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28 марта 2023, 13:44 Читати українською

НБУ признал небезупречной деловую репутацию акционеров Сенс Банка

Национальный банк признал небезупречной деловую репутацию владельцев существенного участия (акционеров) в АО «Сенс Банк» (бывший Альфа-Банк) — ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк признал небезупречной деловую репутацию владельцев существенного участия (акционеров) в АО «Сенс Банк» (бывший Альфа-Банк) — ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited.
Фото: bank.gov.ua

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Напомним, ABH Holdings SA — это владелец прямого существенного участия (акционер), которому принадлежит 57,6006% акций АО «Сенс Банк». ABH Holdings SA является единственным участником ABH Ukraine Limited, также являющимся владельцем прямого существенного участия (акционером), которому принадлежит 42,3994% акций банка.

ABH Holdings SA

Национальный банк признал деловую репутацию ABH Holdings SA небезупречной, учитывая применение к нему признаков небезупречной деловой репутации юридического лица.

Так, ABH Holdings SA владел существенным участием в Amsterdam Trade Bank NV (Нидерланды), который 22 апреля 2022 года был признан банкротом.

Кроме того, в отношении владельцев существенного участия в ABH Holdings SA А. Косогова, М. Фридмана и П. Авена, а также его руководителя применяются признаки небезупречной деловой репутации, определенные положением о лицензировании банков, утвержденным постановлением правления НБУ от 22 декабря 2018 г. № 149 (с изменениями), что также признак небезупречной деловой репутации владельца существенного участия в банке-юридического лица.

В связи с этим Национальный банк применил к ABH Holdings SA меру влияния в виде временного, до устранения нарушения, запрета использовать право голоса за:

165 464 910 824 простыми именными акциями АО «Сенс Банк», составляющими 57,6006% уставного капитала банка, принадлежащими ABH Holdings SA;

121 797 564 660 простыми именными акциями АО «Сенс Банк», составляющими 42,3994% уставного капитала банка, принадлежащих владельцу существенного участия в Банке ABH Ukraine Limited, единственным участником которого является ABH Holdings SA и через которого ABH Holdings SA участием в Банке.

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ABH Ukraine Limited

Национальный банк признал деловую репутацию ABH Ukraine Limited небезупречной, учитывая наличие, в частности, признаков небезупречной деловой репутации, применяемых к его владельцам опосредованного существенного участия А. Косогова, М. Фридмана и П. Авена, определенных Положением о лицензировании.

В связи с этим, а также с учетом наличия отдельных признаков неудовлетворительного финансового состояния НБУ применил к ABH Ukraine Limited меру влияния в виде временного, до устранения нарушения, запрета использовать право голоса за 121 797 564 660 простыми именными акциями АО «Сенс Банк», составляющих 42,3994% уставного капитала банка

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«Итак, согласно решениям Национального банка применен временный, к устранению нарушения, запрет использования права голоса за 287 262 475 484 простыми именными акциями банка, которые составляют 100% уставного капитала Банка и принадлежат владельцам существенного участия в АО „Сенс Банк“ ABH и ABH Ukraine Limited», — отметил регулятор.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 10

+
+68
Valllent
Valllent
28 марта 2023, 13:55
#
Нужно отметить , что у НБУ тоже весьма «небездоганна репутація».
+
0
xenium777
xenium777
28 марта 2023, 14:00
#
Та вже націоналізуйте, чого ж так довго готуєтесь?!
+
0
bonv
bonv
28 марта 2023, 14:24
#
Банки завжди думають тільки про себе, а не своїх клієнтів.
+
+15
yarg
yarg
28 марта 2023, 14:40
#
А какой бизнес думал о клиентах , а не о себе ? и бизнес ли это ?
+
0
bonv
bonv
28 марта 2023, 15:06
#
Будь-який бізнес думає про клієнта. Той хто надає послуги завжди думає про свою репутацію і якість надання послуг, щоб інші клієнти мали бажання цими послугами теж скористатись. Потрібні приклади чи вже все ОК?
+
0
Весельчак У
Весельчак У
28 марта 2023, 14:28
#
Кучно стреляют)
+
+30
MaxTirpiz
MaxTirpiz
28 марта 2023, 14:39
#
Під Сенс банк сильно риє копитом Данила Гетманцев. Націоналізувати за 1 гривню — а потім продати за 2 гривні потрібним людям
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 марта 2023, 14:58
#
А толку с того банка даже за 2 гривны, если для выполнения нормативов НБУ его надо докапитализировать на $500млн, а потом ещё и компенсировать убыточную деятельность…
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
28 марта 2023, 15:11
#
Если банк не выполняет нормативы НБУ — его выводят с рынка. Возможно и за 2 грн. Это как раз то, чего добиваются Гетманцев, Пышный и прочая бандократия. А докапитализировать на 500 млн они просто не позволят — иначе сорвется с крючка жирный банк.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 марта 2023, 16:38
#
На время войны невыполнение
некоторых нормативов банками
не наказывается от слова вообще.

Кроме потери ликвидности…

Для докапитализации нынешними акционерами им необходимо разрешения на разблокировку
счетов в европейских банках.

В чем сакральный смысл давать возможность продолжать российскому бизнесу во время войны и лальше работать в Украине.
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