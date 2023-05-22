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22 травня 2023, 9:20 Читать на русском

Центробанки продовжать активно купувати золото — UBS

Попит на золото з боку світових центральних банків, ймовірно, залишиться високим навіть після рекордного року покупок, прогнозує UBS.

Попит на золото з боку світових центральних банків, ймовірно, залишиться високим навіть після рекордного року покупок, прогнозує UBS.►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиСкільки купили золотоУ 2022 році центральні банки купили 1078 метричних тонн дорогоцінного металу, що є найвищим значенням з моменту початку ведення статистики в 1950 році і більш ніж удвічі перевищує показник 2021 року на рівні 450 метричних тонн, пишуть стратеги банку.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Скільки купили золото

У 2022 році центральні банки купили 1078 метричних тонн дорогоцінного металу, що є найвищим значенням з моменту початку ведення статистики в 1950 році і більш ніж удвічі перевищує показник 2021 року на рівні 450 метричних тонн, пишуть стратеги банку.

За оцінками UBS, центральні банки можуть купити 700 метричних тонн золота цього року, що менше, ніж у 2022 році, але все ж таки вище за середній показник за період з 2010 року в 500 метричних тонн.

«Ми вважаємо, що ця тенденція покупок дорогоцінного металу з боку центральних банків, швидше за все, продовжиться на тлі підвищених геополітичних ризиків і зростання інфляції», — пишуть експерти UBS. — «Рішення США заморозити російські валютні резерви може вплинути на поведінку центральних банків».

Читайте: ФРС та ЄЦБ сказали своє слово за процентними ставками: чому золото продовжує зростати

Попит на золото

Стійко високий попит на дорогоцінний метал з боку центральних банків є однією з причин, через яку UBS вважає, що золото підніметься до $2 100 за унцію до кінця року і до $2 200 до березня 2024 року.

Ще одним фактором, який сприятиме зростанню золота, є ослаблення долара.

За прогнозом UBS, долар знижуватиметься й надалі, оскільки Федеральна резервна система США, схоже, готова призупинити цикл посилення грошово-кредитної політики, тоді як інші центральні банки продовжують підвищувати процентні ставки.

Читайте: Чому золото не завжди захищає від інфляції

Третім фактором на користь зростання цін на золото є посилення ризиків рецесії в США: UBS зазначає погіршення в країні показників ВВП, будівництва, виробництва та споживчих настроїв. Посилення умов кредитування також, ймовірно, вплине на економічне зростання і доходи компаній, додають аналітики банку.

Тим часом занепокоєння лімітом держборгу США також стимулює ралі золота. Хоча більшість спостерігачів, як і раніше, вважають, що дефолт США малоймовірний, багато хто з них вважає, що така подія спровокує зростання цін на золото до нових рекордних максимумів.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
yurikiev
yurikiev
22 травня 2023, 9:47
#
Мені було б цікаво дізнатися чому ціна на золото не падає, хоч з кожним роком золота стає все більше.
Його все ще недостатньо))))
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+15
AlexZerg
AlexZerg
22 травня 2023, 10:07
#
У сучасній економіці все зводиться до віри — якщо в щось вірять буде ріст, і навпаки. Що акції, що валюти, що золото, що біток … все тримається на вірі
+
+15
Smehue4ki
Smehue4ki
22 травня 2023, 11:40
#
Ціна золота привʼязана до курсу долара до євро і інфляції в США. Як впаде інфляція або курс долара зміцниться, то й золото впаде нижче 1900
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