Владельцам евро — «пристегнуться»: какие угрозы несут решения ФРС и ЕЦБ

Мировые валютные рынки опять серьезно лихорадит. Чересчур агрессивная политика ФРС США и ЕЦБ в части повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией возвращается бумерангом на все сегменты финансового рынка.

США: ставки ФРС и банкопад

14 марта опубликовали американские данные по инфляции. Она в годовом выражении замедлилась до 6% в феврале, что совпало с ожиданиями аналитиков. Базовая инфляция в США, без учета цен на продукты питания и энергоносители, снизилась до ожидаемых 5,5%.

Эти данные были последним ключевым показателем для принятия чиновниками Федрезерва решения по дальнейшему повышению процентных ставок. Случится это скоро — 22 марта. И если не так давно уровень роста ставки на 0,5% годовых — с нынешних 4,75% годовых до 5,25% — почти ни у кого из аналитиков не вызывал сомнений, то сейчас ситуация резко изменилась.

Банкротство буквально за неделю уже трех крупных американских банков — Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Capital — имело разные причины и механизмы, которые привели к их разорению. Но в основе их проблем частично виновен и быстрый рост ставки Федрезерва.

И хотя регулирующие органы заявили о спасении средств вкладчиков, стресс всей финансовой системы Америки налицо. На этом фоне агрессивное дальнейшее повышение ФРС процентных ставок может принести больше вреда для американской экономики, чем пользы в борьбе с инфляцией.

Поэтому, скорее всего, Федрезерв будет вынужден смягчить свою денежно-кредитную политику. И 22 марта либо вообще оставить ставку на том же уровне, либо максимум поднять ее на 0,25% годовых.

Вариант сохранения ставки на том же уровне еще недавно вообще не рассматривался рынком и спекулянтами. А вариант ее повышения всего на 0,25% годовых уже не так интересен для желающих поиграть американскими активами, «завязанными» на процентной ставке ФРС.

В итоге, на фоне последних проблем в банковской сфере, стоимость акций финучреждений в США стала достаточно непредсказуемой для инвесторов, что еще больше усугубило их падение. А весь фондовый рынок и сам доллар оказался под давлением. Именно повышенные риски и желание инвесторов от них уйти привели к недавнему быстрому взлету цен на золото почти на $100 — до уровней выше $1 900 за унцию.

График по цене золота на момент написания статьи:

На фоне текущих банкротств нескольких крупных банков в США, явно не самая сейчас благополучная европейская экономика вдруг стала неожиданно выглядеть более прогнозируемой и менее рисковой, чем американская. И это периодически играет в пользу евро, хотя и не всегда.

Европа: инфляция почти не снижается

Инфляция в ЕС, по предварительным данным Евростата, в феврале 2023 года составила 8,5% в годовом исчислении. Она несколько замедлилась, по сравнению с 8,6% в январе, однако показатель оказался все же выше, чем прогнозировали эксперты.

И это при том, что теплая зима существенно сдерживала цены на энергоносители, а перегруппировка поставщиков позволила странам Европы во многом избавиться от зависимости от России в поставках нефти и газа. В результате, рост цен на энергоносители в еврозоне в феврале замедлился до 13,7% с январских 18,9%, а мартовский показатель по ценам на энергоресурсы имеет шансы быть еще лучше.

Но крайне «плохим звоночком» для всей экономики стран Евросоюза стали результаты по базовой инфляции, которая выросла до 5,6% с 5,3% в январе текущего года. То есть когда последствия роста этого показателя «докатятся» до европейского потребителя, новый виток цен на товары первой необходимости почти гарантирован.

Поэтому ЕЦБ придется продолжать бороться с этим негативом. И другого рецепта, кроме как повышать ставку, чиновники ЕЦБ так и не придумали. Вероятность поднятия ключевой ставки с действующих 3% годовых 16 марта очень велика. В перспективе аналитики пока ожидают ее максимального роста до 4% годовых до осени 2023 года.

Сейчас перед финансистами Европейского центрального банка стоит проблема выбора. Или воспользоваться негативной ситуацией с американскими банками и, на фоне страхов инвесторов, сразу поднять ключевую ставку еще на 0,5% годовых — до логичных, с точки зрения борьбы с инфляцией, 3,5% годовых. Или все же выждать и «не дразнить гусей», подняв ее всего на 0,25%.

