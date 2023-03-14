Россиян готовят к долгой войне, но хватит ли Кремлю денег

В последнее время в СМИ много публикаций о том, что в Кремле готовятся к затяжной войне. Но чтобы воевать год, два, а тем более дольше, нужны средства. В каком состояние экономика агрессора с начала года, рассказал соучредитель Института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин.

Напомню цитату Гарольда Инниса, канадского экономиста и историка:

«Никакой войны не может продолжаться долго, если она не питается каким-то видом экономической основы. Никакой экономики не может продолжаться долго, если война ее не нарушает».

Так вот.

Ниже привожу тезисно основные новости об экономике агрессора с начала года:

Доходы России от экспорта нефти и газа в январе упали на 38% — до $18,5 млрд. Добыча газа в России упала на 11% в январе. Эксперты связывают это с введением санкционных ограничений. Почти в два раза сократились российские доходы от экспорта нефти и газа в феврале, — пишет Bloomberg.

Поступления в бюджет РФ от нефти, по сравнению с прошлым годом, стали меньше на 48%, а от газа — на 42%. В ЕС потребление с августа по январь было на 19% ниже среднего показателя за предыдущие пять лет, — свидетельствуют данные Евростата. При этом 80% импорта российского газа Европой удалось компенсировать за счет поставок из США и Норвегии — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. У российского бизнеса есть проблемы с оплатой налогов.

Так, долги за 2022 год выросли аж на 20%, а долги по НДС — аж на 40%. Бюджет РФ сталкивается с серьезным дефицитом:

— расходы выросли на 51,5%,

— доходы упали на 24%.

Сильнее всего рухнули нефтегазовые доходы (на 46%). Дефицит бюджета на данный момент достиг 2,5 трлн рублей. Сборы НДС в январе просели на 44%, а экспортные налоги со стороны таможни — почти в три раза.

Это создает дыру в бюджете, для компенсации которой им придется искать новые источники доходов, — «добровольного» взноса от бизнеса не хватит. Дефицит бюджета России достиг $34 миллиардов. США и союзники заморозили активы попавших под санкции россиян на общую сумму около $58 млрд, — сообщил американский Минфин. Бельгия заморозила российских активов больше всех стран Евросоюза — на €58 млрд, — пишет The Brussels (это две разные новости, если что). Власти США ввели санкции уже против 80% российского банковского сектора.

Под американские рестрикции подпали около 2,4 тыс. физических и юридических лиц с начала войны в Украине. Россияне начинают все сильнее экономить на покупках.

Так, продажи электроники обвалились на 32−40% в деньгах и на 11−12% в штуках за начало 2023 года. Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов в Россию. Таможенная система блокирует их оформление. Российское дизельное топливо стоит в Европе примерно на $35 за баррель меньше, чем нероссийское. Международные резервы РФ по состоянию на 1 марта составили $574,247 млрд. За месяц они снизились на 3,82%, или на $22,788 млрд. Ещё один удар по российскому бюджету — минеральные удобрения упали на 25−30% от своих максимумов. Санкции отбросили оборот розничной торговли в России более чем на 10 лет назад, — пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов. Агентство Moody’s спрогнозировало снижение российского ВВП в 2023 году на 3%.

Это короткий список экономических новостей ордынцев.

Большие проблемы в автомобилестроении, авиастроении, ракетостроении.

$300 млрд резервов Ц Б России заморожено.

Олигархи орды потеряли уже более $90 млрд.

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По оценкам UIF, до конца года дефицит бюджета 100% съест резервы «Фонда Национального Благосостояния» (ФНБ) РФ, активы которого составляют около 6 трлн рублей. Но, судя по энергетическому рынку (стоимость ресурсов, объемы экспорта), деньги фонда могут закончится уже летом.

Конечно, начнут печатать деньги (уже начали) — курс доллара в орде уже приближается к 80 руб, но такими темпами к конце года будет минимум 120, и стремиться к 200 рублям.

В этой военной компании орда не имеет достаточного финансового ресурса. Старые ракеты со склада заканчиваются, а новый залп обходится уже в $500 млн живых денег (обратите внимание, с 12−15 дней периодичность выросла до месяца, —

ордынцы не готовы к долгой войне!)