JPMorgan вважає, що інвестори все частіше віддаватимуть перевагу золоту та акціям технологічних компаній. Вкладення в ці активи, як очікується, зможуть забезпечити захист від можливої рецесії в США цього року, повідомляє Bloomberg.
Інвестори йдуть у золото та акції технологічних компаній — JPMorgan
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Що кажуть аналітики
За словами аналітиків, банківська криза в США підвищила попит на золото, оскільки воно розглядається і як ставка на пом'якшення грошово-кредитної політики, і як захисний актив у разі реалізації «катастрофічного сценарію».
У JPMorgan також звернули увагу на інтерес до золота з боку інституційних інвесторів. Так, за перші три місяці 2023 року світові центральні банки придбали 228 тонн золота. Це найвищий показник для першого кварталу як мінімум із 2000 року, зазначає CNBC.
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Що стосується акцій IT-сектору, то їхня частка в портфелях значно зросла цього року, наблизившись до максимуму 2021 року. Крім того, папери технологічних компаній мають найнижчу серед усіх секторів частку коротких позицій, це означає, що на ринку в цілому з оптимізмом дивляться на перспективи галузі.
У JPMorgan зазначили, що стратегія купівлі золота та акцій зростання у поєднанні з відкриттям коротких позицій проти долара США, схоже, вже набула широкої популярності на ринку в останні місяці.
У банку пояснили, що в такому разі портфель має обмежений потенціал падіння на випадок м'якої рецесії в США і, навпаки, великий потенціал зростання при глибокому економічному спаді.
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