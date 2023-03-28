Зачем государство «коллекционирует» банки и что с ними сделает после войны

Доля государства в банковской системе Украины будет расти. Об этом неделю назад заявил Национальный банк, когда комментировал предложение по продаже Сенс Банка (бывший Альфа-Банк ) польским инвесторам. Рынку четко дали понять, что новых частных акционеров у Сенс Банка не будет, структура будет национализирована. Для чего регулятор проработал соответствующий законопроект и передал его в Верховную Раду.

Помимо этого, недавно фактически национализирован небольшой Первый Инвестиционный Банк (PINbank), основным акционером которого до недавнего времени был российский олигарх Евгений Гинер. Однако, 27 февраля 2023 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда по заявлению Минюста приняла решение о взыскании его 88,89% акций PINbank в пользу государства, в соответствии с украинским законом «О санкциях». Небольшой пакет акций (9,5%) остался во владении украинца Александра Шандрука, который является бенефициаром через юрфирму «Укрправо», а также у других миноритариев, имена которых не называются из-за мизерных пакетов.

До сих пор Нацбанк относил в группу банков с государственной долей четыре финучреждения: Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк. Но с учетом Сенс Банка и Первого Инвестиционного Банка, число госструктур уже вырастает до 6.

«Минфин» выяснял, как увеличение госдоли скажется на отечественной банковской системе.

Без государства в кризисе сложно

При условии национализации Сенс Банка и PINbank доля государства в общих активах банковской системы вырастет с 53% до 56,5%, а в чистых активах — с 50,6% до 53,8%. Конечно же, наибольший «взнос» сделает Сенс Банк, который на 1 января 2023 года имел 95,9 млрд грн общих активов, а чистых — 75 млрд грн. У Первого Инвестиционного Банка эти показатели меньше — 1,2 млрд грн и 1,1 млрд грн соответственно.

Дальнейшее увеличение влияния государства в банковском секторе разделило большинство экспертов на два лагеря: одни не видят ничего хорошего во вмешательстве властей, другие убеждены, что у Украины в военных условиях просто нет другого выбора. Особенно, с оглядкой на то, что власти не первый раз говорят, что рост влияния государства в банковском секторе — временная мера. Впрочем, эта «временность» затянулась на долгие годы, причем не только военные.

«Вряд ли можно назвать временной тенденцию увеличения доли государства в банковском секторе, которая продолжается с кризиса 2008 года, то есть уже пятнадцатый год. Несмотря на большое количество стратегий по продаже, частичной приватизации, ни один из крупных банков с государственной долей не был продан даже в сравнительно неплохие довоенные годы. Сейчас такая приватизация призрачна», — считает финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Источник: данные НБУ, расчеты ICU

Впрочем, сейчас взыскание Сенс Банка и PINbank в пользу государства эксперт считает неизбежной мерой, хотя и не очень верит в их скорую перепродажу.

«Владение одним из крупнейших финансовых институтов подсанкционными лицами недопустимо. Получение банком приемлемого для Украины инвестора в сегодняшних условиях невероятно. Поэтому единственным на сегодняшний день рабочим вариантом остается национализация», — добавил Демкив.

О том, что украинские власти оказались в сложной ситуации, говорят и другие аналитики, которые считают усиление государственного влияния негативным моментом.

«Стратегически регулятор декларирует намерение стимулировать сокращение доли государства в системе, но до сих пор ни одного реального кейса мы не видели. А в условиях войны даже мечтать об этом не приходится. Очень надеюсь, что после победы на фоне благоприятного инвестиционного климата такие шансы появятся. Плюс государства очевиден — в условиях войны опасно иметь в системе настолько крупный банк с капиталом происхождения страны-агрессора. Но, с точки зрения очередного увеличения доли государства в банковской системе, это, конечно, огромный минус», — подчеркнул в беседе с «Минфином» председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек.

Хотя есть и финансисты, которые сильно уверовали в государственную мощь после финансовых потрясений в мире и банкротств/угрозы банкротств в США и Европе в феврале-марте 2023 года.

