Центробанки скупили рекордну для першого кварталу кількість золота

Покупки з боку центробанків залишаються стійкими та значними, що наголошує на ролі золота в їхніх портфелях у періоди волатильності ринку та підвищеного ризику, йдеться в огляді WGC.

Щоквартальний звіт WGC про тенденції на ринку золота показав, що попит на біржове золото у першому кварталі знизився на 13% порівняно з тим самим періодом минулого року. Проте загальний попит зріс на 1%, його підтримало відновлення позабіржового попиту.

Хто купив найбільше

Найбільшим покупцем дорогоцінного металу за квартал став регулятор Сінгапуру — Monetary Authority of Singapore (MAS), повідомив WGC. MAS поповнив свої золоті резерви на 69 тонн золота. Нині вони на 45% більше, ніж наприкінці 2022 року.

Народний банк Китаю скупив 58 тонн за квартал. Наразі він тримає у своїх резервах 2068 тонн золота, що становить 4% від загального обсягу зареєстрованих золотих резервів у світі.

Великим покупцем також став Центробанк Туреччини, який збільшив свої резерви на 30 тонн.

Центральний банк Індії додав у резерви 7 тонн золота, збільшивши золотий запас до 795 тонн.

Помітні покупки також були відзначені з боку Чехії (2 тонни) та Філіппін (1 тонна).

Що кажуть аналітики «На тлі потрясінь у банківському секторі, геополітичній напруженості і складній економічній ситуації, що зберігається, роль золота як активу-притулку виходить на перший план», — повідомила старший ринковий аналітик WGC Луїза Стріт. У цій ситуації цілком імовірно, що інвестиційний попит на золото цього року зростатиме, особливо у поєднанні з послабленням факторів стримування — сильного долара США і підвищення відсоткових ставок, вважає експерт.