупречной, учитывая применение к нему признаков небезупречной деловой репутации юридического лица.

Так, ABH Holdings SA владел существенным участием в Amsterdam Trade Bank NV (Нидерланды), который 22 апреля 2022 года был признан банкротом.

Кроме того, в отношении владельцев существенного участия в ABH Holdings SA А. Косогова, М. Фридмана и П. Авена, а также его руководителя применяются признаки небезупречной деловой репутации, определенные положением о лицензировании банков, утвержденным постановлением правления НБУ от 22 декабря 2018 г. № 149 (с изменениями), что также признак небезупречной деловой репутации владельца существенного участия в банке-юридического лица.

В связи с этим Национальный банк применил к ABH Holdings SA меру влияния в виде временного, до устранения нарушения, запрета использовать право голоса за:

165 464 910 824 простыми именными акциями АО «Сенс Банк», составляющими 57,6006% уставного капитала банка, принадлежащими ABH Holdings SA;

121 797 564 660 простыми именными акциями АО «Сенс Банк», составляющими 42,3994% уставного капитала банка, принадлежащих владельцу существенного участия в Банке ABH Ukraine Limited, единственным участником которого является ABH Holdings SA и через которого ABH Holdings SA участием в Банке.

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ABH Ukraine Limited

Национальный банк признал деловую репутацию ABH Ukraine Limited небезупречной, учитывая наличие, в частности, признаков небезупречной деловой репутации, применяемых к его владельцам опосредованного существенного участия А. Косогова, М. Фридмана и П. Авена, определенных Положением о лицензировании.

В связи с этим, а также с учетом наличия отдельных признаков неудовлетворительного финансового состояния НБУ применил к ABH Ukraine Limited меру влияния в виде временного, до устранения нарушения, запрета использовать право голоса за 121 797 564 660 простыми именными акциями АО «Сенс Банк», составляющих 42,3994% уставного капитала банка

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«Итак, согласно решениям Национального банка применен временный, к устранению нарушения, запрет использования права голоса за 287 262 475 484 простыми именными акциями банка, которые составляют 100% уставного капитала Банка и принадлежат владельцам существенного участия в АО „Сенс Банк“ ABH и ABH Ukraine Limited», — отметил регулятор.