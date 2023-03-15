Минюст США приступил к расследованию краха Silicon Valley Bank

Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) расследуют крах Silicon Valley Bank (SVB). Об этом пишет Forbes.

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Что известно

Как отмечает издание, пока расследование находится на ранней стадии. Регуляторы часто устраивают подобные проверки после того, как финансовые или публичные компании терпят большие и неожиданные убытки.

По словам источников издания, в рамках расследования регуляторы изучают, в частности, продажу акций, которую сотрудники SVB Financial совершили за несколько дней до краха банка. Эта трансакция якобы принесла продавцам миллионы долларов.

О расследовании Минюста США также сообщает источник The Washington Post. По данным издания, проверка касается действий топ-менеджеров SVB.

По крайней мере, некоторые из топ-менеджеров банка продавали акции в соответствии с предыдущими планами продаж, установленными именно для того, чтобы подобные продажи не казались незаконным использованием инсайдерской информации, отмечает The New York Times.

Для этого заранее устанавливается дата продажи ценных бумаг и их количество. Так, например, поступил бывший гендиректор банка Грегори Беккер, который в начале марта использовал свой опцион на продажу акций примерно на $3 млн. Некоторые политики уже заявили, что топ-менеджеры обанкротившегося банка должны вернуть деньги, полученные от продажи акций, отмечает NYT.

Банкопад в США

Материнская компания Silvergate Bank — одного из крупнейших банков США, работающих с криптовалютой, объявила о сворачивании операций и ликвидации банка 9 марта. После этого проблемы начались в Silicon Valley Bank — он объявил о банкротстве 10 марта. Это 16-й по величине банк США, ориентированный на стартапы. Его банкротство стало самым крупным со времен кризиса 2008 года.

По информации Reuters, акционеры SVB уже подали иск о мошенничестве в материнскую компанию банка — SVB Financial Group.

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Позже из-за системных рисков Signature Bank также оказался закрытым. Президент США Джо Байден пообещал, что руководство обанкротившихся банков будет уволено и привлечено к ответственности, а меры надзора и регулирования банковского сектора усилены.