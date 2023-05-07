Центральні банки збільшили резерви золота на 228 тонн за перші три місяці 2023 року, що стало рекордним показником для першого кварталу з початку збору такої статистики у 2000 році, повідомила Всесвітня рада із золота (World Gold Council, WGC). Обсяг покупок на 34% перевищує попередній рекорд першого кварталу, встановлений у 2013 році.
Центробанки скупили рекордну для першого кварталу кількість золота
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Купівля золота
Покупки з боку центробанків залишаються стійкими та значними, що наголошує на ролі золота в їхніх портфелях у періоди волатильності ринку та підвищеного ризику, йдеться в огляді WGC.
Щоквартальний звіт WGC про тенденції на ринку золота показав, що попит на біржове золото у першому кварталі знизився на 13% порівняно з тим самим періодом минулого року. Проте загальний попит зріс на 1%, його підтримало відновлення позабіржового попиту.
Читайте: Золото, долари та євро: як спекулянти зароблятимуть на страху
Хто купив найбільше
Найбільшим покупцем дорогоцінного металу за квартал став регулятор Сінгапуру — Monetary Authority of Singapore (MAS), повідомив WGC. MAS поповнив свої золоті резерви на 69 тонн золота. Нині вони на 45% більше, ніж наприкінці 2022 року.
Народний банк Китаю скупив 58 тонн за квартал. Наразі він тримає у своїх резервах 2068 тонн золота, що становить 4% від загального обсягу зареєстрованих золотих резервів у світі.
Великим покупцем також став Центробанк Туреччини, який збільшив свої резерви на 30 тонн.
Центральний банк Індії додав у резерви 7 тонн золота, збільшивши золотий запас до 795 тонн.
Помітні покупки також були відзначені з боку Чехії (2 тонни) та Філіппін (1 тонна).
Що кажуть аналітики
«На тлі потрясінь у банківському секторі, геополітичній напруженості і складній економічній ситуації, що зберігається, роль золота як активу-притулку виходить на перший план», — повідомила старший ринковий аналітик WGC Луїза Стріт.
У цій ситуації цілком імовірно, що інвестиційний попит на золото цього року зростатиме, особливо у поєднанні з послабленням факторів стримування — сильного долара США і підвищення відсоткових ставок, вважає експерт.
WGC наголосив на помітному сплеску інвестиційного попиту на золото в березні після краху Silicon Valley Bank, першого великого краху в банківській системі США серед регіональних кредиторів цього року, розповіла CNBC Луїза Стріт.
Попит на золоті ETF зберігався в другому кварталі аж до початку травня, і загроза рецесії, що насувається, на розвинених ринках може стати причиною прискорення припливу коштів у такі фонди цього року, прогнозує експерт WGC.
Покупки центральних банків, ймовірно, залишаться високими і підтримуватимуть високий попит протягом 2023 року, навіть якщо вони будуть меншими за рекордні максимуми, що спостерігалися минулого року, вважає Луїза Стріт.
Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті .
Промокод знижку 10%: minfin10.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .
Коментарі