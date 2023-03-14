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14 марта 2023, 15:10 Читати українською

Россиян готовят к долгой войне, но хватит ли Кремлю денег

В последнее время в СМИ много публикаций о том, что в Кремле готовятся к затяжной войне. Но чтобы воевать год, два, а тем более дольше, нужны средства. В каком состояние экономика агрессора с начала года, рассказал соучредитель Института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин.

В последнее время в СМИ много публикаций о том, что в Кремле готовятся к затяжной войне.

Напомню цитату Гарольда Инниса, канадского экономиста и историка:

«Никакой войны не может продолжаться долго, если она не питается каким-то видом экономической основы. Никакой экономики не может продолжаться долго, если война ее не нарушает».

Так вот.

Ниже привожу тезисно основные новости об экономике агрессора с начала года:

  1. Доходы России от экспорта нефти и газа в январе упали на 38% — до $18,5 млрд.

  2. Добыча газа в России упала на 11% в январе. Эксперты связывают это с введением санкционных ограничений.

  3. Почти в два раза сократились российские доходы от экспорта нефти и газа в феврале, — пишет Bloomberg.
    Поступления в бюджет РФ от нефти, по сравнению с прошлым годом, стали меньше на 48%, а от газа — на 42%.

  4. В ЕС потребление с августа по январь было на 19% ниже среднего показателя за предыдущие пять лет, — свидетельствуют данные Евростата.

  5. При этом 80% импорта российского газа Европой удалось компенсировать за счет поставок из США и Норвегии — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

  6. У российского бизнеса есть проблемы с оплатой налогов.
    Так, долги за 2022 год выросли аж на 20%, а долги по НДС — аж на 40%.

  7. Бюджет РФ сталкивается с серьезным дефицитом:
    — расходы выросли на 51,5%,
    — доходы упали на 24%.
    Сильнее всего рухнули нефтегазовые доходы (на 46%). Дефицит бюджета на данный момент достиг 2,5 трлн рублей.

  8. Сборы НДС в январе просели на 44%, а экспортные налоги со стороны таможни — почти в три раза.
    Это создает дыру в бюджете, для компенсации которой им придется искать новые источники доходов, — «добровольного» взноса от бизнеса не хватит.

  9. Дефицит бюджета России достиг $34 миллиардов.

  10. США и союзники заморозили активы попавших под санкции россиян на общую сумму около $58 млрд, — сообщил американский Минфин.

  11. Бельгия заморозила российских активов больше всех стран Евросоюза — на €58 млрд, — пишет The Brussels (это две разные новости, если что).

  12. Власти США ввели санкции уже против 80% российского банковского сектора.
    Под американские рестрикции подпали около 2,4 тыс. физических и юридических лиц с начала войны в Украине.

  13. Россияне начинают все сильнее экономить на покупках.
    Так, продажи электроники обвалились на 32−40% в деньгах и на 11−12% в штуках за начало 2023 года.

  14. Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов в Россию. Таможенная система блокирует их оформление.

  15. Российское дизельное топливо стоит в Европе примерно на $35 за баррель меньше, чем нероссийское.

  16. Международные резервы РФ по состоянию на 1 марта составили $574,247 млрд. За месяц они снизились на 3,82%, или на $22,788 млрд.

  17. Ещё один удар по российскому бюджету — минеральные удобрения упали на 25−30% от своих максимумов.

  18. Санкции отбросили оборот розничной торговли в России более чем на 10 лет назад, — пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

  19. Агентство Moody’s спрогнозировало снижение российского ВВП в 2023 году на 3%.

Это короткий список экономических новостей ордынцев.

Большие проблемы в автомобилестроении, авиастроении, ракетостроении.

$300 млрд резервов Ц Б России заморожено.

Олигархи орды потеряли уже более $90 млрд.

Читайте также: Год войны: сколько реально заплатила и еще потеряет рф

По оценкам UIF, до конца года дефицит бюджета 100% съест резервы «Фонда Национального Благосостояния» (ФНБ) РФ, активы которого составляют около 6 трлн рублей. Но, судя по энергетическому рынку (стоимость ресурсов, объемы экспорта), деньги фонда могут закончится уже летом.

Конечно, начнут печатать деньги (уже начали) — курс доллара в орде уже приближается к 80 руб, но такими темпами к конце года будет минимум 120, и стремиться к 200 рублям.

В этой военной компании орда не имеет достаточного финансового ресурса. Старые ракеты со склада заканчиваются, а новый залп обходится уже в $500 млн живых денег (обратите внимание, с 12−15 дней периодичность выросла до месяца, —
ордынцы не готовы к долгой войне!)

Источник: Минфин
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Комментарии - 22

