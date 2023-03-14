В последнее время в СМИ много публикаций о том, что в Кремле готовятся к затяжной войне. Но чтобы воевать год, два, а тем более дольше, нужны средства. В каком состояние экономика агрессора с начала года, рассказал соучредитель Института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин.
Россиян готовят к долгой войне, но хватит ли Кремлю денег
Напомню цитату Гарольда Инниса, канадского экономиста и историка:
«Никакой войны не может продолжаться долго, если она не питается каким-то видом экономической основы. Никакой экономики не может продолжаться долго, если война ее не нарушает».
Так вот.
Ниже привожу тезисно основные новости об экономике агрессора с начала года:
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Доходы России от экспорта нефти и газа в январе упали на 38% — до $18,5 млрд.
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Добыча газа в России упала на 11% в январе. Эксперты связывают это с введением санкционных ограничений.
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Почти в два раза сократились российские доходы от экспорта нефти и газа в феврале, — пишет Bloomberg.
Поступления в бюджет РФ от нефти, по сравнению с прошлым годом, стали меньше на 48%, а от газа — на 42%.
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В ЕС потребление с августа по январь было на 19% ниже среднего показателя за предыдущие пять лет, — свидетельствуют данные Евростата.
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При этом 80% импорта российского газа Европой удалось компенсировать за счет поставок из США и Норвегии — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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У российского бизнеса есть проблемы с оплатой налогов.
Так, долги за 2022 год выросли аж на 20%, а долги по НДС — аж на 40%.
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Бюджет РФ сталкивается с серьезным дефицитом:
— расходы выросли на 51,5%,
— доходы упали на 24%.
Сильнее всего рухнули нефтегазовые доходы (на 46%). Дефицит бюджета на данный момент достиг 2,5 трлн рублей.
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Сборы НДС в январе просели на 44%, а экспортные налоги со стороны таможни — почти в три раза.
Это создает дыру в бюджете, для компенсации которой им придется искать новые источники доходов, — «добровольного» взноса от бизнеса не хватит.
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Дефицит бюджета России достиг $34 миллиардов.
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США и союзники заморозили активы попавших под санкции россиян на общую сумму около $58 млрд, — сообщил американский Минфин.
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Бельгия заморозила российских активов больше всех стран Евросоюза — на €58 млрд, — пишет The Brussels (это две разные новости, если что).
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Власти США ввели санкции уже против 80% российского банковского сектора.
Под американские рестрикции подпали около 2,4 тыс. физических и юридических лиц с начала войны в Украине.
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Россияне начинают все сильнее экономить на покупках.
Так, продажи электроники обвалились на 32−40% в деньгах и на 11−12% в штуках за начало 2023 года.
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Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов в Россию. Таможенная система блокирует их оформление.
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Российское дизельное топливо стоит в Европе примерно на $35 за баррель меньше, чем нероссийское.
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Международные резервы РФ по состоянию на 1 марта составили $574,247 млрд. За месяц они снизились на 3,82%, или на $22,788 млрд.
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Ещё один удар по российскому бюджету — минеральные удобрения упали на 25−30% от своих максимумов.
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Санкции отбросили оборот розничной торговли в России более чем на 10 лет назад, — пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.
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Агентство Moody’s спрогнозировало снижение российского ВВП в 2023 году на 3%.
Это короткий список экономических новостей ордынцев.
Большие проблемы в автомобилестроении, авиастроении, ракетостроении.
$300 млрд резервов
Олигархи орды потеряли уже более $90 млрд.
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По оценкам UIF, до конца года дефицит бюджета 100% съест резервы «Фонда Национального Благосостояния» (ФНБ) РФ, активы которого составляют около 6 трлн рублей. Но, судя по энергетическому рынку (стоимость ресурсов, объемы экспорта), деньги фонда могут закончится уже летом.
Конечно, начнут печатать деньги (уже начали) — курс доллара в орде уже приближается к 80 руб, но такими темпами к конце года будет минимум 120, и стремиться к 200 рублям.
В этой военной компании орда не имеет достаточного финансового ресурса. Старые ракеты со склада заканчиваются, а новый залп обходится уже в $500 млн живых денег (обратите внимание, с 12−15 дней периодичность выросла до месяца, —
ордынцы не готовы к долгой войне!)
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160 тис здохлих рашистів. Респект ЗСУ!
Тож, тримаємось. Ресурси у рашистів великі, але не безмежні.
Документы показывают, что группа Вагнера получила прибыльные концессии на добычу золота в Судане, которые в потенциале могут обеспечить прирост золотого запаса Кремля на $130 млрд.
Американские официальные лица обеспокоены тем, что доход от деятельности группы Вагнера в Судане используется для ослабления эффекта экономических санкций против России за войну в Украине.
По данным NYT, в восточном Судане группа Вагнера задействована в планах Кремля построить военно-морскую базу на Красном море для размещения военных кораблей. А западный Судан используется, как стартовая площадка для боевиков, участвующих в операциях в соседних странах, а также как возможный источник урана.
Он живет в своем волшебном мире , где вокруг него — петр первый , екатерина и сталин. И он меряется коротким писюном с ними. ему люто хочется в учебник истории и в памятник — а сколько там погибнет , что останется от россии — та пофиг вообще.
Поэтому статьи экономистов о войне — это только часть правды. закончатся танки и снаряды — будут гнать тысячи солдат с палками и камнями на наши пулеметы. проиграть Украине он не может. совсем не может. это невыносимо для него…
но умрет путин , войско разбежится. Фрадков или Членягин (смотря кто успеет первым захватить трон) — побегут мирится.
А большинство россиян будут говорить что всегда ненавидели путина и были против войны. Просто время было такое…
Але це не відміняє того що економіка обвалюється, воювати доводиться мотлохом, а дечого вже немає зовсім.