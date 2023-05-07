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7 травня 2023, 17:06 Читать на русском

Інвестори йдуть у золото та акції технологічних компаній — JPMorgan

JPMorgan вважає, що інвестори все частіше віддаватимуть перевагу золоту та акціям технологічних компаній. Вкладення в ці активи, як очікується, зможуть забезпечити захист від можливої рецесії в США цього року, повідомляє Bloomberg.

JPMorgan вважає, що інвестори все частіше віддаватимуть перевагу золоту та акціям технологічних компаній.
Фото: depositphotos.com

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Що кажуть аналітики

За словами аналітиків, банківська криза в США підвищила попит на золото, оскільки воно розглядається і як ставка на пом'якшення грошово-кредитної політики, і як захисний актив у разі реалізації «катастрофічного сценарію».

У JPMorgan також звернули увагу на інтерес до золота з боку інституційних інвесторів. Так, за перші три місяці 2023 року світові центральні банки придбали 228 тонн золота. Це найвищий показник для першого кварталу як мінімум із 2000 року, зазначає CNBC.

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Що стосується акцій IT-сектору, то їхня частка в портфелях значно зросла цього року, наблизившись до максимуму 2021 року. Крім того, папери технологічних компаній мають найнижчу серед усіх секторів частку коротких позицій, це означає, що на ринку в цілому з оптимізмом дивляться на перспективи галузі.

У JPMorgan зазначили, що стратегія купівлі золота та акцій зростання у поєднанні з відкриттям коротких позицій проти долара США, схоже, вже набула широкої популярності на ринку в останні місяці.

У банку пояснили, що в такому разі портфель має обмежений потенціал падіння на випадок м'якої рецесії в США і, навпаки, великий потенціал зростання при глибокому економічному спаді.

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Джерело: Мінфін
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