Наблюдая всегда менее агрессивную политику ЕЦБ, по сравнению с всегда более решительным Федрезервом, можно предположить, что, скорее всего, «европейцы» не решатся на радикальные шаги и поднимут ставку всего на 0,25% годовых — до 3,25%, или максимум на 0,5% годовых — до 3,5%. То есть снова предпочтут рубить «хвост по частям».

Еще один возможный вариант: «европейцы» вообще могут занять выжидательную позицию и сохранить ставку на предыдущем уровне, по факту поставив «на паузу» реальное дальнейшее решение проблемы высокой инфляции.

В любом случае, 16 марта будет днем валютных ралли по паре евро/доллар, так как, какое бы решение не принял ЕЦБ, значительная часть рынка и спекулянтов окажется «не на той стороне».

И участники рынка будут вынуждены либо страховаться заранее, выходя из американских и европейских активов и заходя в золото, что приведет к его новому ситуативному росту к уровням $1 895−1 935 за унцию.

Либо взять на себя повышенные риски по паре евро/доллар с полной зависимостью от степени «смелости» чиновников ЕЦБ 16 марта, а затем «ответного хода» 22 марта уже со стороны ФРС США.

Как решения ФРС и ЕЦБ отразятся на валютном рынке

По моему прогнозу, ЕЦБ все же не решится на совсем уж радикальные шаги по поднятию ставки, и поднимет свою ключевую ставку максимум на 0,25%-0,5% годовых — то есть до 3,25%-3,5% годовых. А это значит, что глобальной революции с активным сокращением разрыва с уровнем действующей ставки ФРС европейский регулятор делать не будет.

В этом случае соотношение пары евро/доллар до решения ФРС (т.е. уже до 22 марта) будет находиться в пределах коридора 1,05−1,075 доллара за евро.

График по паре евро/доллар на момент написания статьи:

К сожалению, после завершения очередных ралли по паре евро/доллар, которые связаны с решениями ЕЦБ и ФРС США по процентной политике, покоя по паре евро/доллар на рынке снова не будет.

Причина: по моему мнению, полностью погасить весь негатив от банкротства только за последние недели 3 крупных банков в США (Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Capital) ФРС не сможет. Несмотря на успокаивающие заявления регулирующих органов, стресс во всей финансовой системе Америки продлится. Теперешнее снижение акций всего банковского сектора в США как раз и говорит об этом.

Учитывая, что сохраняется существенный риск рецессии на фоне не до конца пока решенного вопроса с борьбой с инфляцией — турбулентность на всем валютном рынке как в США, так и в ЕС продолжится, как минимум, еще месяц-два. Тем более, что уже идет активное обсуждение возможных подобных банкротств банков по тем же причинам и в Европе, что создает дополнительную угрозу не только для доллара, но уже и для евро.

То есть угроза мировой рецессии, проседание банковского сектора в США и, потенциально, еще и в Европе, — приведет к постоянным ралли по паре евро/доллар в ближайшее время.

Кроме того, именно за счет повышенных рисков снова будет актуальным золото, а страхи инвесторов будут поддерживать его цену на высоком уровне. По моему прогнозу, от $1 835 до $1 980 за унцию.

Как происходящее отразится на курсе

Учитывая, что Нацбанк продолжит удерживать коридор по безналичному доллару в пределах от 36,5686 до 36,9343 гривен — курс евро на межбанке будет просто повторять все изменения пары евро/доллар на международных рынках с поправкой на курс доллара относительно гривны на украинских торгах.

Котировки безналичного евро в Украине в этот период будут в пределах от 38,39 до 39,70 гривен за евро.

Наибольшие скачки курса евро будут как раз 16 марта (объявление результатов заседания ЕЦБ) и на следующей неделе — в период с 20 по 22 марта (накануне заседания ФРС США и объявления их решения по ставке).

На наличном рынке у финансистов не будет желания брать на себя повышенные риски по евровалюте. Они не только начнут чаще менять свои ценники в течение дня, но и увеличат спред между покупкой и продажей по евро. Причем, из-за этого разброс курсов евро в разных сетях обменников и кассах банков будет очень широк.

В большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков в эти дни спред между покупкой/продажей евро будет находиться в пределах от 25−30 копеек до 1 гривны.

В банках котировки наличного евро при покупке/продаже будут в пределах коридора от 39,60 до 41,80 грн.

А в обменниках финкомпаний евровалюта будет стоить в пределах коридора покупок и продаж от 39,90 до 41,55 грн.