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7 травня 2023, 9:02 Читать на русском

Центробанки скупили рекордну для першого кварталу кількість золота

Центральні банки збільшили резерви золота на 228 тонн за перші три місяці 2023 року, що стало рекордним показником для першого кварталу з початку збору такої статистики у 2000 році, повідомила Всесвітня рада із золота (World Gold Council, WGC). Обсяг покупок на 34% перевищує попередній рекорд першого кварталу, встановлений у 2013 році.

Центральні банки збільшили резерви золота на 228 тонн за перші три місяці 2023 року, що стало рекордним показником для першого кварталу з початку збору такої статистики у 2000 році, повідомила Всесвітня рада із золота (World Gold Council, WGC).

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Купівля золота

Покупки з боку центробанків залишаються стійкими та значними, що наголошує на ролі золота в їхніх портфелях у періоди волатильності ринку та підвищеного ризику, йдеться в огляді WGC.

Щоквартальний звіт WGC про тенденції на ринку золота показав, що попит на біржове золото у першому кварталі знизився на 13% порівняно з тим самим періодом минулого року. Проте загальний попит зріс на 1%, його підтримало відновлення позабіржового попиту.

Читайте: Золото, долари та євро: як спекулянти зароблятимуть на страху

Хто купив найбільше

Найбільшим покупцем дорогоцінного металу за квартал став регулятор Сінгапуру — Monetary Authority of Singapore (MAS), повідомив WGC. MAS поповнив свої золоті резерви на 69 тонн золота. Нині вони на 45% більше, ніж наприкінці 2022 року.

Народний банк Китаю скупив 58 тонн за квартал. Наразі він тримає у своїх резервах 2068 тонн золота, що становить 4% від загального обсягу зареєстрованих золотих резервів у світі.

Великим покупцем також став Центробанк Туреччини, який збільшив свої резерви на 30 тонн.

Центральний банк Індії додав у резерви 7 тонн золота, збільшивши золотий запас до 795 тонн.

Помітні покупки також були відзначені з боку Чехії (2 тонни) та Філіппін (1 тонна).

Що кажуть аналітики

«На тлі потрясінь у банківському секторі, геополітичній напруженості і складній економічній ситуації, що зберігається, роль золота як активу-притулку виходить на перший план», — повідомила старший ринковий аналітик WGC Луїза Стріт.

У цій ситуації цілком імовірно, що інвестиційний попит на золото цього року зростатиме, особливо у поєднанні з послабленням факторів стримування — сильного долара США і підвищення відсоткових ставок, вважає експерт.

WGC наголосив на помітному сплеску інвестиційного попиту на золото в березні після краху Silicon Valley Bank, першого великого краху в банківській системі США серед регіональних кредиторів цього року, розповіла CNBC Луїза Стріт.

Попит на золоті ETF зберігався в другому кварталі аж до початку травня, і загроза рецесії, що насувається, на розвинених ринках може стати причиною прискорення припливу коштів у такі фонди цього року, прогнозує експерт WGC.

Покупки центральних банків, ймовірно, залишаться високими і підтримуватимуть високий попит протягом 2023 року, навіть якщо вони будуть меншими за рекордні максимуми, що спостерігалися минулого року, вважає Луїза Стріт.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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