+
0
KValera
KValera
14 марта 2023, 15:31
#
Січень це добре, а що там у лютому?
+
+36
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
14 марта 2023, 17:17
#
Ще більша дірка в бюджеті рашні… за два місяці вибрали 85% запланованого дефіциту
+
0
Ivt Kommandor
Ivt Kommandor
14 марта 2023, 22:47
#
Русня пише, що то бюджетні витрати, які зазвичай в кінці року, але зараз перенесли на початок.
+
+15
brigadirius
brigadirius
14 марта 2023, 16:42
#
Та русні нас**ть на економіку. Будуть як завжди вміли завалювати противника трупами. А мобрезерв в них ще 12 мільйонів.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
14 марта 2023, 17:18
#
20 млн+
+
+30
brigadirius
brigadirius
14 марта 2023, 17:49
#
Ще проблема що самки на раші плодять по 500000 ублюдків щороку. Рахуй аналогічна кількість дорослішає і стає готовими до служби. Тому з втратами по 160000 в рік ця війна може ніколи не закінчиться.
+
0
brigadirius
brigadirius
14 марта 2023, 17:51
#
Їх там як в мене літом колорадських жуків на городі.
+
+30
bonv
bonv
14 марта 2023, 17:41
#
З палицями вже рашистів посилають на бійню замість автоматів. Так всі і здохнуть в українській землі.
160 тис здохлих рашистів. Респект ЗСУ!
+
+28
neverice
neverice
14 марта 2023, 17:48
#
А ще, все активніше обговорюється, що у рашистів банально вичерпуються запаси снарядів. І якщо їм на допомогу не прийде китай, то вже влітку інтенсивність артилерійського вогню знизиться кратно. Навіть зараз вони вже застосовують обмеження та гризуться з вагнером за снаряди. І це при їхніх здавалося б бездонних запасах з радянських часів. А виробництво не покриває і 10-ї частини від необхідного.
Тож, тримаємось. Ресурси у рашистів великі, але не безмежні.
+
0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
14 марта 2023, 21:32
#
«з радянських часів» — оно же вечно не хранится. У пороха есть срок службы, у металла.
+
0
neverice
neverice
15 марта 2023, 10:04
#
Не вічно. Але 40 років без проблем, далі залежно від умов зберігання. Наші ж чимось стріляють вже більше року :) Але чим старіші снаряди — тим гірше їх стан. В мережі гуляють фото снарядів, які прибувають на фронт до рашистів — усі в іржі.
+
+34
Archibald
Archibald
14 марта 2023, 18:48
#
А теперь давайте список того, как кацапстан переориентировал экспорт нефти на индокитай и обходит западные санкции через рб, грузин и прочих киргизов
+
0
Три літри
Три літри
15 марта 2023, 7:27
#
Ну переорієнтував частину, і шо? Хіба в статті говорилось що експорт нафти впав на 100%? Перечитай, це саме потуги наші продати хоч щось за ціною нижче собівартості видобутку нафти. Це точно обхід санкцій?
+
+7
NoNameX
NoNameX
14 марта 2023, 19:58
#
Дуже хочеться огородити рашку великим парканом і залити бетоном, як в тому анекдоті, але не очікував що на цьому поважному порталі будуть такі популіські статті! Кожен пункт — це гучний заголовок для звичайних ЗМІ. Мінфін, якщо можете, зробіть кваліфіковану оцінку економіки парашки, щоб вас продовжувала читати цільова аудиторія! Якщо прибрати весь хайп і спробувати проаналізувати ситуацію, то за порєбріком не все так погано. Нажаль нашим хлопцям ще багато працювати, слава ЗСУ!
+
+13
R S
R S
14 марта 2023, 22:02
#
Увы, какие «иксперды» — такие и статьи…
+
+6
SZlats
SZlats
15 марта 2023, 6:18
#
Статья в ключе только позитив война короткая и т. д. скоро рашке кабздец … Хотелось бы конечно что бы так и было, но надо быт реалистами У рашки есть Иран Сирия и другие сателиты через которых можно продавать нефть пусть с десконтом, но все же плюс левые деньги Африки золото Судана которое курирует вагнер


Документы показывают, что группа Вагнера получила прибыльные концессии на добычу золота в Судане, которые в потенциале могут обеспечить прирост золотого запаса Кремля на $130 млрд.
Американские официальные лица обеспокоены тем, что доход от деятельности группы Вагнера в Судане используется для ослабления эффекта экономических санкций против России за войну в Украине.
По данным NYT, в восточном Судане группа Вагнера задействована в планах Кремля построить военно-морскую базу на Красном море для размещения военных кораблей. А западный Судан используется, как стартовая площадка для боевиков, участвующих в операциях в соседних странах, а также как возможный источник урана.
+
+4
Три літри
Три літри
15 марта 2023, 7:29
#
У Ірина є своя нафта яку треба продати в рамках його санкцій. Куди йому ще російська?
+
0
94439893086
94439893086
15 марта 2023, 8:38
#
Як в пісні Шнура — Как же хорошо мы плохо жыли)
+
0
yarg
yarg
15 марта 2023, 9:39
#
Есть одна проблема — путину начхать на экономику , на россию , на потери , на все.
Он живет в своем волшебном мире , где вокруг него — петр первый , екатерина и сталин. И он меряется коротким писюном с ними. ему люто хочется в учебник истории и в памятник — а сколько там погибнет , что останется от россии — та пофиг вообще.
Поэтому статьи экономистов о войне — это только часть правды. закончатся танки и снаряды — будут гнать тысячи солдат с палками и камнями на наши пулеметы. проиграть Украине он не может. совсем не может. это невыносимо для него…
+
0
vt313
vt313
15 марта 2023, 10:58
#
Не надо эти сказки. Войну поддерживает большинство россиян. А им на себя не начхать.
+
+4
yarg
yarg
15 марта 2023, 11:03
#
Конечно поддерживают. Это их традиция.
но умрет путин , войско разбежится. Фрадков или Членягин (смотря кто успеет первым захватить трон) — побегут мирится.
А большинство россиян будут говорить что всегда ненавидели путина и были против войны. Просто время было такое…
+
0
Три літри
Три літри
15 марта 2023, 11:14
#
Поддерживают, потому и бегут с камнями и палками на пулеметы.

Але це не відміняє того що економіка обвалюється, воювати доводиться мотлохом, а дечого вже немає зовсім.
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