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15 марта 2023, 15:41 Читати українською

Аналитики ждут повышения ставки ЕЦБ после краха Silicon Valley Bank

Европейский центробанк проведет очередное заседание 16 марта в условиях повышенной глобальной неопределенности, вызванной проблемами в банковском секторе США. Большинство опрошенных Financial Times и Bloomberg аналитиков ждут, что он поднимет ставки на 50 б.п., как и планировал.

Европейский центробанк проведет очередное заседание 16 марта в условиях повышенной глобальной неопределенности, вызванной проблемами в банковском секторе США.
Фото: liga.net

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Однако, они уже сомневаются, что регулятор сделает столь же четкие прогнозы в отношении своих дальнейших действий, как на предыдущем заседании.

Крах американского Silicon Valley Bank

Крах американского Silicon Valley Bank (SVB) на фоне резкого подъема базовой процентной ставки в США потряс мировые рынки и поставил вопросы о том, смогут ли риски для финансовой стабильности остановить мировые центробанки от дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, пишет Financial Times.

ЕЦБ поднял все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) в феврале и заявил о намерении увеличить их на такую же величину и в марте.

Базовая процентная ставка по кредитам в настоящее время составляет 3%, ставка по депозитам — 2,5%, ставка по маржинальным кредитам — 3,25%.

«Крах SVB может стать катализатором изменения подхода центробанков к денежно-кредитной политике на более осторожный», — говорит экономист швейцарского Pictet Wealth Management Фредерик Дюкрозе.

Читайте: Минюст США приступил к расследованию краха Silicon Valley Bank

По мнению эксперта, президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания в четверг будет придерживаться «ястребиного» тона, но не будет давать никаких обещаний.

«ЕЦБ не откажется от планов подъема ставок на 50 б.п. на мартовском заседании, — считает главный экономист инвестбанка Berenberg Хольгер Шмидинг. — Вероятно, руководители ЦБ дадут понять, что намерены продолжать повышение ставок, но не будут говорить, планируют они повышение на 25 б.п. или на 50 б.п., чтобы дать себе возможность действовать в будущем исходя из ситуации».

Эксперты не слишком опасаются, что проблемы американского банковского сектора повторятся в Европе. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал ситуацию вокруг SVB «уникальной» для США, отметив, что фининститут фокусировался на технологическом секторе, который в Европе гораздо меньше.

Тем не менее надзорные органы ЕЦБ в понедельник начали проверку банков на предмет возможных рисков в результате подъема процентных ставок.

Главный экономический советник итальянского банка UniCredit Эрик Нильсен отметил, что ситуация с SVB «является идеальным примером того, что заблаговременное объявление о дальнейших планах несет в себе риски для центробанков».

Читайте: Байден о крахе Signature Bank и SVB: США защитят банковскую систему

Он ожидает, что ЕЦБ не откажется от своих заявлений и поднимет ставки на 50 б.п. в четверг, поскольку любые другие его шаги «вызовут недоумение» у участников рынка.

Прогнозы по ставке

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, предполагает, что ЕЦБ поднимет ставку на 50 б.п. в марте и еще трижды по 25 б.п. Таким образом, ставка по депозитам в июле должна достигнуть 3,75%.

«Конечно, мы будем ждать от ЕЦБ сигналов о том, что он намерен предпринять в мае, — говорит главный экономист Bank J Safra Sarasin Карстен Юниус. — Но руководителям ЦБ следует сопротивляться искушению делать подобные прогнозы, поскольку до этого времени еще далеко. Мы увидим еще два отчета по инфляции в еврозоне до майского заседания».

Инфляция в еврозоне в феврале составила 8,5% в годовом выражении. Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в прошлом месяце увеличились на рекордные 5,6%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Alik2021
Alik2021
15 марта 2023, 16:11
#
Значит еврик завтра еще подорожает к гривне
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0
bonv
bonv
15 марта 2023, 16:50
#
Євро йде на 1,10
послаблення долара щодо євро
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