«Считаю, что именно оперативная и эффективная помощь государства в истории со швейцарским Credit Suisse, который находился на грани краха, помогла спасти ситуацию. Власти заставили конкурирующий UBS купить Credit Suisse и не допустили обострения кризиса. При этом государство дало свои гарантии и выделит рефинансирование для поддержания ликвидности, если потребуется. Оно даже изменило законодательство, чтобы выплатить средства акционерам Credit Suisse, что ранее было невозможно (на первом месте стояли расчеты по облигациям). Чиновники правильно расставили приоритеты и поставили на первое место стабилизацию банковской системы, без которой нельзя стабилизировать и развивать экономику. Правильный и грамотный подход", — заверил «Минфин» финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

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Что получит государство, национализировав Сенс и PIN

Финансовое состояние Сенс Банка «Минфин» уже детально анализировал по итогам 2022 года. Структура просела по ряду показателей, но с аналогичными проблемами в военное время сталкивались многие украинские финучреждения. В целом же, эксперты считают банк устойчивым.

«Сенс Банк входит в перечень системно важных для банковского сектора. Его доля в чистых активах банковской системы составляет 3,1%. При чистых активах в 73,6 млрд грн, депозитная база составляла 60,6 млрд грн. Норматив адекватности собственного капитала у Сенс Банка составляет 11,35%, при минимально допустимом значении 10%. Таким образом, он на данный момент выглядит, как финансовое учреждение без очевидных проблем», — прокомментировал «Минфину» ситуацию директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Небольшой PINbank уступает Сенс Банку по всем показателям. Из-за убытка 136,6 млн грн по итогам 2022 года, капитал банка сократился на 34%. Но требования по регулятивному капиталу (на 285,2 млн грн) еще выполняются. При этом Первый Инвестиционный Банк стал одним из наиболее активных пользователей кредитов рефинансирования Нацбанка: в начале января 2023 года задолженность по ним составляла 489 млн грн, что в 1,7 раза больше регулятивного капитала. Помимо этого, банк привлек 40 млн субординированного долга, срок пользования которых истекает в конце 2025 года.

За прошлый год активы PINа сократились на 66% (до 1,1 млрд грн), что сопряжено, в основном, с сокращением средств на корсчетах НБУ, в кассе и вложений в ОВГЗ. Порядка 50 млн грн было вложено в облигации местных органов самоуправления и под них в 100% были сформированы резервы.

Объем кредитного портфеля Первого Инвестиционного Банка в минувшем году сократился на 93 млн грн — до 177,3 млн грн, из которых 99% — это финансирование корпораций. Большинство заемщиков представляло торговлю, операции с недвижимостью и строительство, финансовые услуги и сельское хозяйство. Доля нерабочих кредитов к началу 2023 года выросла до 44,65%. Расходы поднялись с 228,8 млн грн в 2021 году до 304,8 млн грн в 2022-ом. Преимущественно, это административные, процентные расходы и отчисления в резервы. PINbank проводит оптимизацию региональной сети, в январе 2023 года у него было 11 отделений в 5-ти областях: большинство в Киевской (4) и Одесской (3).

Первый Инвестиционный Банк не занимает ведущих позиций в банковской системе из 67 банков на начало 2023 года:

• 54 место — по балансовому капиталу;

• 57 место — по вкладам населения;

• 58 место — по вкладам бизнеса;

• 58 место — по прибыльности.

«Банк небольшой и с неплохой ликвидностью. Изменение формы собственности для учреждения — это вторично, кроме того случая, что новый менеджмент получает больше возможностей по активам и пассивам банка. Для банковской системы это не очень ощутимо, а вот для репутации органов, которые принимают подобные решения — да», — описал «Минфину» текущую ситуацию директор департамента рыночных исследований рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик.

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«Укрпочта» и слияние с Ощадом: что будет дальше

После появления информации о взыскании государством 88,89% акций PINbank Евгения Гинера, почти сразу появились слухи о том, что структурой заинтересовалась государственная «Укрпочта». Ранее она открыто интересовалась Альпари Банком, и даже получила разрешение на сделку от Антимонопольного комитета, а теперь появилась новая информация.

Если она подтвердится, то PINbank останется финучреждением с госкапиталом. Поскольку основателем и акционером «Укрпочты» является государство в лице Министерства инфраструктуры.

О дальнейшей судьбе Сенс Банка в случае национализации строятся разные версии. Ни одну из которых власти пока не огласили публично и не обсуждали с общественностью.

По одному из сценариев, бывший Альфа-Банк может остаться отдельно стоящей структурой, которая продолжит активно обслуживать население и малый/средний бизнес. А со временем может привлекаться государством, в том числе и под глобальные госпроекты, направленные на восстановление Украины после победы в войне.

Есть и другой сценарий — слияний и поглощений. В правительстве и Нацбанке есть сторонники идеи объединения Сенс Банка с государственным Ощадбанком. В расчете на получение максимального эффекта от высокой технологичности, которой славится Сенс.

Это пока только два рабочих варианта, но со временем могут появляться и новые. Поэтому пока сложно предсказать судьбу Сенс Банка и PINbank.

Первым пойдет Укргазбанк

В целом, для рынка страшных последствий от национализаций пока не предсказывают.

«Что касается реакций финансового рынка и банковской системы на возможную национализацию Сенс Банка, то я не думаю, что стоит ждать каких-то потрясений. Во-первых, речь идет о национализации. Это, скорее, фактор стабилизации, чем наоборот. Во-вторых, рынок фактически уже „переварил“ это событие. Все уже приняли возможную национализацию, как неизбежное событие. Удивление вызывает, скорее, тот факт, что этого до сих пор не случилось», — заметил Иван Свитек.

При этом эксперты не исключают дополнительных финансовых расходов для государства.

«Из украинских банков на моей памяти только Укргазбанк был национализирован относительно безболезненно для государства. По остальным, рано или поздно, „всплывали“ дополнительные расходы для госбюджета. Не думаю, что госкапитал — это плохо, особенно период регулярных кризисов в экономике. Крупнейшие банки Китая показывают очень неплохую эффективность. Даже российские, белорусские, турецкие банки», — отметил Виктор Шулик.

Общество, по мнению экспертов, должно положительно отреагировать на банковские национализации во время войны. Считается, что это может добавить спокойствия для вкладчиков и заемщиков.

«У государства существует острая необходимость сохранить доверие к банковской системе для того, чтобы экономика не увеличивала переход в расчеты наличными и не происходило неконтролируемой долларизации накоплений населения. Высокая доля государственных банков на рынке позволяет формировать положительные ожидания, что финансовая система сохраняет стабильность, так как госбанки могут надеяться на прямое вливание капитала со стороны правительства в случае такой необходимости», — пояснил Дмитрий Чурин.

При этом есть риск того, что государство еще долгие годы будет владеть банками. Главным риском в этой связи считается снижение конкуренции в финансовом секторе и торможение в развитии учреждений. В первую очередь, в технологическом плане. Ко всему прочему, все помнят, что государство в Украине редко бывает эффективным собственником.

В скорую распродажу финучреждений эксперты сейчас не верят. Все ждут окончания войны, но после него потребуется предпродажная подготовка.

«До победы Украины можно даже не начинать разговоры о поиске инвесторов для украинских банков. Это просто невозможно. После победы это вполне реально, особенно если мы говорим о Сенс Банке. Все же это рыночный банк, с понятной моделью. Найти покупателя на него будет намного проще, чем на другие госбанки. Но остается открытым вопрос его докапитализации. Без тщательного аудита невозможно оценить потребность в дополнительных вливаниях, но они абсолютно точно будет необходимы», — убежден Иван Свитек.

Эксперты не сомневаются, что от Кабмина потребуется капитализация не только Сенс Банка и PINbank, но и других структур. В первую очередь, Укрэксимбанка, а может и других госбанков, если у них продолжит расти доля невозвратов по кредитам.

Ожидается, что первым проданным госбанком после войны станет Укргазбанк, который может завершить многострадальную сделку с Международной финансовой корпорацией (IFC) на €30 млн. На эту сумму иностранцы открыли кредитную линию еще в 2021 году, но с правом конвертации в акции украинского банка в будущем. В 2022 году Укргазбанк сообщал, что за III квартал увеличил объемы торгового финансирования по линии IFC на €31,5 млн.

После сделки по Укргазбанку не исключается возобновление переговоров по возможному вхождению Европейского банка реконструкции и развития в капитал Ощадбанка. Но только при условии перестройки госбанка и его дополнительной капитализации.